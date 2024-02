La madre de Navalny pide a Putin que libere el cuerpoLa madre de Navalny hace un llamado a Putin para que libere el cuerpo

La madre de Alexei Navalny instó al presidente Vladimir Putin a “liberar inmediatamente” el cuerpo de su hijo en sus primeros comentarios desde su muerte en una prisión del Ártico.

His widow Yulia Navalnaya echoed the call and repeated accusations against Putin over Navalny’s death — shortly before her account on social media site X, the former Twitter, was suspended.

La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 el sábado, la mañana después de que se anunciara su muerte, y desde entonces se le ha negado ver su cuerpo.

“Te ruego, Vladimir Putin, la solución al problema depende solo de ti”, dijo en un video publicado por su equipo.

“Déjame ver a mi hijo finalmente. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para que pueda enterrarlo de manera humana”.

Llevaba ropa negra y se encontraba cerca de la colonia penitenciaria, una de las más duras de Rusia, donde pasó sus últimas semanas.

“Durante el quinto día, no puedo verlo, no me dan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está”.

Los aliados de Navalny han dicho que a la madre se le ha negado la entrada a las morgues y que el lunes los investigadores le dijeron que su cuerpo podría ser retenido “al menos dos semanas.”

El equipo de Navalny también publicó una carta escrita por Lyudmila Navalnaya, quien no es una figura pública, a Putin con la demanda.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó la declaración de Yulia Navalnaya de que Putin mató a su esposo como “infundada y vulgar” el martes.

“Me importa un comino cómo son comentadas mis palabras por el portavoz de prensa de un asesino”, respondió Navanaya en las redes sociales.

“Devuelvan el cuerpo de Alexei y déjenos enterrarlo con dignidad, no impidan que la gente se despida de él”, dijo Navalnaya.

Rusia detuvo a cientos de personas en los días posteriores a la muerte de Navalny.

– ‘Venganza demostrativa’ –

Navalnaya anunció el lunes que continuará la lucha de su esposo contra el Kremlin, un momento crucial para la oposición rusa. También se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

Su equipo dijo el martes que había pedido a la agrupación que no reconociera las próximas elecciones presidenciales de Rusia, que probablemente verán a Putin extender su mandato hasta al menos 2030.

“No reconozcan esta elección”, dijo Navalnaya, según comentarios publicados por su equipo en las redes sociales.

“Un presidente que mató a su principal rival político no puede ser legítimo por definición”, agregó.

También pidió a la agrupación que “siempre vea la diferencia entre Putin y Rusia”.

“Las personas que huyen de la guerra y la dictadura no son sus enemigos”, dijo, llamando a la agrupación a “ayudar” a los rusos que huyen de su país.

Cientos de miles de rusos huyeron del país después de que Putin enviara tropas a Ucrania.

Occidente ha acusado al Kremlin de estar detrás de la muerte de Navalny, que ocurrió tres años después de su encarcelamiento.

La muerte de Navalny ha impactado a los rusos liberales.

Su amigo encarcelado Ilya Yashin, condenado a 8.5 años por denunciar la ofensiva en Ucrania, dijo en un mensaje desde la cárcel el martes que no tenía dudas de que Navalny fue asesinado.

“Estoy seguro de que él (Putin) ordenó su asesinato”, dijo en un mensaje a través de sus abogados en las redes sociales, calificándolo de “venganza demostrativa”.

Yashin, una figura clave en la oposición rusa que no estaba en el equipo de Navalny pero era amistoso con él, fue sentenciado el año pasado.

A diferencia de la mayoría de los críticos de Putin, optó por quedarse en Rusia después de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania, inspirado en parte por el retorno desafiante de Navalny al país.

bur/tw