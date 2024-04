La FTC Anuncia Una Regla Que Prohíbe Acuerdos de No Competencia

Hoy, la Comisión Federal de Comercio emitió una regla final para promover la competencia al prohibir los acuerdos de no competencia a nivel nacional, protegiendo la libertad fundamental de los trabajadores para cambiar de empleo, fomentando la innovación y fomentando la formación de nuevos negocios.

“Las cláusulas de no competencia mantienen bajos los salarios, suprimen nuevas ideas y privan a la economía estadounidense de dinamismo, incluyendo a las más de 8,500 nuevas empresas que se crearían al año una vez que se prohíban los acuerdos de no competencia”, dijo la Presidenta de la FTC, Lina M. Khan. “La regla final de la FTC para prohibir los acuerdos de no competencia asegurará que los estadounidenses tengan la libertad de buscar un nuevo empleo, iniciar un nuevo negocio o llevar una nueva idea al mercado.”

La FTC estima que la regla final que prohíbe los acuerdos de no competencia llevará a un crecimiento del 2.7% anual en la formación de nuevos negocios, lo que resultará en más de 8,500 nuevos negocios adicionales creados cada año. Se espera que la regla final resulte en mayores ganancias para los trabajadores, con ganancias estimadas aumentando para el trabajador promedio en $524 adicionales por año, y se espera que reduzca los costos de atención médica en hasta $194 mil millones durante la próxima década. Además, se espera que la regla final ayude a impulsar la innovación, lo que llevará a un aumento estimado promedio de 17,000 a 29,000 patentes más cada año durante los próximos 10 años bajo la regla final.

Los acuerdos de no competencia son una práctica generalizada y a menudo explotadora que impone condiciones contractuales que impiden a los trabajadores tomar un nuevo empleo o iniciar un nuevo negocio. A menudo, los acuerdos de no competencia obligan a los trabajadores a permanecer en un trabajo que desean abandonar o a sufrir otros daños y costos significativos, como verse obligados a cambiar a un campo de menor remuneración, verse obligados a reubicarse, verse obligados a abandonar la fuerza laboral por completo o verse obligados a defenderse contra litigios costosos. Se estima que 30 millones de trabajadores, casi uno de cada cinco estadounidenses, están sujetos a un acuerdo de no competencia.

Bajo la nueva regla de la FTC, los acuerdos de no competencia existentes para la gran mayoría de los trabajadores ya no serán exigibles después de la fecha efectiva de la regla. Los acuerdos de no competencia existentes para los altos ejecutivos, que representan menos del 0.75% de los trabajadores, pueden permanecer vigentes bajo la regla final de la FTC, pero a los empleadores se les prohíbe celebrar o intentar hacer cumplir nuevos acuerdos de no competencia, incluso si involucran a altos ejecutivos. Los empleadores estarán obligados a notificar a los trabajadores que no sean altos ejecutivos y que estén sujetos a un acuerdo de no competencia existente que no harán cumplir ningún acuerdo de no competencia en su contra.

En enero de 2023, la FTC emitió una regla propuesta que estuvo sujeta a un período de comentario público de 90 días. La FTC recibió más de 26,000 comentarios sobre la regla propuesta, con más de 25,000 comentarios a favor de la prohibición propuesta por la FTC de los acuerdos de no competencia. Los comentarios informaron el proceso de elaboración de la regla final de la FTC, con la FTC revisando cuidadosamente cada comentario y realizando cambios en la regla propuesta en respuesta a los comentarios del público.

En la regla final, la Comisión ha determinado que es un método injusto de competencia, y por lo tanto una violación de la Sección 5 de la Ley de la FTC, que los empleadores celebren acuerdos de no competencia con los trabajadores y hagan cumplir ciertos acuerdos de no competencia.

La Comisión encontró que los acuerdos de no competencia tienden a afectar negativamente las condiciones competitivas en los mercados laborales al inhibir el emparejamiento eficiente entre trabajadores y empleadores. La Comisión también encontró que los acuerdos de no competencia tienden a afectar negativamente las condiciones competitivas en los mercados de productos y servicios, inhibiendo la formación de nuevos negocios y la innovación. También hay evidencia de que los acuerdos de no competencia llevan a una mayor concentración de mercado y precios más altos para los consumidores.

Alternativas a los acuerdos de no competencia

La Comisión encontró que los empleadores tienen varias alternativas a los acuerdos de no competencia que aún les permiten proteger sus inversiones sin tener que hacer cumplir un acuerdo de no competencia.

Las leyes de secretos comerciales y los acuerdos de no divulgación (NDAs) proporcionan a los empleadores medios bien establecidos para proteger información propietaria y otro tipo de información sensible. Los investigadores estiman que más del 95% de los trabajadores con un acuerdo de no competencia ya tienen un NDA.

La Comisión también encuentra que en lugar de utilizar acuerdos de no competencia para retener a los trabajadores, los empleadores que deseen retener a los empleados pueden competir en méritos por los servicios laborales del trabajador mejorando los salarios y las condiciones laborales.

Cambios desde el NPRM

Bajo la regla final, los acuerdos de no competencia existentes para altos ejecutivos pueden permanecer en vigencia. Sin embargo, a los empleadores se les prohíbe celebrar o hacer cumplir nuevos acuerdos de no competencia con altos ejecutivos. La regla final define a los altos ejecutivos como trabajadores que ganan más de $151,164 anualmente y que ocupan puestos de toma de decisiones.

Además, la Comisión ha eliminado una disposición en la regla propuesta que habría requerido que los empleadores modificaran legalmente los acuerdos de no competencia existentes revocándolos formalmente. Ese cambio ayudará a simplificar el cumplimiento.

En cambio, bajo la regla final, los empleadores solo tendrán que notificar a los trabajadores sujetos a un acuerdo de no competencia existente que el acuerdo de no competencia no se hará cumplir en el futuro. Para ayudar al cumplimiento de los empleadores con este requisito, la Comisión ha incluido un lenguaje modelo en la regla final que los empleadores pueden usar para comunicarse con los trabajadores.

La votación de la Comisión para aprobar la emisión de la regla final fue de 3-2, con las Comisionadas Melissa Holyoak y Andrew N. Ferguson votando en contra. Las Comisionadas Rebecca Kelly Slaughter, Alvaro Bedoya, Melissa Holyoak y Andrew N. Ferguson emitieron declaraciones por separado. La Presidenta Lina M. Khan emitirá una declaración por separado.

La regla final entrará en vigencia 120 días después de su publicación en el Federal Register.

Una vez que la regla entre en vigencia, los participantes del mercado pueden informar información sobre una presunta violación de la regla a la Oficina de Competencia enviando un correo electrónico a [email protected].