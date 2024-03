Premium X: Todo lo que necesitas saber

Twitter… sorry, X es una de las muchas plataformas de redes sociales que tiene un servicio de suscripción. Anteriormente llamado Twitter Blue, X Premium te ofrece una colección de ventajas y funcionalidades adicionales que no obtienes con una cuenta gratuita. A diferencia de otras plataformas, X Premium tiene tres niveles que puedes pagar, y ofrecen diferentes ventajas, y puede ser difícil estar al tanto de todos ellos. Bueno, estamos aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener sobre estos tres niveles. En este artículo, vamos a repasar qué ofrece cada uno de los niveles de pago y otra información útil que puedas desear. Este artículo se actualizará constantemente, así que agregaremos información nueva cuando sea disponible.

¿Qué es X Premium? Antes de que Elon Musk se hiciera cargo de la plataforma, se llamaba Twitter Blue. El objetivo de Twitter Blue era ofrecer a los usuarios de Twitter la posibilidad de probar nuevas y experimentales funciones antes. Era como un programa beta de pago. Algunas de las funciones eventualmente llegaron a los usuarios gratuitos. Además de permitir a los usuarios probar nuevas funciones, también ofrecía algunas ventajas exclusivas. Ahora, las cosas son diferentes. X Premium es más una fuente de ingresos para la empresa. Es el primer y único lugar donde aterrizan las nuevas funciones. Las nuevas funciones no suelen llegar a los usuarios gratuitos. Entonces, si estás en la plataforma y quieres una experiencia más robusta, X Premium podría ser la mejor opción para ti.

¿Cuáles son los tres niveles de X Premium? X Premium es un poco diferente de otras plataformas porque tiene tres niveles diferentes de pago. Se llaman Básico, Premium y Premium+. Cubren un rango de precios bastante amplio y hay una variedad de cosas que puedes hacer con ellos. Aquí tienes un resumen de lo que puedes hacer con ellos.

Plan Básico Comenzando con el plan más barato, tiene la menor cantidad de ventajas, pero eso no significa que no esté lleno de funciones. Este plan cuesta aproximadamente el precio de Twitter Blue cuando salió por primera vez. Obtenerlo te costará $3 al mes ($32 al año) si te registras usando la versión web y $4 al mes ($41.99 al año) si estás en el móvil. Explicamos por qué los precios son diferentes dependiendo de dónde te registres a continuación.

Características de publicaciones y perfil Puedes editar tus publicaciones. Esto te permite realizar cambios en tus publicaciones hasta una hora después de publicarlas. Puedes hacer cambios en el texto y el contenido que le agregaste. Cuando editas una publicación, la publicación original no se altera técnicamente. X simplemente creará una copia de la publicación y publicará la nueva versión. Luego, la aplicación creará un enlace en la nueva publicación que se vinculará a la original. Además, puedes deshacer tus publicaciones. Esto te da un tiempo limitado para retractarte de lo que estás diciendo. Las publicaciones más largas son una función por la que todos los usuarios de X han estado ladrando durante años. Bueno, la empresa decidió responder a las plegarias de los usuarios de una gran manera. Si tienes este plan, puedes hacer publicaciones de hasta 25,000 caracteres de longitud. Para ponerlo en perspectiva, hasta este punto, esta publicación es aproximadamente el 11% de la longitud de una publicación de 25,000 caracteres. El modo Lectura te permite leer largos hilos sin interrupciones entre las publicaciones. Si estás en la comunidad de NFT, puedes usar imágenes de perfil de NFT. Puedes tomar tu NFT acuñado y mostrarlo en un marco hexagonal. Vídeos Si has estado deseando vídeos más largos en X, entonces no desees más. Puedes publicar vídeos de hasta tres horas de duración, de hasta 8GB de tamaño y con una resolución de hasta 1080p. Esta función solo está disponible en la web y en iOS por el momento. Los usuarios de Android una vez más quedan rezagados. Además, puedes reproducir vídeos en segundo plano. Esto te permite reproducir vídeos mientras navegas por el resto de la interfaz. Otras características Las características restantes son algunas ventajas más pequeñas añadidas. Puedes personalizar el icono de tu aplicación, añadir marcadores a carpetas, cambiar la barra de navegación en la parte inferior, ocultar tus me gusta, ocultar tus suscripciones y ver una pestaña de destacados en tu perfil. La pestaña de destacados es una pestaña que tiene todas tus publicaciones más populares. En cuanto a la seguridad, este plan incluye mensajes directos encriptados y autenticación de dos factores a través de SMS. [Actualizado el 1 de marzo de 2024] A partir de marzo de 2024, X está probando vídeos en espacios. Esto significa que la audiencia podrá ver al anfitrión a través de una transmisión de vídeo en directo. Esto hará que la plataforma sea básicamente como Twitch. Esta función será exclusiva para los usuarios de X Premium, pero no sabemos en qué niveles estará disponible. Estamos seguros de que todos los usuarios podrán utilizar esta función. Aprenderemos más sobre ella a medida que pase el tiempo.

