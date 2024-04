La campaña militar de Israel ha dejado al sistema médico de Gaza al borde del colapso.

Antes de la invasión de Israel en Gaza el año pasado, el Dr. Mahmoud Al-Reqeb trabajaba en uno de los hospitales más grandes del territorio palestino y tenía una clínica privada, cuidando a mujeres durante sus embarazos.

Ahora, vive en una tienda de plástico en Rafah, una ciudad fronteriza palestina donde aproximadamente la mitad de la población de Gaza ha buscado refugio, y atiende a pacientes de forma gratuita en otra tienda. Vivir bajo el bombardeo israelí, con escasez de alimentos y agua limpia, hace que las mujeres embarazadas a las que atiende luchen por encontrar una seguridad básica y una nutrición, menos aún atención prenatal.

Desde que el ejército israelí comenzó a bombardear Gaza hace seis meses después del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre, sus fuerzas han devastado hospitales enteros, atacado ambulancias y matado o detenido a cientos de trabajadores de la salud. Restricciones israelíes sobre bienes que entran en Gaza han impedido que se envíen suministros médicos salvadores a los pacientes, según grupos de ayuda. Y la escasez de combustible, agua y alimentos ha dificultado que los trabajadores médicos brinden servicios básicos.

El resultado ha sido el colapso casi total de un sistema de atención médica que una vez sirvió a la población de más de dos millones de habitantes de Gaza. A finales de marzo, de los 36 hospitales de gran escala en Gaza, solo 10 estaban “mínimamente funcionales”, según la Organización Mundial de la Salud.

Oficiales israelíes dicen que los centros médicos han sido atacados porque los combatientes de Hamas se esconden dentro y debajo de las instalaciones, y que es la única forma de eliminar al grupo armado. Hamas y trabajadores de la salud han negado esta acusación. Grupos de ayuda, investigadores y organismos internacionales han estado calificando cada vez más el desmantelamiento de la capacidad médica de Gaza por parte de Israel como “sistemático”.

“Si hubieras planeado la destrucción de un sistema de atención médica, terminarías exactamente donde estamos hoy”, dijo Ciarán Donnelly, vicepresidente senior del Comité Internacional de Rescate, un grupo de ayuda que ha estado operando en Gaza.

El Dr. Donnelly dijo que había trabajado en el sector de ayuda humanitaria durante dos décadas y no podía pensar en otra guerra en la que un sistema médico haya sido destruido de manera tan contundente y rápida.

Preguntado para hacer un comentario, el ejército israelí se refirió a declaraciones previas que ha hecho sobre los combatientes de Hamas que se esconden en las instalaciones. Evidencia examinada por The New York Times sugiere que Hamas ha utilizado el hospital Al-Shifa – que ha sido allanado por el ejército israelí – como cobertura, almacenando armas en su interior y manteniendo un largo túnel. El ejército israelí no ha presentado evidencia igualmente convincente sobre la mayoría de los otros centros de atención médica que ha atacado.

El antiguo centro del Dr. Al-Reqeb, el Hospital Nasser, fue allanado por tropas israelíes en febrero. Cuando va a su nuevo trabajo, en un hospital financiado por Emiratos Árabes Unidos – uno de los pocos centros en Gaza que ofrece servicios especializados en ginecología y obstetricia – es uno de los menos de 10 médicos que tratan a 500 pacientes al día con una “grave falta de suministros, personal, medicamentos y equipo”, según dijo.

“Me sorprendí mucho al darme cuenta del nivel de daño que está sufriendo el sistema médico”, dijo el Dr. Al Reqeb, de 33 años, en una entrevista telefónica. “Está completamente destruido.”

La devastación del sistema médico ha tenido efecto en toda Gaza. Pacientes con cáncer han tenido que interrumpir la quimioterapia. Personas con insuficiencia renal han perdido el acceso a la diálisis salvadora. Mujeres embarazadas han pasado sin el monitoreo que podría ayudar a identificar condiciones potencialmente mortales como la preeclampsia.

“A veces lloro”, dijo el Dr. Zaki Zakzook, un oncólogo que alguna vez fue uno de los principales médicos de cáncer de Gaza y ahora vive en una tienda con su familia en Khan Younis. “Estoy viendo cómo mis pacientes son ejecutados, lentamente y gradualmente.”

El Dr. Zakzook ha podido hacer poco por sus pacientes desde que la guerra obligó al cierre del hospital de cáncer donde trabajaba, dijo. Ahora ve pacientes en un hospital del sur pero ya no les administra quimioterapia, temiendo que hacerlo debilitaría sus sistemas inmunitarios en un momento en que el sistema médico no puede hacer frente a una infección, agregó. En su lugar, ofrece cuidados paliativos, como analgésicos.

