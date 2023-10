La encuesta muestra que el interés de Utah en Ucrania sigue siendo alto, pero el deseo de ayudar está disminuyendo.

Ahora que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene un presidente, las discusiones sobre el paquete de seguridad nacional propuesto por la administración Biden de $106 mil millones, que incluye ayuda para Israel y Ucrania, se han intensificado.

El presidente Joe Biden se reunió el jueves con el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder demócrata Hakeem Jeffries para hablar sobre la propuesta. Johnson, un conservador firme de Luisiana, ha mostrado poco interés en que el Congreso proporcione más dinero a Ucrania en su guerra con Rusia, informó The Associated Press.

En cambio, Johnson dijo que los republicanos de la Cámara presentarían primero un proyecto de ley separado para proporcionar $14.5 mil millones en ayuda a Israel, pero necesitan más información sobre la estrategia de Ucrania de la administración Biden.

“No podemos permitir que Vladimir Putin prevalezca en Ucrania porque no creo que se detendría ahí”, dijo Johnson en una entrevista en el programa “Hannity” de Fox News al día siguiente de su juramentación. “Y probablemente alentaría y daría poder a China para que tal vez tome medidas en Taiwán. Tenemos estas preocupaciones. No las vamos a abandonar”.

Una nueva encuesta del Deseret News/Hinckley Institute of Politics muestra que el interés de los habitantes de Utah en la guerra entre Rusia y Ucrania está disminuyendo, pero sigue siendo alto después de casi dos años de conflicto. La encuesta encontró que el 61% de los encuestados sigue de cerca o bastante de cerca la guerra, considerablemente menos que el 85% un mes después del ataque no provocado de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

Los habitantes de Utah siguen divididos sobre si Estados Unidos está haciendo lo suficiente para responder a la guerra en curso y cómo debería ser esa respuesta.

Más de la mitad, ahora el 55%, dice que Estados Unidos está haciendo lo suficiente, mientras que el 25% dice que no. Un quinto dice que no sabe. En marzo de 2022, una encuesta del Deseret News/Hinckley Institute encontró que el 42% creía que Estados Unidos estaba haciendo lo suficiente y el 41% no.

Relacionado

Los pensamientos de los habitantes de Utah sobre los tipos de respuestas también han cambiado desde los primeros días de la guerra.

Proporcionar ayuda humanitaria y armas sigue siendo la respuesta más popular en la nueva encuesta: el 61% dice que Estados Unidos debería enviar ayuda humanitaria a Ucrania y el 40% apoya el apoyo militar. Pero esos números son mucho más bajos que hace 20 meses, cuando eran del 73% y 68%, respectivamente.

La encuesta también muestra que solo el 36% ahora favorece más sanciones económicas, el 29% apoya la incautación y congelación de activos de ciudadanos rusos privados, el 28% quiere asistencia financiera para apoyar la respuesta militar y el 19% favorece el envío de apoyo militar para ayudar en el combate.

Las llamadas a esas acciones fueron mayores en marzo de 2022. Y aunque el 6% de los encuestados en ese entonces dijo que Estados Unidos no debería hacer ninguna de esas cosas, ese número ha aumentado al 20% en la última encuesta.

La encuesta encontró que un mayor porcentaje de demócratas que de republicanos favorecieron cada una de esas posibles respuestas de Estados Unidos a la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, solo el 33% de los demócratas dice que Estados Unidos está haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania, en comparación con el 61% de los republicanos.

Relacionado

Los conservadores de línea dura en el Congreso se opusieron a cualquier ayuda financiera adicional a Ucrania.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, eliminó la financiación para Ucrania de un proyecto de ley de financiamiento a fines de septiembre bajo presión de los conservadores que se oponían a la ayuda y que habían amenazado con destituirlo si cedía a las demandas de la administración Biden, según CBS News.

Algunos de esos republicanos ahora dicen que podrían aceptar votar por separado el dinero para Ucrania, al que se oponen, y la ayuda para Israel, que apoyan.

Johnson le dijo a Fox que quiere “responsabilidad” sobre cómo se gasta el dinero, ya que los legisladores “tienen una responsabilidad de administración sobre el tesoro preciado del pueblo estadounidense”.

Relacionado

Desde que comenzó la guerra, la administración Biden y el Congreso han dirigido más de $75 mil millones en asistencia a Ucrania, que incluye apoyo humanitario, financiero y militar, según el Kiel Institute for the World Economy, un instituto de investigación alemán.

El jueves, la administración anunció que enviará otros $150 millones en asistencia de seguridad a Ucrania, que incluye capacidades de defensa aérea, municiones de artillería, armas antitanque y otros equipos, según el Departamento de Defensa. Es la 49ª remesa de equipos para Ucrania de Biden desde agosto de 2021.

El paquete de seguridad nacional de Biden presentado la semana pasada incluye $61.4 mil millones en ayuda militar, económica, de infraestructura y de reasentamiento para Ucrania. También recibiría una parte de los $10 mil millones en asistencia humanitaria que incluye a Israel y Gaza.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el jueves a los periodistas que el presidente ruso, Vladimir Putin, no renuncia a su aspiración de tomar toda Ucrania. Dijo que es fundamental que el Congreso apruebe la solicitud de financiamiento de Biden.

“Es hora de avanzar con ese financiamiento adicional, porque claramente el tiempo no está de nuestro lado ni del de Ucrania en este sentido”, dijo Kirby.

Un grupo de senadores republicanos, incluido el senador de Utah, Mike Lee, presentó un proyecto de ley el jueves que desligaría la financiación para Israel de miles de millones de dólares adicionales solicitados por la Casa Blanca para Ucrania.

Lee dijo en un comunicado de prensa que Ucrania e Israel son temas distintos y el Congreso debería tener la oportunidad de considerar y votar sobre los posibles paquetes de ayuda de manera individual.

“Si el caso de la administración Biden para la ayuda adicional a Ucrania no es lo suficientemente sólido como para mantenerse por sí solo, entonces agruparlos es una solicitud insultante que se presenta ante el Congreso”, dijo. “No es razonable que la administración aproveche un paquete de ayuda para Israel para desviar miles de millones de dólares de los contribuyentes en otro cheque en blanco para Ucrania”.