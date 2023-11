Por qué no compraré un Apple Watch SE este Viernes Negro, y qué compraré en su lugar

El Apple Watch SE es sin duda un dispositivo muy impresionante. Que le brinda todas las características de un reloj inteligente normal, al tiempo que elimina algunas de las características que aumentan el costo, es un punto de entrada barato a un dispositivo muy inteligente. Sin embargo, después de más de un año de usar mi Apple Watch Series 7, no podría recomendar el Watch SE a mi pareja este Viernes Negro.

Además de hacer que el dispositivo portátil envíe señales a su iPhone y responda a los mensajes al instante, uno de los mayores beneficios de la línea Apple Watch Series es su gran cantidad de características de salud.

Hay muchas formas excelentes de obtener un Apple Watch, pero las ofertas tempranas no son el único aspecto al que debes prestar atención. Hay paquetes con artículos, soporte en forma de reparaciones, conveniencia y más que puedes obtener de diferentes minoristas. Arriba hay solo algunos lugares en los que deberías estar atento durante la próxima semana.

Por qué elijo el Apple Watch Series 9

Este es el Apple Watch perfecto para mi pareja este año, gracias a su chip S9 mejorado, pantalla siempre encendida, Motor Neural mejorado y más. El reloj también puede ejecutar a Siri localmente sin necesidad de conexión a Internet y el chip mejorado ofrece un reloj más receptivo y lleno de funciones, con pocas complicaciones.

Además, el Apple Watch Series 9 tiene nuevos sensores de temperatura y seguimiento avanzado de ciclos. Esto significa que mi pareja y yo podemos preparar calendarios con gráficos de salud para estar lo más informados posible sobre su ciclo mensual entrante.

A menudo pensamos en recoger el Watch SE, ya que mi pareja no estaba completamente convencida de la idea de un Apple Watch, pero no puedo evitar sentir que estamos perdiendo funciones genuinamente útiles para obtener una ganga, algo para lo que no estoy preparado. Personalmente, no actualicé de la Serie 7 a la Serie 8 porque no me importa mucho la función de detección de accidentes, pero esta elección no me pareció tan clara. Estamos gastando un poco más por adelantado para evitar el remordimiento del comprador y, con suerte, el Viernes Negro nos ayudará un poco en eso.

¿Para quién es el Watch SE 2?

El Watch SE 2 sigue siendo una gran opción y muy impresionante debido a su chip S8 (como se ve en el Apple Watch Serie 8), sensor de ritmo cardíaco óptico, 32 GB de almacenamiento, y, lo más importante, ese punto de precio más bajo. Se pierde algunas buenas funciones como el ECG, sensor de oxígeno en sangre, localización precisa de My, y carga rápida, por lo que, si quieres toda la última tecnología, puedes sentir que te estás perdiendo algo.

Sin embargo, si buscas un dispositivo más barato que pueda rastrear tus ejercicios, recibir mensajes de texto y, por supuesto, marcar la hora, este sigue siendo un dispositivo excelente, y además es bastante bonito.

Ahorra dinero con las ventas del Viernes Negro

24 de noviembre – 27 de noviembre