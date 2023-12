Sudáfrica da un paso importante hacia la solución del desorden de visas de trabajo.

(Bloomberg) — El ministro de Asuntos Internos de Sudáfrica firmó cambios planeados en las regulaciones de permisos de trabajo con el objetivo de solucionar una maraña burocrática que está frustrando a los mayores inversores del país y exacerbando una crisis de habilidades, según personas familiarizadas con la situación.

Now that the changes have been signed by Aaron Motsoaledi, they’ll be gazetted in the coming days and released for public comment, the people said, asking not to be identified as the decision hasn’t been made public. The changes may include a range of measures suggested by a government study including the creation of a remote worker visa category.

Las empresas que operan en Sudáfrica tienen dificultades para encontrar trabajadores calificados, como resultado de un sistema educativo disfuncional y agravado por la emigración. Eso, dijeron, está obstaculizando el crecimiento y exacerbando el desempleo, ya que los trabajadores calificados crean empleo para aquellos con menos calificaciones.

Sin embargo, entre 2014 y 2021, solo se aprobaron 25,298 visas de trabajo para trabajadores calificados, según un informe preparado para la presidencia. Más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por motivos que incluyen errores en el complejo proceso de solicitud y la incapacidad del Departamento de Asuntos Internos para procesarlas.

El departamento no respondió a una solicitud de comentarios.

Los organismos industriales, incluida la Cámara de Comercio e Industria Sudafricano-Alemana, que representa a los propietarios de fábricas en el país, incluidos Volkswagen AG y Bayerische Motoren Werke AG, han advertido que la escasez de habilidades puede frenar los planes de expansión de sus miembros y amenazar 100,000 empleos.

Una cámara que representa a empresas de la Unión Europea que operan en Sudáfrica recopiló quejas que mostraron que algunas empresas están considerando trasladar sus sedes africanas a otros países del continente debido a su frustración.

Ocho recomendaciones en el estudio, que fue publicado por la presidencia en abril, incluyen un sistema de puntos, donde los solicitantes que cumplan con un nivel mínimo de educación y salario recibirían permisos de trabajo. No está claro si todos o algunos de ellos estarán incluidos en los cambios.

Mientras que el procesamiento de una visa de trabajo en Sudáfrica puede llevar 48 semanas o más, el proceso en Kenia es un máximo de 12 semanas y solo ocho semanas en Nigeria, escribieron los autores del informe.

Se permitirá un plazo de treinta días para comentarios públicos antes de que los cambios puedan ser promulgados como ley.

