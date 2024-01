La decisión del CIJ sobre genocidio contra Israel tiene poco efecto inmediato.

Una sentencia el viernes de la Corte Internacional de Justicia sobre cargos de genocidio contra Israel tuvo un profundo sentido histórico tanto para israelíes como para palestinos. Pero carecía de consecuencias prácticas inmediatas.

La Corte Mundial no ordenó detener los combates en la Franja de Gaza y no intentó emitir un fallo sobre los méritos del caso presentado por Sudáfrica, un proceso que llevará meses, si no años, completar.

Pero la corte ordenó a Israel que cumpliera con la Convención sobre el Genocidio, que enviara más ayuda a Gaza e informara a la corte de sus esfuerzos para hacerlo, medidas provisionales que muchos israelíes sintieron como una reprimenda y una victoria moral para muchos palestinos.

Para muchos israelíes, el hecho de que un estado fundado en el período posterior al Holocausto fuera acusado de genocidio era “un gran símbolo”, dijo Alon Pinkas, comentarista político israelí y ex embajador, después del fallo de la corte en La Haya.

“El hecho de que incluso se nos mencione en la misma frase que el concepto de genocidio —y no atroz, no fuerza desproporcionada, no crimen de guerra, sino genocidio— es extremadamente incómodo”, agregó.

Para muchos palestinos, la intervención de la corte ofreció una breve sensación de validación para su causa. Palestinos y sus seguidores dicen que rara vez se responsabiliza a Israel por sus acciones, y el fallo se sintió como una excepción bienvenida en medio de una de las guerras más mortales de este siglo.

“La matanza continúa, la carnicería continúa, la destrucción total continúa,” dijo Hanan Ashrawi, ex funcionaria palestina. Pero la decisión de la corte reflejó “una seria transformación en la forma en que Israel está siendo percibido y tratado a nivel mundial,” dijo.

“Israel está siendo responsabilizado por primera vez, por el tribunal más alto y por un fallo casi unánime”, agregó.

Para los gazatíes, la intervención traerá poco alivio inmediato.

La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 25,000 gazatíes, según funcionarios de Gaza, y dañó la mayoría de los edificios en el territorio, según las Naciones Unidas. Más de cuatro de cada cinco residentes han sido desplazados de sus hogares, el sistema de salud ha colapsado y la ONU ha advertido repetidamente de una hambruna inminente.

Al ordenar el cumplimiento de la Convención sobre el Genocidio, la corte instó a Israel a seguir una ley internacional que fue escrita en 1948 y que prohíbe a los estados signatarios matar miembros de un grupo étnico, nacional o religioso con la intención de destruir, aunque sea parcialmente, ese grupo en particular.

Para muchos israelíes, la decisión parecía el último ejemplo de prejuicios contra Israel en un foro internacional. Dicen que el mundo mantiene a Israel a un nivel más alto que a la mayoría de otros países. Y para la corriente principal de Israel, la guerra es una necesidad y una supervivencia, impuesta a Israel por el ataque de Hamas el 7 de octubre, que mató alrededor de 1,200 personas y llevó al secuestro de 240 a Gaza, según las estimaciones de Israel.

Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí cuyas declaraciones inflamatorias sobre la guerra fueron citadas por la corte en el preámbulo de su fallo, calificó el fallo de la corte de antisemita.

“El estado de Israel no necesita una lección de moral para distinguir entre terroristas y la población civil en Gaza,” dijo el Sr. Gallant.

“Aquellos que buscan justicia no la encontrarán en los sillones de cuero en las cámaras de la corte en La Haya,” agregó.

No obstante, las instrucciones de la corte podrían dar impulso y cobertura política a funcionarios israelíes que han estado presionando internamente para atemperar las acciones militares en Gaza y aliviar el desastre humanitario en el territorio, según Janina Dill, experta en derecho internacional de la Universidad de Oxford.

“Las voces disidentes en el gobierno y el ejército israelíes que no están de acuerdo con la forma en que se ha conducido la guerra hasta ahora ahora tienen un argumento estratégico realmente poderoso para pedir un cambio de rumbo,” dijo la profesora Dill.

Para la profesora Dill, el caso también provocó reflexión “sobre la condición humana”, dado que Israel fue fundado en parte para prevenir el genocidio contra el pueblo judío.

“Evitar que los seres humanos se vuelvan unos contra otros es una lucha constante, y ningún grupo en el mundo es incapaz de hacerlo,” agregó.

Fue un tema que parecía preocupar al único juez israelí, Aharon Barak, entre los 17 que evaluaron el caso ante la Corte Mundial.

Cuando era niño, el Sr. Barak, de 87 años, sobrevivió al Holocausto después de escapar de un gueto judío en Lituania escondiéndose en un saco.

“El genocidio es una sombra sobre la historia del pueblo judío, y está entrelazado con mi propia experiencia personal,” escribió el Sr. Barak. “La idea de que Israel ahora está acusado de cometer genocidio es muy difícil para mí personalmente, como sobreviviente de un genocidio profundamente consciente del compromiso de Israel con el estado de derecho como estado judío y democrático.”

Con ese complejo trasfondo, el Sr. Barak optó por votar en contra de varias de las medidas aprobadas por la corte. Pero se unió a sus colegas en pedir a Israel que permitiera más ayuda a entrar a Gaza y castigara a quienes incitaran al genocidio, sorprendiendo a observadores que esperaban que se alineara en todos los puntos con Israel.

Aunque muchos israelíes expresaron frustración por el fallo, algunos encontraron alivio en el hecho de que la corte no ordenó a Israel que cesara su operación militar.

Según el Sr. Barak, ese curso habría dejado a Israel “indefenso frente a un duro asalto, incapaz de cumplir con sus deberes más básicos vis-à-vis ante sus ciudadanos.”

“Habría significado atar las manos de Israel, negándole la capacidad de luchar incluso de acuerdo con el derecho internacional,” escribió.

Pero para algunos palestinos, especialmente los de Gaza, esa misma decisión constituyó una traición. Muchos esperaban que la corte llamara a Israel a detener por completo la guerra, una medida que sería casi imposible de hacer cumplir pero que habría constituido una victoria en la batalla por la opinión pública.

“Habla como genocidio y camina como genocidio,” escribió en las redes sociales Muhammad Shehada, activista de derechos de Gaza. “¿Necesidad de detener la guerra genocida? ¡Todo bien?”

Seis horas después del fallo de la corte, el Ministerio de Salud de Gaza publicó las últimas cifras de víctimas de la guerra. En las últimas 24 horas, otras 200 personas habían muerto, dijo el ministerio el viernes por la noche.

Rawan Sheikh Ahmad contribuyó con el reportaje desde Haifa, Israel, y Johnatan Reiss desde Tel Aviv.