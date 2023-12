Miedo y sospecha persiguen a los hablantes de ruso en Letonia

Como periodista con experiencia, Nina Marcinkevica, de habla rusa, nació en Letonia hace 63 años, cuando aún era parte de la Unión Soviética, se casó allí y crió a su familia. Nunca ha vivido en ningún otro lugar. La mujer quedó destrozada este otoño al recibir una carta oficial en la que le comunicaban que había perdido sus derechos de residencia, pensión estatal y asistencia médica. Con las autoridades letonas exigiéndole que deje el país antes del 30 de noviembre de 2023, Nina, que sufre problemas de corazón, pulmón y presión arterial, colapsó y pasó tres días llorando en la cama.

La casa de Marcinkevica en la ciudad mayoritariamente de habla rusa de Daugavpils, en el este de Letonia, se encuentra a más de 600 millas de la línea del frente en Ucrania y es completamente pacífica.

Janis Dombrava, miembro nacionalista del Parlamento de Letonia, ha utilizado la guerra en Ucrania para avivar la hostilidad hacia los hablantes rusos y promulgar legislación dirigida hacia ellos. En una entrevista en Riga, la capital, dijo que las acciones de Rusia en Ucrania habían expuesto los riesgos de albergar a una “quinta columna” que no habla el idioma nacional, recibe información de medios rusos y a menudo se inclina hacia la visión de Moscú del mundo.

“Podemos mantener a quienes desean integrarse, pero no a quienes están esperando el regreso de la Unión Soviética. Ellos deberían irse”, dijo el Sr. Dombrava, líder de la Alianza Nacional, un grupo de partidos nacionalistas, y presidente del comité de seguridad nacional del Parlamento de Letonia.

En respuesta a la guerra en Ucrania, Letonia ha prohibido la televisión estatal rusa, desmantelado monumentos que celebran a los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y ordenado que miles de ciudadanos rusos que han vivido en el país durante décadas sean examinados para determinar su lealtad y capacidad de hablar al menos un rudimentario letón, si desean quedarse.

El proceso de evaluación fue creado por una enmienda a una ley de inmigración patrocinada por el Sr. Dombrava y sus aliados poco antes de una elección en octubre del año pasado. Como resultado, alrededor de la mitad de los aproximadamente 50,000 ciudadanos rusos que viven en Letonia deben aprobar un examen de idioma y someterse a controles de seguridad si desean quedarse. Los funcionarios insisten en que esto no llevará a expulsiones masivas y que solo 3,500 ciudadanos rusos registrados como residentes no han presentado la documentación necesaria. No está claro cuántos todavía viven en Letonia.

“No estamos apresurándonos para expulsar a nadie”, dijo Ilze Briede, jefa del departamento de migraciones de Letonia, la agencia responsable de realizar las nuevas reglas, que están siendo impugnadas en el Tribunal Constitucional de Letonia. Nadie, agregó la Sra. Briede, ha sido deportado ni lo será en un futuro próximo. El plazo para el cumplimiento se ha extendido hasta 2025.

Pero una ola de pánico entre los letones con pasaportes rusos, avivada por los medios estatales rusos, ha convertido lo que comenzó como una maniobra electoral en una pesadilla política, burocrática y de relaciones públicas para Letonia. También ha sido un festín propagandístico para el Kremlin, que durante años ha retratado a los Estados bálticos como centros de nacionalismo étnico chovinista.

“Para la propaganda rusa, este ha sido un regalo, absolutamente”, dijo Igors Rajevs, legislador independiente que está trabajando con el Ministerio del Interior en el modo de implementar las nuevas reglas.

El Sr. Putin acusó a Letonia este mes de tratar a los hablantes rusos “como cerdos” y de prepararse para arrojarlos a la frontera de Rusia “en sillas de ruedas”. Advirtió que esto solo llevaría a “enfrentamientos en su propio país”.

Las declaraciones del Sr. Putin tuvieron ecos ominosos de advertencias que profirió en 2014 a Ucrania, cuando Moscú, afirmando que los hablantes rusos en el este de Ucrania enfrentaban persecución por nacionalistas ucranianos, provocó un levantamiento armado, marcando el inicio de una intervención militar rusa que el año pasado escaló a una guerra a gran escala.

Prácticamente nadie espera que Rusia invada Letonia, miembro de la OTAN, pero el país, consciente de su pasado sometido tanto por el Imperio Ruso como por la Unión Soviética, está todavía tenso en medio de una lluvia de furia antiletona desde Moscú.

Sergey Kalinin, ruso étnico nacido en Letonia que trabaja para “Voz rusa para Letonia”, una organización benéfica liberal que promueve mejores relaciones entre hablantes rusos y letones, dijo que la guerra en Ucrania había “radicalizado” a ambos lados de la división étnica y lingüística de Letonia. Dijo que fue asaltado recientemente por jóvenes letones étnicos enojados por su acento ruso en letón. Agregó que los hablantes rusos también se habían vuelto más agresivos, y que algunos incluso anhelaban una invasión rusa para proteger sus intereses.

El Canal Uno, la principal emisora estatal de televisión de Rusia, dedicó una hora en horario estelar para denunciar a Letonia como un país dirigido por fascistas rusófobos interesados en crear un Estado monoétnico, afirmando que su primera ministra había actuado en películas pornográficas, una mentira inicialmente difundida por sus rivales domésticos. cuando el comunismo colapsó en 1991, surgieron 14 nuevos estados junto a la Federación Rusa, cada uno ansioso por afirmar su propio idioma y cultura contra millones de inmigrantes de la era soviética, muchos de ellos de origen ruso y sus descendientes. La guerra en Ucrania, sin embargo, ha añadido un agudo nuevo filo a tensiones de décadas de antigüedad, especialmente en países como Letonia, donde los rusos étnicos y otros trasplantados de la era soviética en 1991 constituían casi la mitad de la población total y la mayoría en Riga. La muerte y la emigración han reducido significativamente sus números, pero el este del país sigue siendo mayoritariamente ruso en idioma y mentalidad. Más del 80 por ciento de la población de Daugavpils habla ruso y pocos comparten el entusiasmo de Letonia por ayudar a Ucrania. En una visita este mes a Daugavpils para alentar a los locales a apoyar a Ucrania, Viktoriia Obruch, refugiada de la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv, habló del horror que vivió su ciudad mayoritariamente de habla rusa debido a la guerra del Sr. Putin. “Si tanto les gusta Rusia, simplemente vayan allí, está muy cerca”, dijo, describiendo al gigante vecino de Letonia —cuya frontera está a solo 15 millas al este de la ciudad— como “sucio, ebrio y grosero”. Oleg Vinogradov, historiador aficionado en Daugavpils que administra un museo privado que exhibe recuerdos de la era soviética, predijo que “por supuesto que Rusia ganará” contra Ucrania y culpó la guerra de intromisiones estadounidenses. En una entrevista, recordó que se alegró cuando colapsó la Unión Soviética, pero que esa alegría se le agrió cuando la recién independiente Letonia negó la plena ciudadanía a muchos hablantes rusos porque no podían pasar una prueba de idioma letón. Les emitieron pasaportes de “no ciudadano”, un estatus que les permitía viajar y garantizaba la residencia y el acceso total a la asistencia sanitaria y prestaciones sociales. Pero los excluía de muchos empleos del gobierno y de la política nacional. Enfadados por lo que muchos hablantes rusos ven como un estado de segunda clase y tentados por una oferta de pensiones de Rusia, decenas de miles de “no ciudadanos” solicitaron y obtuvieron la ciudadanía rusa, incluyendo a la Sra. Marcinkevica, la viuda que fue ordenada a salir. De etnia gitana, ella dijo que sólo tomó el examen de ciudadanía rusa para recibir una pensión de Rusia, que tiene una edad de jubilación más baja que Letonia. Después de pasar una prueba de lengua letona, le han asegurado que no será deportada y que se le restablecerá el permiso de residencia. Una encuesta de opinión publicada este año por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, un grupo de investigación alemán, encontró grandes brechas entre las dos comunidades en la necesidad de sanciones contra Rusia, en la afiliación de Letonia a la OTAN y en muchos otros temas. Según la encuesta, el 53 por ciento de los hablantes rusos en Letonia ven al Sr. Putin negativamente, el doble que la proporción con una opinión positiva. El 94 por ciento de los hablantes letones lo ven negativamente. Tatiana Matveeva, de 68 años, otro no ciudadano de Daugavpils, también obtuvo la ciudadanía rusa para recibir una pensión temprana. También recibió una carta ordenándola a irse. Desesperada por evitar la expulsión, buscó ayuda de Olga Petkevica, periodista y activista de habla rusa y letona en Daugavpils que está ayudando a los hablantes rusos mayores a navegar por un laberinto de burocracia. Esto incluye responder un cuestionario. Entre las preguntas: “¿condenas la invasión militar de Rusia en Ucrania?” y “¿apoyas la anexión de Crimea o cualquier otra parte de Ucrania por parte de Rusia?” La Sra. Matveeva tomó el examen de lengua letona dos veces pero no pasó las dos veces. Nacida en Rusia en la era soviética, ha vivido en Letonia desde 1980, trabajando en una fábrica soviética que …