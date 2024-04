El cementerio de Google sigue creciendo, Google Podcasts es la última víctima.

El cementerio de Google sigue creciendo, ya que Google Podcasts se convierte en la última víctima de la empresa. La aplicación se va hoy, 2 de abril. En el momento de escribir este artículo, todavía estaba disponible, pero desaparecerá al final del día.

Google Podcasts es la última aplicación/servicio en unirse al cementerio de Google

Si aún no has descargado tus datos, no te preocupes, ya que tienes hasta julio para hacerlo. Google concedió a sus usuarios hasta entonces para exportar cualquier suscripción que puedan tener en el servicio. Presumimos que la gran mayoría de usuarios ya se cambiaron a otros servicios/aplicaciones de podcast.

¿Por qué? Bueno, sabíamos que Google Podcasts se iba desde septiembre del año pasado. Así que los usuarios tuvieron mucho tiempo para pensar a dónde se cambiarían. No hace falta decir que la noticia sobre el cierre de la aplicación logró disgustar a algunos.

Google Podcasts fue el tercer servicio de podcast de la compañía

Lo más interesante es que Google Podcasts es el tercer servicio de podcast que Google lanzó. Viene después de Google Listen (2009-2012) y Google Play Music Podcasts (2016-2020).

¿Por qué Google está eliminando Google Podcasts? Bueno, Google quiere incluir los podcasts bajo el paraguas de YouTube. Así que prepárate para la aplicación de podcast número 4, YouTube Podcasts.

En caso de que te lo estuvieras preguntando, Google Podcasts ha estado presente durante 8 años. Tuvo el periodo de tiempo más largo de todos los servicios de podcasting que Google lanzó hasta ahora, con diferencia. A algunas personas realmente les gustaba esa aplicación, pero al parecer no lo suficiente como para convencer a Google de dejarla en paz.

Google Podcasts cobró vida de una manera bastante peculiar, sin embargo. Comenzó como un reproductor integrado en los resultados de búsqueda de Google, básicamente. Funcionaba en google.com y en la aplicación de búsqueda de Android. Más tarde lanzaron una aplicación adecuada.

Se une a una larga lista de servicios que Google eliminó con el tiempo

De todos modos, Google Podcasts se une a una larga lista de aplicaciones/servicios que Google eliminó a lo largo de los años. La gente ya está bastante acostumbrada, ya que Google se ha hecho conocido por ello.

Muchas personas aún no superan el hecho de que Google cerró Inbox, y lo mismo ocurre con Google+, algunos usuarios realmente amaban esa red social. Esos son solo algunos ejemplos, la lista es realmente, realmente larga.