El jurado federal declara a Google Play Store como un monopolio en el caso de Epic La tienda Google Play Store declarada como un monopolio por un jurado federal en la demanda de Epic

Google lanzó un comunicado en el que indicaba que apelará el fallo. Wilson White, vicepresidente de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google, dijo: “Android y Google Play ofrecen más opciones y apertura que cualquier otra plataforma móvil principal. El juicio dejó en claro que competimos ferozmente con Apple y su App Store, así como con tiendas de aplicaciones en dispositivos Android y consolas de juegos. Continuaremos defendiendo el modelo de negocio de Android y permanecemos profundamente comprometidos con nuestros usuarios, socios y el ecosistema Android en general. La próxima etapa en el litigio tendrá lugar el próximo año, cuando un proceso separado examinará posibles soluciones que puedan imponerse a Google y su tienda de aplicaciones Play Store, y podría modificar la forma en que Google cobra tarifas a los desarrolladores, o forzar a Google a facilitar el acceso de los usuarios de Android a tiendas de aplicaciones de terceros. Cabe destacar que, a diferencia de iOS, Android permite a los usuarios cargar aplicaciones a través de una tienda de aplicaciones de terceros.

Formulario de Veredicto presentado al juez en el juicio de Epic contra Google

Toda la batalla tuvo lugar en 2020 cuando Epic ofreció a los jugadores de su popular juego Fortnite la oportunidad de comprar moneda dentro del juego directamente desde Epic a un precio con descuento. Esto violó las reglas de Apple y Google que les permiten quedarse con hasta un 30% de los ingresos en la aplicación. Tanto Apple como Google eliminaron Fortnite de sus tiendas de aplicaciones, lo que llevó al desarrollador del juego a llevar a Apple y Google a los tribunales.

En el litigio de Epic contra Apple, que fue decidido por un juez y no por un jurado, Apple no fue declarada monopolista como sí lo fue Google hoy. Durante su decisión en el litigio de Epic contra Apple, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers escribió: “Dado el registro del juicio, el Tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolista según las leyes federales o estatales de competencia desleal”.

Al igual que Apple, Google se queja de que Epic obtuvo beneficios del alto perfil de la Play Store sin contribuir a los costos de operación de la plataforma.