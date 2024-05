Biden dice que EE.UU. no suministrará armas a Israel para atacar Rafah.

El presidente Biden reconoció el miércoles que las bombas estadounidenses se han utilizado para matar civiles palestinos mientras advertía que Estados Unidos retendría ciertas armas si Israel lanza un ataque largamente amenazado en el sur de Gaza. En algunos de sus comentarios más contundentes hasta la fecha sobre la guerra en Gaza, el Sr. Biden dijo que Estados Unidos seguirá garantizando la seguridad de Israel, incluido el sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro y la “capacidad de Israel para responder a los ataques”. Pero dijo que bloquearía la entrega de armas que pudieran ser disparadas en zonas densamente pobladas de Rafah, donde más de un millón de palestinos se están refugiando. El gobierno israelí dice que necesita ir a Rafah para destruir a Hamas, que mató a 1,200 personas en su ataque terrorista del 7 de octubre a Israel. “Si van a Rafah, no estoy suministrando las armas que se han utilizado históricamente para lidiar con Rafah, para lidiar con las ciudades, para lidiar con ese problema”, dijo el Sr. Biden en una entrevista con Erin Burnett de CNN. Agregó: “Pero es simplemente incorrecto. No vamos a suministrar las armas y proyectiles de artillería que se han utilizado”. Cuando se le preguntó si se habían utilizado bombas estadounidenses de 2,000 libras para matar civiles en Gaza, el Sr. Biden dijo: “Civiles han sido asesinados en Gaza como consecuencia de esas bombas y otras formas en las que van tras los centros de población”. Los comentarios del Sr. Biden subrayan la creciente brecha entre Estados Unidos y su aliado más cercano en Medio Oriente sobre la guerra en Gaza, que ha matado a más de 34,000 personas y causado una crisis humanitaria. Estados Unidos es de lejos el mayor proveedor de armas a Israel, y la administración Biden planea entregar un informe al Congreso esta semana evaluando si cree en las garantías de Israel de que ha utilizado armas estadounidenses de acuerdo con la ley estadounidense e internacional. El presidente ya detuvo el envío de 3,500 bombas la semana pasada por temor a que pudieran ser utilizadas en un asalto importante a Rafah, la primera vez desde el ataque del 7 de octubre a Israel que el Sr. Biden ha utilizado armas estadounidenses para tratar de influir en cómo se libra la guerra. El Sr. Biden se había resistido a llamadas anteriores para condicionar la ayuda a Israel, y la Casa Blanca ha dicho que no tiene “líneas rojas” para Israel en su campaña contra Hamas. El Sr. Biden ha seguido siendo inflexible en su apoyo al derecho de Israel a defenderse, incluso cuando critica con fuerza la invasión de Rafah y se frustra con lo que alguna vez describió como “bombas indiscriminadas” de Israel. Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel ha rechazado las advertencias de EE. UU., diciendo que Israel avanzará en la erradicación de Hamas incluso si tiene que hacerlo solo. Esta semana, el gabinete de guerra israelí votó por unanimidad para avanzar con un asalto a Rafah, y las fuerzas israelíes advirtieron a más de 100,000 civiles que evacuaran mientras comenzaban lo que llamaron “ataques dirigidos” contra Hamas. Funcionarios estadounidenses dijeron esta semana que Israel dijo que su operación hasta ahora en Rafah era “limitada” y “diseñada para cortar la capacidad de Hamas de contrabandear armas a Gaza”, pero continuaron expresando su preocupación por una escalada. El Sr. Biden dijo que no consideraba que las operaciones de Israel en Rafah hasta la fecha calificaban como una invasión a gran escala porque no han golpeado “centros de población”. Pero dijo que los consideraba “justo en la frontera”, agregando que estaban causando problemas con aliados clave como Egipto, que ha sido fundamental en las negociaciones de alto el fuego y la apertura de cruces fronterizos para la ayuda humanitaria. El Sr. Biden dijo que dejó claro al Sr. Netanyahu y su gabinete de guerra que no obtendrían apoyo si avanzaban con una ofensiva en áreas densamente pobladas. “No estamos abandonando la seguridad de Israel”, dijo, “estamos abandonando la capacidad de Israel para librar la guerra en esas áreas”. El Sr. Biden también fue preguntado sobre las protestas en Gaza en los campus universitarios, específicamente los cánticos que lo llamaban “Joe Genocida”, que han estallado en las últimas semanas. Preguntado si escucha el mensaje de esos jóvenes estadounidenses, el Sr. Biden dijo: “Absolutamente, escucho el mensaje”.