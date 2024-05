Israel, Gaza y la Ley sobre el Hambre en la Guerra

El 19 de marzo, Volker Türk, el jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo en un comunicado oficial que las políticas de Israel con respecto a la ayuda en Gaza podrían constituir un crimen de guerra. “La extensión de las restricciones continuas de Israel sobre la entrada de ayuda a Gaza, junto con la forma en que continúa llevando a cabo hostilidades, podría constituir el uso del hambre como un método de guerra, que es un crimen de guerra”, escribió. Sus comentarios hicieron olas. El uso del hambre de civiles como arma es una grave violación del derecho humanitario internacional, y un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado de la Corte Penal Internacional, o C.P.I. Funcionarios israelíes y extranjeros dijeron al New York Times la semana pasada que estaban preocupados de que la C.P.I. estuviera preparando órdenes de arresto contra altos cargos israelíes, incluyendo potencialmente por acusaciones de que impidieron la entrega de ayuda a civiles en Gaza. (También dijeron que creían que la Corte estaba considerando emitir órdenes de arresto para líderes de Hamás, que podrían ser emitidas simultáneamente). Dejemos las cosas claras: hay un alto nivel de evidencia para enjuiciamientos por crímenes de guerra, y no podemos saber en esta etapa lo que revelaría una investigación completa, especialmente porque los observadores independientes han tenido un acceso limitado a Gaza. Sí sabemos que hay una crisis humanitaria en el enclave y que el espectro de la hambruna se ha acercado cada vez más en las últimas semanas. Meses de restricciones israelíes han impedido la entrega de suficiente ayuda a Gaza, y ha resultado aún más difícil llevarla a la parte norte de la franja, que está bajo control militar israelí y donde la crisis de hambre es más severa. También ha disminuido la distribución de ayuda la naturaleza activa del conflicto: el desplazamiento masivo de civiles, la falta de policía para proteger los convoyes de ayuda, y la violencia en sí han impedido que parte de la ayuda llegue a las personas que más la necesitan. Trabajadores de ayuda han sido asesinados mientras intentaban hacer su trabajo. Todo esto ha contribuido a la “catástrofe” que Türk describió: la desnutrición generalizada y las muertes de niños y otras personas vulnerables por hambre y enfermedades relacionadas con la desnutrición. Cuando me puse en contacto con el ejército israelí para obtener un comentario esta semana, dijo en un comunicado que desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, Israel había estado “engañando a la organización terrorista” y que había trabajado en coordinación con EE. UU., Egipto y grupos internacionales de ayuda para llevar la ayuda a los residentes de Gaza. “Israel está constantemente haciendo esfuerzos significativos para encontrar soluciones adicionales para facilitar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza y en particular al norte”, añadió un portavoz, diciendo que esto era evidente en la coordinación de lanzamientos aéreos y paquetes de ayuda que llegan por mar. Israel ha negado vehementemente haber impuesto límites a la ayuda, acusando a las Naciones Unidas de no distribuir la ayuda de manera adecuada, y de Hamás de saquear suministros. Funcionarios de EE. UU. y de la ONU han dicho que no hay evidencia de eso, aparte de un envío que Hamás se apoderó a principios de esta semana, que ahora está siendo recuperado. En las últimas semanas, bajo presión de Estados Unidos y otros aliados, Israel ha flexibilizado algunas restricciones y ha habido un aumento modesto en las entregas de ayuda. Aún no está claro si hay órdenes de arresto de la C.P.I. realmente inminentes, o si se harían públicas; las órdenes pueden emitirse en secreto y mantenerse bajo sello. También es posible que, si se emiten las órdenes, no se refieran a la hambruna, sino a otros crímenes. Según las normas de la C.P.I., una orden requiere “motivos razonables para creer” que un sospechoso ha cometido el crimen en cuestión. Voy a examinar cómo ese estándar podría aplicarse al crimen de la hambruna de civiles, y por qué es importante. ¿Cuál es el umbral de responsabilidad penal? Aunque la privación intencional de alimentos a civiles ha sido considerada una violación del derecho humanitario internacional desde al menos la década de 1970, solo se designó como crimen de guerra en 1998, cuando se estableció la C.P.I. Y ningún tribunal internacional ha juzgado a alguien por el crimen de la hambruna de civiles como arma de guerra. Hay dos elementos principales del crimen, según el estatuto de la C.P.I. El primero es el acto en sí: acciones o políticas que privan a los civ