El Tribunal de Familia anula matrimonio debido a la incapacidad relativa del hombre para consumarlo | Noticias de India

EXPERIENCIA DE UN PERIODISTA:

MUMBAI: El banco de Aurangabad del Tribunal Superior de Bombay ha anulado el matrimonio de una joven pareja que no pudo consumarlo debido a la ‘impotencia relativa’ del hombre, señalando que su agonía de frustración no puede ser ignorada. Una división de jueces compuesta por Vibha Kankanwadi y S G Chapalgaonkar en la sentencia del 15 de abril también señaló que este era un caso apto para ayudar a los “jóvenes afectados por el matrimonio” que no pudieron conectarse mental, emocional o físicamente.

Un hombre de 27 años se acercó al banco después de que un tribunal de familia en febrero de 2024 rechazara una solicitud presentada por su esposa de 26 años para anular el matrimonio en la misma etapa de admisión.

El Tribunal Superior en su orden dijo que la expresión ‘impotencia relativa’ es un fenómeno conocido y es diferente de la impotencia normal, que significa la incapacidad de copular en general.

La impotencia relativa apunta de manera amplia a una situación en la que una persona podría ser capaz de tener relaciones sexuales pero incapaz de realizarlo con el cónyuge.

El tribunal dijo que podría haber diversas causas físicas y mentales para tal impotencia relativa.

“En el presente caso, se puede determinar fácilmente que el esposo tiene impotencia relativa hacia la esposa. La razón para la no consumación del matrimonio es esta aparente impotencia relativa del esposo”, dijo el Tribunal Superior.

El Tribunal Superior dijo que no podía ignorar el hecho de que este era un asunto que concernía a una pareja joven que enfrentaba la agonía de la frustración en el matrimonio.

El hombre pudo haber culpado inicialmente a su esposa por la no consumación ya que dudaba en admitir que tenía impotencia relativa hacia ella, dijo el tribunal.

“Sin embargo, posteriormente, admitió sinceramente lo mismo, al estar satisfecho con el hecho de que no le pondría un estigma de por vida. La impotencia relativa es algo diferente a la noción general de impotencia y la aceptación de la impotencia relativa no lo etiquetaría como impotente en términos generales”, dijo el Tribunal Superior.

La pareja se casó en marzo de 2023 pero se separaron después de 17 días. La pareja dijo que su matrimonio no se consumó.

La mujer afirmó que el hombre rechazó las relaciones físicas con ella.

En su petición de anulación del matrimonio presentada ante el tribunal de familia, la mujer dijo que el hombre tenía ‘impotencia relativa’.

Dijo que no pudieron conectarse mental, emocional o físicamente.

El hombre presentó inicialmente un affidavit ante el tribunal de familia declarando que el matrimonio no se consumó pero culpando a la mujer por ello.

Más tarde presentó una declaración por escrito admitiendo la impotencia relativa.

El hombre afirmó que no podía establecer relaciones físicas con su esposa pero por lo demás era normal. En la declaración, dijo que no quería ningún estigma que lo etiquetara como impotente de manera general.

Después de esto, la esposa presentó una solicitud al tribunal de familia para que decidiera la demanda de divorcio en la etapa de admisión según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en lugar de llevar a cabo un juicio.

El tribunal de familia, sin embargo, rechazó la solicitud alegando que el hombre y la mujer habían presentado reclamos colusivos.

El banco del Tribunal Superior anuló la orden del tribunal de familia y anuló el matrimonio declarándolo nulo.

Enlace de la fuente