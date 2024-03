Israel implementa programa extensivo de reconocimiento facial en Gaza.

En cuestión de minutos de cruzar un punto de control militar israelí a lo largo de la carretera central de Gaza el 19 de noviembre, el poeta palestino Mosab Abu Toha fue solicitado para apartarse de la multitud. Dejó a su hijo de 3 años, a quien llevaba en brazos, y se sentó frente a un vehículo militar.

Media hora más tarde, el Sr. Abu Toha escuchó que llamaban su nombre. Luego fue vendado y llevado para ser interrogado.

“No tenía idea de lo que estaba sucediendo o cómo podían saber de repente mi nombre legal completo”, dijo el joven de 31 años, quien agregó que no tenía lazos con el grupo militante Hamas y había estado tratando de salir de Gaza hacia Egipto.

Resultó que el Sr. Abu Toha había quedado dentro del alcance de cámaras incrustadas con tecnología de reconocimiento facial, según tres oficiales de inteligencia israelíes que hablaron bajo condición de anonimato. Después de que su rostro fue escaneado y fue identificado, un programa de inteligencia artificial descubrió que el poeta estaba en una lista israelí de personas buscadas, dijeron.

Mr. Abu Toha es uno de cientos de palestinos que han sido identificados por un programa israelí de reconocimiento facial que se inició en Gaza a finales del año pasado. El esfuerzo experimental y expansivo se utiliza para llevar a cabo una vigilancia masiva allí, colectando y catalogando los rostros de palestinos sin su conocimiento o consentimiento, según oficiales de inteligencia israelíes, oficiales militares y soldados.

La tecnología se usó inicialmente en Gaza para buscar a israelíes que fueron secuestrados por Hamas durante las incursiones transfronterizas del 7 de octubre, dijeron los oficiales de inteligencia. Después de que Israel emprendió una ofensiva terrestre en Gaza, recurrió cada vez más al programa para erradicar a cualquier persona con vínculos con Hamas u otros grupos militantes. A veces, la tecnología identificaba erróneamente a civiles como militantes de Hamas buscados, dijo un oficial.

El programa de reconocimiento facial, que es administrado por la unidad de inteligencia militar de Israel, incluida la división de ciberinteligencia Unidad 8200, se basa en tecnología de Corsight, una empresa privada israelí, dijeron cuatro oficiales de inteligencia. También utiliza Google Photos, dijeron ellos. En conjunto, las tecnologías permiten a Israel identificar rostros en multitudes y en imágenes borrosas de drones.

Tres personas con conocimiento del programa dijeron que estaban hablando públicamente debido a preocupaciones sobre su mal uso por parte de Israel.

Un portavoz del ejército israelí se negó a comentar sobre la actividad en Gaza, pero dijo que el ejército “realiza operaciones de seguridad e inteligencia necesarias, mientras hace esfuerzos significativos para minimizar el daño a la población no involucrada”. Agregó: “Naturalmente, no podemos hacer referencia a las capacidades operativas e inteligencia en este contexto”.

La tecnología de reconocimiento facial se ha extendido por todo el mundo en los últimos años, impulsada por sistemas de IA cada vez más sofisticados. Mientras algunos países utilizan la tecnología para facilitar los viajes aéreos, China y Rusia han desplegado la tecnología contra grupos minoritarios y para reprimir disidencias. El uso de Israel de reconocimiento facial en Gaza destaca como una aplicación de la tecnología en una guerra.

Matt Mahmoudi, un investigador de Amnistía Internacional, dijo que el uso de Israel de reconocimiento facial era una preocupación porque podría llevar a una “completa deshumanización de los palestinos”, donde no son vistos como individuos. Agregó que es poco probable que los soldados israelíes cuestionen la tecnología cuando identifica a una persona como parte de un grupo militante, a pesar de que la tecnología comete errores.

Israel usó previamente reconocimiento facial en Cisjordania y Jerusalén Este, según un informe de Amnistía del año pasado, pero el esfuerzo en Gaza va más allá.

En Cisjordania y Jerusalén Este, los israelíes tienen un sistema de reconocimiento facial local llamado Blue Wolf, según el informe de Amnistía. En puestos de control en ciudades de Cisjordania como Hebrón, los palestinos son escaneados por cámaras de alta resolución antes de ser permitidos pasar. Los soldados también utilizan aplicaciones de teléfonos inteligentes para escanear los rostros de los palestinos y agregarlos a una base de datos, dijo el informe.

En Gaza, de donde Israel se retiró en 2005, no se encontraba tecnología de reconocimiento facial. La vigilancia de Hamas en Gaza se llevaba a cabo mediante la intervención de líneas telefónicas, interrogatorios a prisioneros palestinos, captura de imágenes de drones, acceso a cuentas privadas de redes sociales y hackeo de sistemas de telecomunicaciones, dijeron oficiales de inteligencia israelíes.

