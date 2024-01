Ucrania y Lituania acuerdan la producción conjunta de armas para el ejército de Ucrania.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y Lituania, Dmytro Kuleba y Gabrielius Landsbergis, discutieron la producción conjunta de armas, incluidos drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania durante una reunión en Kyiv, informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform el 27 de enero.

“Dedicamos una gran parte de nuestra conversación a definir pasos conjuntos para aumentar la producción de drones para las necesidades de las Fuerzas Armadas”, dijo Kuleba en una conferencia de prensa después de la reunión, según Ukrinform.

“Lituania tiene la tecnología, y nosotros tenemos el potencial para escalar la producción. Este fue un tema clave. Existe una comprensión clara de qué, cómo y cuándo hacerlo para que la cooperación ucraniano-lituana en la producción de drones pueda dar el máximo resultado en el menor tiempo posible.”

Durante las negociaciones con su colega lituano, también se discutió la agenda “rutinaria”, refiriéndose a la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN, dijo Kuleba.

“Aquí compartimos enfoques comunes, y Lituania, como miembro de ambas instituciones, nos brinda la mayor asistencia posible en nuestro camino hacia la membresía en ellas”, dijo.

Los ministros también discutieron activos rusos congelados, sanciones y “todo lo que requiere una acción decisiva” durante la reunión, dijo Kuleba.

“Tenemos expectativas comunes y positivas para la próxima reunión del Consejo Europeo el 1 de febrero”, dijo. “Se están realizando avances hacia la apertura del Fondo Europeo para la Paz, que ha estado bloqueado durante un período prolongado debido a la posición de ciertos estados miembros de la UE. Estamos trabajando activamente para desbloquearlo, y hay pasos esperanzadores en esta dirección.”

Landsbergis llegó a Kyiv el 25 de enero. Visitó la región de Kharkiv el 26 de enero.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine