La aplicación Dolby On es mi nueva forma favorita de grabar audio sobre la marcha.

La aplicación Voice Memos que viene con tu iPhone es fácil de usar si quieres hacer grabaciones de voz rápidas mientras te desplazas. Pero si quieres mejorar la forma en que grabas notas de voz, entrevistas, música, o cualquier otra cosa, tengo una nueva aplicación favorita de grabación de audio, llamada Dolby On.

Dolby On no es nueva, ha estado disponible durante unos años. Pero creo que ha pasado desapercibida para muchos de nosotros y acabo de descubrir que no solo es una alternativa sólida a Voice Memos, sino que me permite grabar audio -y video también- que es nítido, claro y de alta calidad sin necesidad de tener conocimientos de producción musical o de alojamiento de podcasts.

Cuando abres la aplicación Dolby On, te recibe un efecto degradado de color rosa a naranja muy bonito y un gran botón rosa para grabar. Pulsa ese botón y los colores cambiarán para reflejar los niveles de volumen -en serio, esto es un deleite visual.

Una vez que hayas terminado, tendrás audio de calidad para compartir de inmediato que Dolby ha ajustado automáticamente para reducción de ruido, compresión y más. También puedes hacer uso de todo un conjunto de herramientas de edición similares si prefieres editar manualmente. Esto significa que puedes grabar y luego editar, o importar audio desde otros lugares para retocarlo aquí en Dolby On.

Tiene sentido que Dolby On sea bueno, ¿verdad? Dolby tiene, literalmente, décadas de experiencia en la creación de lo mejor de lo mejor en tecnología de audio. Me encanta que toda esa experiencia y conocimiento se haya condensado en nuestros teléfonos, brindando el poder de un grabador de estudio y un conjunto de edición en nuestras manos.

Diversión auditiva al alcance de tus dedos

La aplicación Dolby On es una excelente manera de grabar audio, especialmente si necesitas una solución sencilla mientras te desplazas grabando muestras de sonido, entrevistas, extractos de audio para una conferencia o cualquier otra cosa.

Pero lo que realmente me encantan son las herramientas de edición simples. No tengo mucho conocimiento sobre la edición de audio y no tengo mucho interés en aprender todos los aspectos técnicos. Lo que hace la aplicación Dolby On es darme un conjunto de herramientas simples, como Reducción de ruido, Tono, Recorte y Potenciador, que me brindan formas básicas de mejorar mi audio.

Una vez que hayas terminado, puedes compartirlo en redes sociales, mensajes, correo electrónico o incluso directamente en SoundCloud. También puedes usarlo para transmitir en vivo en Twitch o Facebook Live. Los audiófilos estarán contentos de saber que Dolby On también te ofrece la opción de grabar y guardar audio sin pérdida de calidad, para tener la mejor experiencia auditiva posible, después de todo, esto es Dolby.