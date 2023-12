Juez reprende a Musk y “X”, se niega a desestimar demanda después de que empleados no reciben bonificaciones prometidas.

Si Elon Musk tuviera que hacerlo todo de nuevo, ¿aún gastaría $44 mil millones para comprar esa constante migraña que llama “X”? Por supuesto que sí. No te conviertes en uno de los hombres más ricos del mundo si no eres un narcisista egocéntrico que cree que nunca ha cometido un error. La última controversia “X” extraída de los titulares gira en torno a una demanda presentada por un empleado “X” que dice que Musk no cumplió con la promesa de entregar millones de dólares en bonificaciones a los empleados.

Según The New York Post, el juez de la Corte de Distrito de EE. UU. Vince Chhabria dijo el viernes que permitirá que una demanda contra la empresa siga adelante. La demanda fue presentada por Mark Schobinger, ex director senior de compensación de Twitter; Schobinger dejó la empresa en mayo, pero no antes de presentar una demanda contra “X” acusando a la empresa de incumplimiento de contrato.

La demanda de Schobinger afirma que altos funcionarios de la empresa hicieron promesas verbales tanto antes como después de que Musk adquiriera Twitter. A los empleados se les dijo que se les pagaría la mitad de sus bonificaciones de 2022 siempre y cuando permanecieran en la empresa hasta el primer trimestre de este año. Los pagos nunca se hicieron, según afirma Schobinger en su demanda, que fue presentada en nombre de él mismo y de 2.000 empleados actuales y anteriores de “X”.

El juez ordena que la demanda contra Twitter por bonificaciones prometidas pero no pagadas puede continuar.

La demanda busca $5 millones y con el juez Chhabria negando la solicitud de Twitter de desechar el caso, el juez dijo que la queja de Schobinger cumplía con los requisitos para una reclamación por incumplimiento de contrato bajo la ley de California. El juez también estuvo de acuerdo en que Schobinger estaba cubierto por un plan de bonificación. “Una vez que Schobinger hizo lo que Twitter le pidió, la oferta de Twitter de pagarle una bonificación a cambio se convirtió en un contrato vinculante bajo la ley de California”, dijo el juez. “Y al supuestamente negarse a pagarle a Schobinger su bonificación prometida, Twitter violó ese contrato”.

Twitter argumentó que el acuerdo verbal no debería ser válido y que la ley de Texas debería aplicarse. El juez Chharbria dijo que la ley de California se aplica al caso y agregó que “todos los argumentos contrarios de Twitter fallan”.