La importancia de cubrir el funeral del crítico feroz de Putin

Presenciamos eventos y los informamos. Pero en la era de las noticias las 24 horas, a menudo hay poco tiempo para que los periodistas se detengan, respiren y asimilen la magnitud de lo que ha ocurrido.

En las horas posteriores a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, estuve presentando sin parar para la televisión, la radio y la página web de noticias de la BBC.

Solo a las 2 de la mañana del día siguiente, después de mi última transmisión en vivo por televisión del día, pude detenerme y tratar de comprender la magnitud del momento. Lo mismo ocurrió con Alexei Navalny.

Durante dos semanas he estado informando sobre la muerte del líder opositor más prominente de Rusia en una colonia penal en el Ártico.

Hablé sobre los problemas que enfrentó su familia al intentar recuperar su cuerpo; hablé con moscovitas que dejaban homenajes florales en su honor.

El viernes vi el ataúd del Sr. Navalny siendo llevado a una iglesia de Moscú. Vi a miles de rusos haciendo fila para rendirle sus últimos respetos.

Vi a sus seguidores arrojar rosas y claveles al coche fúnebre antes de dirigirse al cementerio.

Pero solo cuando vi las impactantes imágenes de su ataúd siendo bajado a la tumba, la muerte del Sr. Navalny finalmente me impactó por completo.

Hoy los homenajes continuaron, con rusos, incluida la madre de Navalny, Ludmila, acudiendo al cementerio de Borisov para dejar flores en su tumba.

He estado reflexionando sobre las extraordinarias escenas que presencié ayer y sobre lo que nos dicen -si es que nos dicen algo- sobre la Rusia actual.

Teniendo en cuenta la ola actual de represión contra las voces disidentes, no estaba claro cuántos rusos saldrían a despedir al crítico más ferviente del Kremlin.

En los últimos días, cientos de personas han sido detenidas por la policía en toda Rusia en eventos conmemorativos de Navalny.

Pero miles vinieron.

Cuando hablé con personas de todas las edades que hacían fila afuera de la iglesia, hablaban de la esperanza que les había brindado Navalny de un futuro mejor y más brillante para su país.

Hablaron en apoyo de la libertad, la democracia y la paz.

Más tarde, la multitud coreó consignas que no se escuchaban en las calles rusas desde la invasión de Ucrania, como “¡Libertad para los presos políticos!” y “¡No a la guerra!”.

Me llamó la atención que aquí había una Rusia que había estado ausente de la vista pública durante dos años; una Rusia que no apoya a Vladimir Putin, ni la guerra en Ucrania, y que desea ser un país democrático.

Esto contrasta completamente con la Rusia que se muestra en la televisión estatal: Rusia es rabiosamente antioeste, pro-Putin, totalmente a favor de la “operación militar especial” en Ucrania y abrazando el autoritarismo en casa.

La pregunta que me queda es esta: ¿fueron las escenas de ayer los últimos rescoldos de la democracia liberal en Rusia, un “último hurra” por la libertad de expresión antes de ser extinguida por completo?

Quienes detentan el poder aquí bien podrían creerlo.

Ciertamente han estado trabajando arduamente para lograrlo, adoptando leyes represivas diseñadas para silenciar y castigar la disidencia.

Como resultado, las figuras opositoras más destacadas de Rusia han huido al extranjero o están en prisión en el país.

Con la muerte del Sr. Navalny, la oposición ha perdido a su líder más carismático.

En dos semanas, el presidente Putin no enfrentará un desafío serio en las elecciones presidenciales de Rusia: sus críticos más acérrimos no estarán en la papeleta.

Después de lo que se espera que sea declarada una victoria “aplastante”, las autoridades retratarán al presidente Putin y sus políticas como súper populares y desestimarán a sus críticos como una pequeña minoría del público ruso.

Pero, aquí está la cuestión. Con mucha frecuencia, los rusos que votan por él me dicen que lo hacen no porque estén emocionados por sus políticas o su visión de Rusia: simplemente no ven una alternativa.

Esto es exactamente lo que el Kremlin ha buscado lograr al eliminar a todos los rivales serios del escenario político.

Lo que vi en las calles de Moscú, el día del funeral de Navalny, fue muy diferente: una genuina muestra de apoyo a un político que había inspirado a una parte del público ruso con una visión alternativa para Rusia.

El Sr. Navalny ha fallecido. Pero para estas personas, su deseo de una Rusia diferente sigue muy vivo.