En la audiencia de la Corte de la ONU, Sudáfrica dice que los palestinos sufren una ‘forma más extrema de apartheid’

South Africa dijo el martes que las políticas de Israel hacia los palestinos eran “una forma más extrema de apartheid”, invocando su historia cargada de discriminación racial para agregar presión global sobre Israel en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El tribunal, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, está escuchando seis días de argumentos sobre la “ocupación, asentamiento y anexión” de Israel en los territorios palestinos, incluida la Cisjordania y Jerusalén Este. La Asamblea General de la ONU pidió al tribunal que revisara la legalidad de las políticas israelíes en los territorios palestinos hace más de un año, antes de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza.

En los procedimientos, que comenzaron el lunes, estaban programados más de 50 países para argumentar ante el tribunal de 15 jueces durante la próxima semana, un nivel de participación nunca antes visto en el tribunal. Se espera que el tribunal emita un dictamen consultivo que no será vinculante. Israel ha dicho que no participará en los argumentos orales, diciendo que no reconoce la jurisdicción del tribunal en el asunto.

El embajador de Sudáfrica en los Países Bajos, Vusi Madonsela, se dirigió a los jueces el martes por la mañana, semanas después de que su país argumentara en el tribunal que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. En ese caso, el tribunal ordenó a Israel, que ha negado los cargos, tomar medidas para prevenir el genocidio en Gaza, pero aún no ha dictaminado si uno está ocurriendo.

El Sr. Madonsela, recordando la “experiencia dolorosa” de Sudáfrica de décadas de apartheid y discriminación, estableció paralelismos con lo que llamó la colonización de Israel de los territorios palestinos que ocupó en 1967. Citando los sistemas judiciales separados, las normas de zonificación de tierras, las carreteras y los derechos de vivienda para los palestinos, dijo que Israel había establecido un “sistema de leyes, normas y servicios de dos niveles” que benefician a los colonos judíos mientras “niegan derechos a los palestinos”.

Los sudafricanos ven “una forma aún más extrema del apartheid que se institucionalizó contra las personas negras en mi país”, dijo el Sr. Madonsela. Dijo que Sudáfrica tenía la obligación especial de denunciar prácticas de apartheid dondequiera que ocurran. También pidió a Israel que desmantele el muro de separación entre Israel y Cisjordania, que el tribunal ordenó que se retirara en 2004 y aún sigue en pie.

Estados Unidos tiene previsto presentar argumentos el miércoles.