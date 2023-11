Apple recibe el 36% de los ingresos de búsqueda de Safari de Google.

Mientras Google lucha contra una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU., los secretos sobre sus acuerdos de búsqueda con Apple se han estado filtrando. Anteriormente, aprendimos que Google paga miles de millones de dólares a Apple para ser el motor de búsqueda principal en dispositivos Apple, y ahora, Bloomberg ha compartido el porcentaje total de los ingresos de Google que Apple gana.

Google paga a Apple el 36 por ciento de los ingresos totales que obtiene de las búsquedas realizadas en el navegador Safari en el iPhone, iPad y Mac, con el número compartido por un experto en economía testificando en nombre de Apple. Según Bloomberg, el abogado principal de Google “se encogió visiblemente” cuando se compartieron los datos de ingresos, ya que se suponía que debían permanecer confidenciales.

El mes pasado, la empresa de gestión de patrimonio Bernstein sugirió que Apple está recibiendo entre $18 mil millones y $20 mil millones al año, lo que representa alrededor del 15 por ciento de las ganancias operativas anuales totales de Apple.

Tanto Apple como Google han trabajado para mantener los detalles de la demanda antimonopolio privados, alegando que compartir públicamente la información “socavaría la posición competitiva de Google”.

Google ha sido el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple desde 2002, aunque el acuerdo entre las dos empresas de tecnología se ha revisado varias veces. Apple gana mucho dinero con el trato, mientras que Google puede ser la opción de búsqueda predeterminada en el teléfono inteligente más popular del mundo.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando a Google porque cree que Google tiene un monopolio de búsqueda. El lucrativo acuerdo del motor de búsqueda de Google con Apple ha sido un foco principal de la batalla legal, que se espera que dure hasta finales de noviembre.

En octubre, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que el acuerdo entre Apple y Google ha hecho imposible que otros motores de búsqueda como Bing compitan. “Te levantas por la mañana, te cepillas los dientes y buscas en Google”, dijo Nadella. “Con ese nivel de formación de hábitos, la única forma de cambiar es cambiando los valores predeterminados”.

En un momento, Microsoft se acercó a Apple para comprar Bing, lo que habría permitido a Apple crear su propio motor de búsqueda, pero Apple no estaba interesado. La empresa estaba preocupada de que Bing no pudiera competir con Google en “calidad y capacidades”, y además, Apple no tenía motivación para perder el dinero que gana de Google.

El jefe de servicios de Apple, Eddy Cue, testificó en el juicio en octubre, y dijo que Google es el motor de búsqueda predeterminado del iPhone porque es la mejor opción. “Hacemos que Google sea el motor de búsqueda predeterminado porque siempre hemos pensado que era el mejor”, dijo Cue. Apple no ha podido realizar cambios en el acuerdo porque no hay una “alternativa válida”.

Aunque Google es el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple, los usuarios pueden optar por cambiar a Yahoo, Bing, DuckDuckGo o Ecosia como alternativa, pero hacerlo requiere entrar en la configuración del navegador Safari.

Si Google pierde la demanda antimonopolio, y existe la posibilidad de que eso suceda, el acuerdo entre Apple y Google podría disolverse. Apple podría verse obligada a permitir que los clientes elijan una opción de motor de búsqueda al configurar un dispositivo Apple en lugar de tener a Google como el predeterminado.

Perder miles de millones de dólares de Google podría ser el catalizador que Apple necesita para desarrollar su propio motor de búsqueda, y de hecho, Apple ha considerado construir una solución de búsqueda. El jefe de IA de Apple, John Giannandrea, dirige un equipo de búsqueda dentro de Apple, y ese equipo ha desarrollado un motor de búsqueda de próxima generación para las aplicaciones de Apple que podría servir como base para una alternativa completa a Google Search.

Si el acuerdo entre Google/Apple llega a su fin, podrían pasar varios años antes de que se requieran cambios. La decisión en la demanda no llegará en un tiempo, y una vez que lo haga, podemos esperar un largo proceso de apelación si no favorece a Google.