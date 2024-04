Estrella de Oficial y Caballero barre los pies cada noche

Siendo parte de una producción teatral de la obra de An Officer and a Gentleman ciertamente conlleva una buena cantidad de responsabilidad.

Pero para Georgia Lennon, quien interpreta a Paula Pokrifiki – el papel de Debra Winger – es un verdadero placer.

El espectáculo llega al Manchester Opera House el martes como parte de una gira por el Reino Unido. También estará en el Blackpool Opera House a partir del 1 de octubre.

“No creo que nada de lo que haga en el futuro se compare con esa sensación cuando llegamos al final del espectáculo y todos comienzan a gritar y se ponen de pie cuando ven a Luke – Luke Baker, quien interpreta al naveante piloto Zack Mayo – aparecer en la parte superior de la fábrica y bajar para esa escena icónica,” dijo Georgia.

“Es una de las experiencias más memorables y está sucediendo noche tras noche dondequiera que estemos en el país. Es mágico.”

Siguiendo la historia de la película, el musical cuenta la historia de amor que se desarrolla entre un aspirante a piloto con problemas y la trabajadora de la fábrica fuerte y decidida que quiere una vida mejor.

Está respaldado por una banda sonora que presenta algunos de los mayores himnos pop de los años ochenta.

“La película es un clásico de culto y muchas personas que vienen al espectáculo esperan que se cumplan ciertos elementos, especialmente ese momento al final. Si eso no estuviera en él, no creo que la gente estaría muy contenta,” se rió Georgia.

“Pero es un espectáculo que cumple totalmente con lo que a todos les gusta y conocen de la película original. Luego simplemente agregamos una enorme banda sonora de los años 80, lo que lo hace súper divertido.”

Dado que la película original se estrenó en 1982, Georgia no la había visto hasta que surgió una audición para el musical.

“Me gusta investigar antes de presentarme a cualquier papel,” dijo, “así que eso estaba en la parte superior de mi lista. La vi la noche antes de la audición y tan pronto como llegué al final sentí que era un proyecto en el que quería estar involucrada. Es una película tan increíble que ser parte de ella en el escenario es un verdadero honor.”

Paula no es la típica protagonista de un musical.

“Ella es fuerte y un poco áspera, lo cual es lo que me encanta de ella,” dijo Georgia. “Es de voluntad fuerte y sabe lo que quiere. Me llamó la atención que realmente representa todo ese empoderamiento femenino. En el clima social actual, ese es un mensaje tan importante para poder contar a todas las audiencias, especialmente a las más jóvenes.”

Y Georgia cree que el espectáculo realmente se adapta a diferentes audiencias.

“Hay quienes conocen y aman la película que vienen esperando ver ese clásico de culto,” dijo. “Luego están las personas que solo quieren transportarse de vuelta a los años 80 con la banda sonora. Y luego tienes al público más joven que escucha esos mensajes modernos aunque esté ambientado en los 80.

“Es algo para todos y también es una noche realmente buena.”

Entonces, ¿Georgia se parece en algo a su personaje?

“Creo que también soy bastante de voluntad fuerte,” dijo, “siempre he tenido mis metas frente a mí y he sido muy clara en lo que quiero hacer, especialmente en cuanto a mi carrera.

“Recuerdo que mi mamá me dijo que cuando era joven fuimos a ver The Sound of Music en el Palladium y cuando todos los niños subieron al escenario, la toqué en el hombro y le dije ‘eso es lo que quiero hacer cuando sea mayor’. Solo tenía unos ocho años en ese momento.

“Existen otras similitudes también. Soy una romántica empedernida de corazón y Paula también lo tiene dentro.”

La banda sonora del musical presenta muchos clásicos de los 80.

“Creo que mi favorita es que puedo cantar Alone de Heart,” dijo Georgia. “Pero hay muchos más – Cyndi Lauper, Bon Jovi, Madonna. Es genial.”

Georgia fue elegida para An Officer and a Gentlemen después de formar parte de The Osmonds Musical basado en la exitosa familia musical de The Osmonds. Interpretó a Marie Osmond en la gira del estreno mundial.

“Los Osmonds fueron mi primera gira importante y Marie era un papel más pequeño que el de Paula,” dijo. “Realmente me ayudó a encontrar mi ritmo y entender la vida en gira.

“Poco a poco te vas acostumbrando al ritmo de todo, por lo que cuando salté a un papel más grande se sintió mucho más fácil y fluido.

“Puedo quedarme en alojamientos que me gustaron la última vez, conozco los teatros, sé qué esperar en el backstage y la configuración. Lo pasé increíblemente bien en The Osmonds. Me enseñó mucho sobre la vida en gira.

“Algunas personas lo odian, pero a mí me encanta la emoción de llegar a un lugar nuevo cada semana. Nunca sabes qué esperar de la audiencia y puedes explorar la ciudad por un rato. Me gusta ese salto y experimentar cosas nuevas.”

En Los Osmonds, Georgia tuvo la oportunidad de mantenerse en contacto con sus raíces de música country.

“Amo la música country,” dijo. “Soy parte de un dúo llamado One Trick Pony y hemos tocado en un festival de country y en algunos conciertos, pero todo se ha detenido mientras estoy de gira.

“Pero me encantaría tenerlo en un punto en el que pueda funcionar junto con mi carrera en el escenario.”

Hablando de eso, ¿tiene Georgia un papel soñado?

“Solía tener algunos específicos,” dijo, “pero ahora hay tantos roles diferentes que me gustaría interpretar.

“Me encantaría ser Mary Poppins o, como tengo formación clásica, tal vez Christine en El Fantasma de la Ópera o Glynda en Wicked. Pero también me encanta apoyar nuevos trabajos. Hay muchas oportunidades potenciales por ahí – eso es lo que encuentro tan emocionante.”

An Officer and a Gentleman the Musical, Manchester Opera House, del 30 de abril al 4 de mayo (detalles en www.atgtickets.com) y Blackpool Opera House, del 1 al 5 de octubre