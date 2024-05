Estas grandes y conocidas acciones están formando el temido patrón de gráfico de la cruz de la muerte.

Un puñado de acciones está entrando o está a punto de entrar en el preocupante llamado cruce de la muerte. Un cruce de la muerte es un patrón de gráfico de precios que se forma cuando el promedio móvil de 50 días de una acción cae por debajo de su promedio móvil de 200 días, dando una señal de que los inversores son bajistas en una acción o que el impulso de la acción se está debilitando y podría caer aún más. Un cruce de la muerte también puede ser indicativo de un próximo patrón de mercado bajista. Tres nombres, incluida la cadena de comida rápida McDonald’s y la empresa de semiconductores Intel, están o están a punto de formar un cruce de la muerte, según una pantalla de CNBC Pro. Entre estos nombres, el precio de las acciones de Intel ya ha caído más. El fabricante de chips, que sigue siendo el mayor fabricante de procesadores que alimentan PC y laptops, ha bajado un 38.5% en lo que va de año, convirtiéndose en la peor acción tecnológica en el S & P 500 este año. Intel decepcionó las expectativas de Wall Street en el primer trimestre de la semana pasada, cuando superó en las ganancias por acción pero se quedó corto en ingresos. La empresa también dio una débil previsión para el trimestre actual. Después de la publicación, el analista de Goldman Sachs Toshiya Hari mantuvo su recomendación de venta. Señaló que Intel se ha quedado atrás ya que la demanda de servidores tradicionales se ha retrasado debido a la “continua priorización del gasto en infraestructura de IA por parte de los clientes de la nube y de la empresa”, y temió que siga perdiendo cuota de mercado dentro del mercado de computación en el centro de datos frente a competidores como Nvidia y Arm. McDonald’s McDonald’s también ha formado un cruce de la muerte. Las acciones han caído un 8.8% este año a medida que la cadena de hamburguesas ha tenido dificultades en medio de una retracción del gasto del consumidor y boicots por el conflicto en Gaza. La empresa no logró cumplir con las estimaciones de ganancias del primer trimestre, ya que sus ventas en las mismas tiendas no cumplieron con las expectativas. CVS Health A diferencia de los otros dos nombres, CVS Health está cerca de formar un cruce de la muerte. Las acciones han caído casi un 30% en lo que va de año y se han desplomado aproximadamente un 17% solo esta semana, después de que CVS no cumpliera con las expectativas de ingresos y ganancias ajustadas el miércoles. La empresa también redujo su perspectiva de beneficios para todo el año debido a los mayores costos médicos que probablemente persistirán a lo largo del año. El analista de UBS Kevin Caliendo rebajó las acciones de CVS a neutral desde comprar en el informe débil. “Nuestra falta de convicción no se debe a una falta de confianza en el proceso de gestión”, dijo Caliendo en una nota del miércoles. “Nuestro problema es que había más partes del negocio que requerían un reinicio, y arreglarlo no es tan simple como ‘recortar beneficios y volver a fijar precios’ y mejorarán los márgenes”.