Plan Premium Ahora, pasamos a un plan más avanzado. Este es el hijo mediano de los niveles de X Premium y es el pago base que podrías obtener antes de que X debutara los otros dos. Este plan cuesta $8 al mes ($84 al año) si lo compras a través de la versión web. Si estás pagando en tu teléfono, te costará $11 al mes ($114 al año).

Anuncios y monetización Para empezar, obtienes todas las ventajas presentes en el plan Básico. Tampoco obtienes versiones más avanzadas de los planes básicos. Una de las características más buscadas son las suscripciones de creador. Si tus publicaciones son tan populares que quieres que la gente te pague solo para leerlas, entonces puedes configurar suscripciones de creador. Las personas pagarán una tarifa mensual para ver las publicaciones que elijas poner detrás del muro de pago. Hay otra forma de ganar ingresos en X, y es a través de la participación en los ingresos. X muestra anuncios en toda la plataforma. Esto incluye mostrar anuncios en las publicaciones de los usuarios. Bueno, X comparte los ingresos que obtiene de esos anuncios con los creadores que hicieron las publicaciones. Hablando de anuncios, verás menos anuncios en ciertos puntos de la plataforma. Verás el 50 % de los anuncios al estar en las pestañas Para Ti y Siguiendo. Si este es el caso, verás la cantidad habitual de anuncios en otros rincones de la plataforma. Verificación En primer lugar, obtendrás la codiciada marca de verificación azul. Se sentará junto a tu nombre de usuario y mostrará a la gente que estás verificado. Con tu suscripción, también puedes ocultar tu marca de verificación azul. Con tu suscripción, podrás ver publicaciones solo para verificados. Hay algunas publicaciones en la plataforma que son solo para usuarios verificados (aquellos con la marca de verificación azul), y podrás verlas con tu suscripción. Si quieres hacer imposible que otras personas te imiten, puedes utilizar la verificación de identidad. Utilizarás tu I.D. emitido por el estado para verificar tu identidad para que nadie más pueda crear una cuenta pretendiendo ser tú. Herramientas Tu suscripción al plan Premium te dará acceso a la plataforma Media Studio. Este es un lugar centralizado donde puedes acceder y gestionar todos los medios que has subido a X. Por último, tu suscripción te dará acceso a la función X Pro. Esto antes se llamaba Tweet Deck. Te permite ver múltiples líneas de tiempo a la vez. Además, puedes añadir colaboradores y administradores a tu cuenta y utilizar búsquedas avanzadas.

Premium+ Este es el nivel más avanzado de los niveles de X Premium, y ofrece todas las ventajas presentes en los otros. Además, tiene algunas más. Premium+ cuesta $16 al mes ($168 al año) si te registras a través de la web y $22 al mes ($229.99 al año) si te registras a través del móvil.

Comenzando con los anuncios, este nivel te dará incluso menos anuncios en comparación con Premium. No verás anuncios en las pestañas Para Ti y Siguiendo. Sin embargo, seguirás viendo anuncios en todas las demás partes de la plataforma. Con el nivel de pago más alto, tendrás un gran impulso de respuestas. Esto significa que tus respuestas en otras publicaciones serán más visibles que las de otras personas. Para terminar la lista, tendrás acceso a Grok. Este es el modelo de IA generativa de la empresa que puedes usar como ChatGPT.

¿Por qué pago más si me registro usando la aplicación?