La futura jefa del USWNT, Emma Hayes, llama al manager del Arsenal: ‘No estoy de acuerdo con la agresión masculina en la línea de banda’

Arsenal frustra las posibilidades del Chelsea de lograr el cuádruple durante la última temporada de Emma Hayes como entrenadora de las Blues. El equipo del Norte de Londres aseguró una victoria por 1-0 en tiempo extra para levantar la Copa Conti derrotando al Chelsea por segundo año consecutivo.

Stina Blackstenius marcó el gol ganador en tiempo extra, añadiendo drama al partido y dejando al Chelsea con un título menos por ganar durante el último tramo de tiempo de Hayes con los Blues. Hayes está lista para abandonar Londres al final de la temporada para asumir su nuevo rol como entrenadora del equipo nacional femenino de Estados Unidos. Estará en las líneas laterales del USWNT en junio para un par de amistosos contra Corea del Sur.

Los dos equipos de la WSL han tenido una rivalidad cercana, que se ha intensificado en temporadas recientes, llegando a las áreas técnicas de los entrenadores en ocasiones. Durante la final de la Copa, surgieron clips de video de Jonas Eidevall, entrenador de los Gunners, intercambiando palabras en la línea lateral con la jugadora del Chelsea, Erin Cuthbert. Después del partido, surgieron imágenes adicionales de un empujón durante el saludo entre Hayes y Eideavll, sumándose a la leyenda de la rivalidad de la WSL entre los equipos.

Ambos entrenadores abordaron el momento caliente en las áreas técnicas en comentarios post partido.

“Escucha, creo que hay una forma de comportarse en la línea de banda, realmente lo creo. Creo que es absolutamente esencial que seamos ejemplos de la manera correcta. No estoy de acuerdo con la agresión masculina en la línea de banda, realmente no lo estoy, y enfrentarse a los jugadores, para mí, es inaceptable”, dijo Hayes.

“Estoy decepcionado y se lo dije a Jonas. No creo que esté bien comportarse así. Recibió una tarjeta amarilla y probablemente debería haber sido expulsado. Estoy a favor de competir para ganar, nunca me han amonestado en 12 años, durante mi tiempo aquí, acepto totalmente que él es un ganador y quiere ganar, pero su comportamiento en la línea de banda no fue aceptable”, agregó.

Eidevall ofreció más detalles sobre la afirmación de Hayes sobre la “agresión masculina” y explicó que su intercambio con Cuthbert se derivó del juego brusco del Chelsea durante el partido.

“Creo que es una forma muy irresponsable de calificar el comportamiento que tengo, no me siento cómodo con ese término, no creo que sea la verdad para hacer eso, así que creo que es muy irresponsable hacerlo. El balón se patea y el Chelsea quiere tomar un balón nuevo para lanzar un saque rápido y le dije: ‘Ustedes querían jugar con un balón, ahora necesitamos recuperar ese balón’. Por supuesto, Erin no se pone contenta con eso, no dije nada más en esa situación”, dijo Eidevall.

“Si decidimos jugar con un balón, jugamos con un balón. Me gusta jugar con varios balones, el juego es rápido, pero no querían hacerlo y no puedes hacerlo cuando te conviene. Creo que definitivamente hay una forma de comportarse en el área técnica, también hay una forma de comportarse después del partido, siendo un buen ganador, pero también necesitas ser un buen perdedor y ser responsable en ambas situaciones. Estoy feliz con la forma en que me comporto y otros necesitan mirarse en el espejo y ver si están felices consigo mismos”, explicó.

Hayes tendrá un tipo de personalidad diferente de entrenadora del USWNT

Si bien la conclusión de una rivalidad de entrenadores puede haber terminado, para los aficionados casuales del USWNT, esta podría ser una presentación temprana de Hayes como figura principal en un programa donde el equipo nacional de Estados Unidos es el acto principal. Es el tipo de rol que rara vez se ha visto interpretado por entrenadores anteriores del equipo nacional femenino de Estados Unidos.

Mientras que entrenadores anteriores han cumplido con sus deberes (selección de plantillas, conferencias de prensa, críticas tácticas), rara vez ha habido un entrenador como Hayes, dispuesto a ser el centro de atención en un ciclo de noticias para mantener a su equipo en camino. A menudo es elogiada por su transparencia con los medios y su capacidad para ofrecer una cita, o asumir la responsabilidad si dice algo incorrecto.

Hay un respeto mutuo por la forma en que navega por los círculos de los medios. Ha asumido las responsabilidades como personalidad mediática, analista y comentarista ella misma, y esto le ha ayudado a la hora de manejar la atención de las salas de prensa.

Casi se puede considerar refrescante, y justo lo que un equipo nacional de Estados Unidos en reconstrucción necesita antes de un torneo olímpico. Una entrenadora que no se esconde de las opiniones o de responder preguntas sobre esas opiniones, al tiempo que sigue siendo una comunicadora efectiva con las jugadoras y en entornos mediáticos.

A medida que Hayes comienza su larga despedida en Inglaterra, hay caras nuevas y un núcleo joven para manejar en el nivel sénior de Estados Unidos. Si necesitan una entrenadora que abrace no solo ser una iniciadora de escenas, sino también el evento principal, e incluso el bis si es necesario, para que puedan concentrarse en ofrecer su mejor actuación, están obteniendo a la mánager ideal.