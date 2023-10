Google incorpora la integración del clima en la aplicación Clock en algunos modelos de Pixel.

Google ha comenzado a implementar una nueva función para la aplicación Clock que integra información meteorológica junto con la hora. Según 9to5Google, esto ahora se ofrece a aquellos con un teléfono de la serie Pixel 8 o que tienen un Pixel suscrito al programa beta Android 14 QPR1. Una palabra de cautela, la función aún se está implementando y no está disponible en todos los modelos de Pixel elegibles en este momento. Por ejemplo, mi Pixel 6 Pro tiene la última versión de Android 14 QPR1 Beta 2, pero aún no tiene esta función. En la pestaña Clock de la aplicación Clock, verás la temperatura actual y los máximos y mínimos del día para cada ciudad que sigas en la aplicación. Para habilitar esta función, verás un botón que dice “Agregar clima local” debajo de la hora y fecha local. Tocar ese botón no solo te permitirá configurar los datos meteorológicos, sino que también te ayudará a darle a tu Pixel el permiso de ubicación necesario para agregar el clima a la aplicación Clock. Una vez que hayas habilitado la integración del clima en la aplicación Clock, no hay forma de desactivarla.

El widget World de la aplicación Clock también mostrará el clima para las ciudades que hayas configurado en la aplicación. Pero el problema aquí es que este widget ocupará espacio en la pantalla de tu Pixel, ya que requiere un widget de tamaño 4×3 o más grande.

Integración del clima en la aplicación Clock de Pixel. Crédito de la imagen: 9to5Google

Supongamos que vives en un país que usa Celsius en lugar de Fahrenheit o viceversa. Puedes ingresar a la configuración de la aplicación Clock tocando el icono de tres botones en la parte superior derecha de la pantalla y haciendo clic en Configuración. En la sección “Reloj” hay (o habrá, si aún no has recibido la actualización) una lista que dice “Cambiar unidades de temperatura”. Toca en ella y serás enviado a la página de preferencias regionales de Android donde puedes elegir ver la temperatura en Fahrenheit o Celsius.

Los usuarios de Pixel podrán ver un pronóstico del tiempo a pantalla completa cuando suene una alarma programada.

Con la actualización, podrás configurar la aplicación Clock para mostrarte un pronóstico del tiempo a pantalla completa cada vez que suene una alarma programada. Después de configurar una nueva alarma presionando “OK” en la pantalla de configuración de la alarma, verás opciones para programar la repetición de la alarma en ciertos días. En esa lista, hay una opción llamada “Pronóstico del tiempo”. Toca esa opción y cada vez que suene esa alarma específica, verás una descripción en la pantalla de las condiciones y temperatura actuales, el pronóstico para el día actual con los máximos y mínimos esperados, y el pronóstico para el próximo día. Puedes configurar esto para que ocurra en todas las alarmas que establezcas o programes.

Desde que esta función está apareciendo en los teléfonos Pixel que ejecutan Android 14 QPR1 Beta 2, aquellos que no usen un Pixel 8 o Pixel 8 Pro, o tengan un Pixel que ejecute la versión estable de Android 14, no verán la integración del clima en la aplicación Clock hasta que se difunda la Actualización de funciones de Pixel de diciembre de este año.