“Estoy tratando de hacer lo mejor, otros están intentando lo mismo, pero ¿qué podemos hacer?”, dijo.

En febrero, fuerzas israelíes irrumpieron en el Hospital Nasser, una gran instalación en Khan Younis. Bombardearon el departamento de ortopedia del hospital y detuvieron a docenas de trabajadores de la salud, según Médicos Sin Fronteras, un grupo de ayuda cuyos miembros del personal presenciaron el ataque.

“La evidencia que tenemos apunta a ataques deliberados y repetidos por parte de las fuerzas israelíes contra el Hospital Nasser, sus pacientes y su personal médico”, escribió la organización. El ejército israelí dijo que buscaba combatientes de Hamas y los cuerpos de israelíes tomados como rehenes durante el ataque del 7 de octubre.

En marzo, el ejército israelí allanó por segunda vez el Hospital Al Shifa, matando a casi 200 personas a las que llamó terroristas. Las tropas israelíes dejaron una devastación generalizada a su paso después de largas batallas con militantes palestinos dentro y alrededor del complejo. Dijeron que sus tropas fueron atacadas por hombres armados dentro y alrededor de uno de los edificios del hospital. Las autoridades gazatíes dijeron que 200 civiles habían muerto en el ataque. Ninguna de las declaraciones se pudo verificar de forma independiente.

Después del ataque, las instalaciones del hospital estaban llenas de cadáveres y tumbas poco profundas, según la Organización Mundial de la Salud, que lideró un equipo este mes para evaluar la condición del hospital.

En una declaración después de su visita a la instalación, la O.M.S. dijo que el hospital era “una cáscara vacía”, sin pacientes y con la mayoría de su equipo “inutilizable o reducido a cenizas”.

“Cada vez hay más evidencia de que una cruz roja o media luna roja en realidad pone un objetivo en ti, en lugar de lo contrario, y es simplemente una degradación espantosa de los valores humanos”, dijo el Dr. Tim Goodacre, un cirujano que ha viajado a Gaza durante años para ayudar a capacitar a médicos palestinos y se ofreció como voluntario en un hospital allí en enero.

Antes de la guerra, el padre de Abdulaziz Saeed, de 63 años, esperaba recibir un trasplante de riñón en marzo. Tanto el Sr. Saeed como su madre habían sido aprobados como posibles donantes. Luego comenzó la guerra. El doctor que iba a realizar la operación fue asesinado, dijo el Sr. Saeed, y “todos nuestros planes fueron cancelados”.

Ahora, su familia comparte su hogar con docenas de personas desplazadas en la ciudad de Deir al Balah, y su padre, que anteriormente necesitaba tres sesiones de diálisis a la semana por insuficiencia renal, solo puede recibir una semanales en el Hospital de Mártires de Al-Aqsa.

“El mayor problema es la falta de personal médico”, dijo el Sr. Saeed. “Antes había tres médicos especializados en el departamento de riñón. Dos de ellos murieron y el tercero es inalcanzable.”

Anas Saad, un enfermero de 24 años que trabaja en el hospital, dijo que muchos de sus colegas renunciaron después de los ataques repetidos a las instalaciones médicas.

“Este ya no es un lugar seguro”, dijo el Sr. Saad. “Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a la gente a sobrevivir. Sin embargo, se está volviendo extremadamente arriesgado, ya que los hospitales pueden ser allanados o bombardeados en cualquier momento.”

La Dra. Tanya Haj Hassan, una doctora estadounidense de cuidados intensivos pediátricos, ingresó recientemente a Gaza como parte de un equipo de médicos extranjeros para ser voluntaria en el hospital. Describió escenas “apocalípticas”, incluida una niña que, dijo, murió después de que una excavadora israelí pasara por encima de una tienda, aplastándola, y un niño en silla de ruedas cuya familia entera había sido asesinada pero que creía que sus padres venían a buscarlo porque “nadie tiene el corazón para decirle”. Su relato no pudo ser verificado de forma independiente.

La totalidad de Gaza “simplemente parece haber sido golpeada por una bomba nuclear”, dijo. “La realidad es que han destruido un hospital a la vez. ‘Un hospital a la vez’ – no puedo creer que esté diciendo esas palabras.”

Hwaida Saad contribuyó con reportajes desde Beirut, Líbano, y Johnatan Reiss desde Tel Aviv.