Soltero Joey Graziadei se siente ‘aplastado’ por la salida de una mujer después de que discrepan sobre el cronograma de matrimonio y niños.

El tenista profesional tuvo dificultades en Canadá durante el episodio del lunes de “The Bachelor”, que vio salir a dos mujeres fuera de la ceremonia de la rosa.

En el episodio del lunes de “The Bachelor”, Joey Graziadei se dirigió con rumbo al norte a Canadá, donde su corazón se sintió un poco frío. “Sé que debería sentirme genial, pero realmente estoy luchando”, admitió Joey, de 28 años.

El tenista profesional admitió que se sentía “conteniéndose”. “Creo que el miedo viene de que me asusta que esto no vaya a funcionar por alguna razón”, dijo. “No sé por qué me aferro tanto a eso, pero la última vez que me abrí realmente, fue con Charity. Me fui desolado. Me sentí tan perdido después de eso”.

El presentador y nativo de Canadá, Jesse Palmer, dio la bienvenida a las 10 mujeres restantes de Joey en Montreal y mostró sus habilidades en francés. El nuevo padre, de 45 años, informó a las damas que habría una cita en grupo y dos citas uno a uno.

CITA EN GRUPO

Daisy, Katelyn, Kelsey A., Jenn, Rachel, Lexi, Lea y Jess terminaron en la cita en grupo, lo que dejó a Kelsey T. y Maria en citas individuales.

En la fiesta posterior, Katelyn se emocionó al hablar sobre la lucha de la cita en grupo. “Siento que es realmente difícil para mí ver tu conexión con todos los demás”, le dijo a Joey. “Supongo que, junto con no tener una cita uno a uno, es difícil”. Kelsey A. le habló a Joey sobre sentir que “solo soy como, en segundo plano” en las citas en grupo, pero también le dijo: “Definitivamente siento que me estoy enamorando de ti”.

Lexi, de 30 años, procedió a preguntarle a Joey sobre su cronograma para casarse y tener hijos.

Con su cita con Kelsey T., los giros, las vueltas y los tímidos no le sentaron bien a Joey.

Al sentarse con Kelsey T. después de su sesión de giros, le ayudó a tranquilizarse. “Quiero que sepas cuánto lo he estado disfrutando”, le dijo a la actriz. “Es difícil para mí demostrarlo porque no me siento al 100 por ciento, pero ya me siento mejor solo estando a tu lado”.

Joey entendió. “Tienes todas las razones para tener esos problemas de confianza”, le dijo a Kelsey T.

Para su cita con Maria, Joey la recogió en una limusina y la llevó de compras a Claudette Floyd boutique.

Durante la parte de la noche de su cita, Maria le dijo a Joey que previamente había estado en una relación que casi llevó a un compromiso.

Antes del cóctel, Lexi se acercó a buscar a Joey en su habitación del hotel porque “tengo un nudo en el estómago”, dijo. Al sentarse con Joey, Lexi dijo que había estado reflexionando sobre su respuesta a su pregunta sobre su cronograma para el matrimonio y los hijos.

La digital strategist abrió su corazón a Joey sobre tener una relación tensa con su padre por sus desacuerdos sobre la religión.

Joey recompensó la sincera confesión de Kelsey T. con una rosa. “Creo que puede ser una gran esposa, y estoy emocionado de ver lo que nos depara el futuro”, afirmó.

En su noche con Maria, Joey cerró la velada dándole una rosa. “Esta noche me hace sentir bien. Esto está funcionando. Puedo dejar de preocuparme. Sé que voy a encontrar a mi esposa”.

En general, el episodio mantuvo a los espectadores en vilo con emocionantes citas y revelaciones sorprendentes. La emoción continuará la próxima semana.

La advertencia de spoilers solicitada por ABC, evita destripar el episodio del lunes de “The Bachelor”. La entrega se enfocó profundamente en lo más recientes objetivos de Joey Graziadei.