Después del 7 de octubre, oficiales de inteligencia israelíes en la Unidad 8200 recurrieron a esa vigilancia en busca de información sobre los milicianos de Hamas que violaron las fronteras de Israel. La unidad también revisó imágenes de los ataques de cámaras de seguridad, así como videos subidos por Hamas en redes sociales, dijo un oficial. Dijo que se le había ordenado a la unidad crear una “lista negra” de miembros de Hamas que participaron en el ataque.

Corsight fue contratado entonces para crear un programa de reconocimiento facial en Gaza, dijeron tres oficiales de inteligencia israelíes.

La empresa, con sede en Tel Aviv, dice en su sitio web que su tecnología requiere menos del 50 por ciento de un rostro para un reconocimiento preciso. Robert Watts, presidente de Corsight, publicó este mes en LinkedIn que la tecnología de reconocimiento facial podría funcionar con “ángulos extremos (incluso desde drones), oscuridad, mala calidad”.

Corsight se negó a comentar.

El personal de la Unidad 8200 pronto descubrió que la tecnología de Corsight tenía dificultades si las imágenes eran borrosas y los rostros estaban ocultos, dijo un oficial. Cuando el ejército intentó identificar los cuerpos de israelíes asesinados el 7 de octubre, la tecnología no siempre funcionaba para personas cuyos rostros habían resultado heridos. También hubo falsos positivos, o casos cuando una persona fue identificada erróneamente como conectada con Hamas, dijo el oficial.

Para complementar la tecnología de Corsight, los oficiales israelíes utilizaron Google Photos, el servicio gratuito de intercambio y almacenamiento de fotos de Google, dijeron tres oficiales de inteligencia. Al cargar una base de datos de personas conocidas en Google Photos, los oficiales israelíes podían utilizar la función de búsqueda de fotos del servicio para identificar personas.

La capacidad de Google para hacer coincidir rostros e identificar personas incluso con solo una pequeña parte de su rostro visible era superior a otra tecnología, dijo un oficial. El ejército continuó usando Corsight porque era personalizable, dijeron los oficiales.

Un portavoz de Google dijo que Google Photos era un producto gratuito para consumidores que “no proporciona identidades para personas desconocidas en fotografías”.

El programa de reconocimiento facial en Gaza creció a medida que Israel expandía su ofensiva militar allí. Los soldados israelíes que ingresaron a Gaza recibieron cámaras equipadas con la tecnología. Los soldados también establecieron puntos de control a lo largo de las principales carreteras que los palestinos estaban utilizando para huir de zonas de combate intensas, con cámaras que escaneaban rostros.

Los objetivos del programa eran buscar rehenes israelíes, así como combatientes de Hamas que podían ser detenidos para ser interrogados, dijeron los oficiales de inteligencia israelíes.

Las pautas de a quién detener eran intencionalmente amplias, dijo uno. A los prisioneros palestinos se les pedía que nombraran a personas de sus comunidades que creían que eran parte de Hamas. Israel entonces buscaba a esas personas, esperando que proporcionaran más inteligencia.

El Sr. Abu Toha, el poeta palestino, fue señalado como un operativo de Hamas por alguien en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde vivía con su familia, dijeron los oficiales de inteligencia israelíes. Los oficiales dijeron que no había una inteligencia específica adjunta a su expediente explicando una conexión con Hamas.

En una entrevista, el Sr. Abu Toha, quien escribió “Cosas que puedes encontrar escondidas en mi oído: poemas de Gaza”, dijo que no tiene conexión con Hamas.

Cuando él y su familia fueron detenidos en el punto de control militar el 19 de noviembre mientras intentaban salir hacia Egipto, dijo que no había mostrado ninguna identificación cuando se le pidió que se apartara de la multitud.

Después de ser esposado y llevado a sentarse bajo una carpa con varias docenas de hombres, escuchó a alguien decir que el ejército israelí había utilizado una “nueva tecnología” en el grupo. En 30 minutos, los soldados israelíes lo llamaron por su nombre legal completo.

El Sr. Abu Toha dijo que fue golpeado e interrogado en un centro de detención israelí durante dos días antes de ser devuelto a Gaza sin explicación. Escribió sobre su experiencia en The New Yorker, donde es colaborador. Acreditó su liberación a una campaña liderada por periodistas de The New Yorker y otras publicaciones.

Al ser liberado, los soldados israelíes le dijeron que su interrogatorio había sido un “error”, dijo.

En un comunicado en ese momento, el ejército israelí dijo que el Sr. Abu Toha fue llevado a interrogatorio debido a “inteligencia que indicaba una serie de interacciones entre varios civiles y organizaciones terroristas dentro de la Franja de Gaza”.

El Sr. Abu Toha, quien ahora está en El Cairo con su familia, dijo que no estaba al tanto de ningún programa de reconocimiento facial en Gaza.

“No sabía que Israel estaba capturando o grabando mi rostro”, dijo. Pero Israel “nos ha estado observando durante años desde el cielo con sus drones. Nos han estado observando mientras trabajamos en el jardín o vamos a la escuela o besamos a nuestras esposas. Siento que me han estado observando durante tanto tiempo.”

Kashmir Hill contribuyó con este reportaje.