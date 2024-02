La batalla que salvó a Kyiv de la ocupación rusa

Nota del Editor: Este artículo fue publicado por el blog “La Contrarofensiva con Tim Mak” el 22 de febrero de 2024, y ha sido republicado por el Kyiv Independent con permiso. Para suscribirse a “La Contrarofensiva”, haga clic aquí.

En las primeras horas de su invasión a gran escala, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus tropas de élite que se adentraran en las líneas enemigas hacia un aeropuerto a las afueras de Kyiv, que normalmente se utilizaba para cargas y pruebas de vuelo: el Aeropuerto Antonov en Hostomel. Docenas de helicópteros transportaron a cientos de soldados rusos aerotransportados hasta una distancia de ataque del distrito central de la capital.

A pesar de los valientes esfuerzos de los operadores especiales ucranianos y la 4ª Brigada de la Guardia Nacional para defender el terreno, para las 3:00 p.m. del 24 de febrero de 2022, las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retroceder hasta el perímetro del sitio estratégico.

Este fue el punto de máximo peligro y vulnerabilidad para la supervivencia del estado ucraniano moderno. Tras tomar el aeropuerto en un asalto aéreo, las fuerzas rusas tenían la oportunidad de aterrizar aviones de carga masivos llenos de vehículos blindados y miles de tropas en las afueras de Kyiv. Con esa capacidad, la ciudad podría caer en cuestión de horas y, con ella, el gobierno elegido democráticamente.

El coronel Oleksandr Vdovychenko, comandante de la 72ª Brigada de Ucrania, se encargó de asegurar que los rusos no pudieran mantener el aeropuerto. Pero Vdovychenko tenía poco con qué trabajar. Le dijo a Valerii Zaluzhnyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que solo cuatro piezas de artillería 2S3, cañones de era soviética que disparaban proyectiles de 152,4 mm, estaban en camino hacia posiciones de disparo cerca del aeropuerto. Todo lo demás seguía sin descargarse de los vagones de tren en Kyiv. Zaluzhnyi ordenó que abrieran fuego en la pista tan pronto como fuera posible; necesitaban desactivarla de inmediato.

“La Batalla por Kyiv podría haber terminado con una victoria rusa si hubieran tomado el aeropuerto”, dijo Nick Reynolds, investigador del think tank británico RUSI. “Las operaciones ofensivas rusas habrían sido mucho más fáciles”.

Durante la batalla desorganizada y frenética que siguió, la resistencia ucraniana, y la suerte, cambiaron por completo el rumbo de la guerra. Esta épica batalla de 36 horas de duración perforó la idea de la superioridad militar rusa y de una victoria militar rápida y evitó que Kyiv cayera en manos rusas. Es por eso que ahora estamos hablando de combates en el este de Ucrania en lugar de en el oeste.

Y es posiblemente por eso que el presidente Volodymyr Zelensky sigue vivo.

El asalto al Aeropuerto Antonov

Eran alrededor de las 11:00 a.m. cuando el sonido de los rotores de los helicópteros comenzó a llenar el aire cerca del Aeropuerto Antonov. Aún confundidos y en negación, tanto civiles como soldados cerca del aeropuerto pensaron que debía ser algún tipo de ejercicio de entrenamiento.

Los helicópteros rusos Ka-52 patrullaban el espacio aéreo alrededor del aeropuerto, disparando a todo lo que se movía. Apodados “El Cocodrilo” por sus capacidades en el campo de batalla, estos helicópteros de ataque hacían grandes círculos sobre el aeropuerto mientras disparaban y se preparaban para más ataques. Dispararon en todas direcciones, lanzando cohetes no guiados al aeropuerto, a los edificios de oficinas, autobuses y un hangar. No se observaba una estrategia discernible ni un esfuerzo por evitar golpear objetivos civiles.

Era como una escena de “Black Hawk Down”: soldados moviéndose con facilidad en perfecta unión mientras asaltaban un edificio de operaciones del aeropuerto, una densa columna de humo negro ondeando a lo lejos y helicópteros de ataque pasando a gran velocidad, liberando una ráfaga de bengalas. Las tropas rusas salían corriendo de los helicópteros, moviéndose rápidamente para tomar el control de la torre de control y el edificio de administración del aeropuerto adyacente.

Solo unos 200 soldados ucranianos quedaban para proteger el aeropuerto, muchos de ellos reclutas que por ley estaban prohibidos de participar en combate. La mayoría no tenía experiencia en batalla: un comandante local estimó que menos de 20 hombres habían participado en combates antes de la mañana de la invasión a gran escala.

Los soldados ucranianos también estaban escasamente armados: tenían un antiguo cañón antiaéreo de la era de la Guerra Fría conocido como el ZU-23-2 pero muy poca munición para él; tenían algunas granadas propulsadas por cohetes, pero de nuevo, solo unas pocas rondas. En su mayoría, usaban armas ligeras contra los helicópteros entrantes, una lucha tremendamente desigual.

