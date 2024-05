El gobierno del Reino Unido considera ampliar la prohibición de ‘grupos de protesta extremos’

Una gama de organizaciones, incluyendo Just Stop Oil y Palestine Action, podrían ser prohibidas en el Reino Unido como “grupos de protesta extremos” bajo nuevas propuestas presentadas por un asesor gubernamental de alto rango.

El enfoque actualmente aplicado a organizaciones terroristas debería servir como modelo, según el asesor en violencia política John Woodcock, también conocido como Lord Walney, informó la BBC el domingo, citando extractos del informe.

En recomendaciones que serán presentadas al gabinete, Woodcock apoya la proscripción de grupos que “rutinariamente utilizan tácticas criminales para tratar de lograr sus objetivos”.

“Grupos militantes como Palestine Action y Just Stop Oil están utilizando tácticas criminales para causar caos y mantener a la población y a los trabajadores como rehenes sin temor a consecuencias”, dijo.

“La prohibición de grupos terroristas ha dificultado que sus activistas planifiquen crímenes; ese enfoque debería extenderse también a los grupos de protesta extremos”.

Si se adoptan, las medidas podrían restringir la capacidad de un grupo para recaudar fondos y su derecho de reunión en suelo británico.

Activistas climáticos de Just Stop Oil y Extinction Rebellion han paralizado repetidamente la vida pública con grandes protestas en las que las personas se han pegado o encadenado entre sí.

Just Stop Oil rechazó las sanciones propuestas, argumentando en cambio que el gobierno era los “radicales peligrosos que nos están poniendo en peligro a todos” a través de sus políticas climáticas.

Según la BBC, el gobierno está considerando las recomendaciones del informe.

Un pequeño número de manifestantes ha mostrado en los últimos meses “comportamientos violentos y odiosos”, informó el Ministerio del Interior a la emisora.

“Cualquier tipo de extremismo no tiene cabida en nuestra sociedad y no toleraremos tácticas que buscan intimidar, amenazar o causar interrupciones a la mayoría respetuosa de la ley”.