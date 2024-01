Israel afirma haber matado a otro comandante de Hezbollah en un ataque aéreo.

El ejército israelí dijo que mató a un comandante de alto rango de Hezbollah en un ataque aéreo el martes por la noche, lo que aumenta aún más las tensiones con la milicia respaldada por Irán después de un día de ataques de ida y vuelta y el aparente asesinato de otro comandante de Hezbollah por parte de Israel el lunes.

El ejército israelí identificó al comandante asesinado el martes como Ali Hussein Burji, diciendo que lideraba la unidad aérea de Hezbollah en el sur del Líbano y era responsable de un ataque con drones esa misma mañana al cuartel general del comando norte de Israel, en la ciudad de Safed. El ejército israelí había dicho anteriormente que el ataque no causó víctimas ni daños.

En un comunicado, Hezbollah negó las afirmaciones del ejército israelí sobre el rol y la participación del Sr. Burji en el ataque con drones, calificándolos de “infundados”. La milicia anunció la muerte del Sr. Burji más temprano en el día sin proporcionar detalles, y antes de eso, dijo que su ataque a Safed fue en represalia por el asesinato del lunes de Wissam Hassan al-Tawil, un comandante de alto rango de la unidad Radwan de élite de Hezbollah.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, aparentemente se atribuyó la responsabilidad del asesinato del Sr. al-Tawil en una entrevista televisiva el lunes por la noche. “Esto es parte de nuestra guerra”, dijo el Sr. Katz en respuesta a una pregunta sobre el ataque a la unidad Radwan. “Golpeamos a la gente de Hezbollah”.

El funeral del Sr. al-Tawil se llevó a cabo el martes por la tarde, con una gran procesión de dolientes llevando su ataúd a través de Khirbet Selm, el pueblo en el sur del Líbano donde fue asesinado. Un funcionario de seguridad libanés dijo que Israel llevó a cabo un ataque durante la reunión y mató a una persona.

El ejército israelí no respondió de inmediato a preguntas sobre si el ataque reportado fue el ataque aéreo que mató al Sr. Burji. Pero The New York Times pudo verificar la ubicación capturada en las imágenes del ataque aéreo publicadas por el ejército, confirmando que tuvo lugar alrededor del funeral en Khirbet Selm.

Hezbollah también dijo que disparó en varias áreas del norte de Israel, incluidas Malkia e Yiftah, el martes. El ejército israelí dijo más tarde que apuntó a los sitios de lanzamiento de los ataques en represalia, así como a un escuadrón de drones en el sur del Líbano, y que los aviones de combate israelíes habían atacado el equipo militar en el área de Kafr Kila.

Más temprano el martes, Israel también mató a tres miembros de Hezbollah en un ataque a su vehículo en la ciudad libanesa del sur de Ghandouriyeh, según el funcionario de seguridad libanés.

Hezbollah ha prometido apoyar a Hamas, y en los últimos días ha intensificado los ataques contra Israel en respuesta al asesinato la semana pasada de Saleh al-Arouri, un alto líder de Hamas, fuera de Beirut.

Los líderes israelíes han declarado repetidamente en las últimas semanas que solo hay dos opciones para restaurar la calma en el conflicto con Hezbollah: una solución diplomática que movería las fuerzas de Radwan más lejos de la frontera; o, de no lograrse, una importante ofensiva militar israelí destinada a lograr el mismo objetivo.

Johnatan Reiss and Arijeta Lajka contribuyeron a este informe.