Japón emite una advertencia de tsunami después de un terremoto masivo sacude Taiwán.

Una alerta de tsunami ha sido emitida por Japón, Taiwán y Filipinas después de que un terremoto masivo sacudió Taiwán el martes.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que las alertas de tsunami están en efecto para las regiones costeras del país.

Taiwán experimentó un terremoto de magnitud 7.5 a las 8:58 a.m. el 3 de abril de 2024. La profundidad fue de aproximadamente 35 kilómetros, según informó The Associated Press.

La JMA dijo que se detectaron ligeras variaciones en el nivel del mar en el lado sur de Japón.

Se aconsejó a los residentes en áreas alrededor de la isla de Okinawa, la isla de Miyakojima y la isla de Yaeyama que evacuaran inmediatamente, advirtiendo que las olas podrían alcanzar una altura de 9.8 pies.

“Las olas de tsunami se acercan a las costas. Evacúen lo más rápido posible. Las olas pueden golpear repetidamente. Continúen evacuando hasta que se levanten todas las alertas”, dijo la JMA, según informó primero Al Jazeera.

La agencia sismológica de Filipinas dijo que se espera que las áreas costeras experimenten olas de tsunami altas, informó el medio.

Para conocer las últimas noticias, el clima, deportes y videos en vivo, visite The Hill.