Lea también: Editorial: Han pasado 2 años y el mundo está al borde del abismo. Es hora de despertar o caer

El teniente Andrii Kulish, un raro soldado curtido en combate con la 4ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania que ya había pasado años luchando contra las tropas rusas en el este de Ucrania, fue uno de los que intentó retrasar el avance ruso.

“No puedo decir que los chicos estuvieran en pánico”, recordó. “Es difícil decir por qué. Tal vez no sabían qué esperar.”

Pero una cosa que tenían los defensores ucranianos era un Igla, un lanzador de misiles tierra-aire de fabricación soviética. Un soldado de la Guardia Nacional especializado en operaciones antiaéreas logró impactar un Ka-52, haciendo que se estrellara y aumentando la moral de los defensores ucranianos. Fue uno de los pocos puntos brillantes de esa mañana. Comenzaron horas de combate, con rondas tras rondas de fuego automático ruso entrante.

Quedándose sin municiones y a punto de ser superados, las fuerzas de la Guardia Nacional ucraniana tomaron la decisión de retirarse a primera hora de la tarde, enfrentándose a fuerzas rusas en un tiroteo al hacerlo.

Aunque, milagrosamente, ninguno de estos soldados ucranianos murió en combate, las fuerzas rusas lograron capturar a varios soldados que custodiaban una estación de radar y funcionarios fronterizos ucranianos que trabajaban en el aeropuerto. Las tropas rusas obligaron a los oficiales de frontera capturados y a los prisioneros de guerra a recoger cadáveres ese día. Dijeron que el número de soldados rusos muertos ascendía a 80.

Quizás sorprendentemente, los rusos estaban confundidos cuando los ucranianos se defendieron.

“Nuestros chicos fueron interrogados por los rusos, y les preguntaron a nuestros chicos, ‘¿Por qué dispararon de vuelta?'” explicó Kulish. “Así que, aparentemente, estaban tan lavados el cerebro que simplemente pensaron que no habría absolutamente ninguna resistencia por nuestra parte.

Finalmente, un video lanzado en ese momento mostró a soldados rusos desplegando dos banderas rusas en la azotea de un edificio en el Aeropuerto Antonov a media tarde.

La falta de preparación ucraniana

¿Cómo llegamos a este punto?

La mayoría de los ucranianos recordarán cómo se sintió imposible la perspectiva de una invasión a gran escala antes de que esto sucediera. Una línea común de pensamiento era que los rusos simplemente estaban fingiendo invadir para crear incertidumbre entre la comunidad empresarial internacional y causar problemas a la economía ucraniana.

Esta ingenuidad se extendió al gobierno ucraniano. Zelensky minimizaba la amenaza de una invasión hasta casi el final; más tarde afirmó que también se preocupaba por la economía.

Zelensky no estaba solo en su evaluación: funcionarios europeos le dijeron a Ucrania que no veían probable una invasión y, en particular, tomó por sorpresa a los alemanes, al punto de que el jefe de su servicio de inteligencia exterior estaba en Ucrania cuando ocurrió la invasión a gran escala y tuvo que ser evacuado por fuerzas especiales.

Incluso entre aquellos que creían que una invasión a gran escala era probable, había dudas de que se dirigiera hacia Kyiv. Pero los ucranianos no pueden decir que no fueron advertidos: el director de la CIA, William Burns, visitó Kyiv menos de dos meses antes de la invasión, advirtiendo específicamente que los rusos intentarían tomar el Aeropuerto Antonov para crear un puente aéreo hacia la región de Kyiv, derrocar rápidamente al gobierno y capturar la capital.

“Alguna parte de tu naturaleza, hasta el final, trata de resistirse y no cree que (los rusos) realmente harán esto”, explicó Vdovychenko, citando la esperanza en que todo fuera diferente.

Cuando comenzaron las explosiones el día de la invasión, prácticamente ninguna de las brigadas estaba presente en su base. El noventa por ciento de la unidad había sido desplegada hacia el este: batallones de infantería, tanques, artillería, defensas antiaéreas; varios miles de soldados fueron enviados lejos del crítico aeropuerto, ignorando las advertencias estadounidenses de que sería el sitio de un ataque ruso.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que una investigación posterior reveló que Antonov, la empresa aeronáutica ucraniana propietaria del aeropuerto, prohibió a las Fuerzas Armadas ucranianas construir fortificaciones defensivas en el aeropuerto antes de la invasión a gran escala.

Arrogancia rusa

Mientras los ucranianos estaban envueltos en pensamientos esperanzadores, los planificadores rusos estaban trazando su estrategia.

“Los rusos buscaron realizar un asalto aéreo para capturar rápidamente el aeropuerto y asegurarlo”, dijo George Barros, analista de Rusia y Ucrania en el Instituto de Estudios de…