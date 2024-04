iPadOS 18 obtendrá nueva aplicación de calculadora a través de Project GreyParrot

Apple’s redesigned Calculator app could make its way to iPad as well

La aplicación de Calculadora finalmente podría llegar al iPad con iPadOS 18, y podríamos ver el estreno de algunas nuevas funciones emocionantes y potentes actualizaciones en el proceso.

La semana pasada, publicamos un informe exclusivo sobre el Proyecto GrayParrot de Apple detallando la aplicación de Calculadora renovada de macOS que Apple está desarrollando. Un nuevo informe ahora afirma que el iPad recibirá su propia aplicación de Calculadora, por primera vez.

Un informe de MacRumors del martes citando fuentes familiarizadas con el asunto dice que la aplicación de Calculadora estará disponible en todos los iPads compatibles con iPadOS 18. Si bien no podemos verificar la procedencia de esta fuente anónima, recientemente hemos recibido detalles que confirman la afirmación del informe.

La información obtenida de forma independiente por AppleInsider sugiere que la nueva Calculadora por defecto será una aplicación “universal”. Esto significa que la aplicación estará disponible en los tres principales sistemas operativos de Apple: iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15.

¿Por qué tendría sentido una Calculadora para iPad?

Al proporcionar una versión para iPad de la aplicación de Calculadora GreyParrot, Apple crearía una experiencia unificada y coherente en su actual surtido de plataformas y dispositivos compatibles. La versión de la aplicación de Calculadora desarrollada para macOS 15 adoptará un aspecto con un inconfundible parecido a su contraparte de iOS, lo que se alinearía con las elecciones de diseño anteriores de Apple.

La compatibilidad con iCloud es otra razón por la cual la Calculadora para iPad parece probable. Como se reveló en nuestro informe anterior sobre la aplicación de Notas de iOS 18, Apple introducirá una nueva función llamada “Notas Matemáticas”, que fomentará la conectividad entre las aplicaciones de Notas y Calculadora.

En la práctica, esto significa que las Notas Matemáticas creadas en macOS 15 deberían ser accesibles tanto en iOS 18 como en iPadOS 18, y viceversa. Es poco probable que Apple introduzca un cambio compatible con iCloud y lo haga disponible solo en uno de sus principales sistemas operativos.

Se espera que la aplicación de Calculadora redesarrollada reciba también una nueva implementación de la función de cinta de historial, en forma de una barra lateral en el lado izquierdo. Los usuarios podrán alternar la barra lateral a través de un botón dedicado en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación.

Mientras que la versión actual de la aplicación de Calculadora en macOS Sonoma sí presenta una cinta de historial rudimentaria que aparece en una ventana separada cuando está habilitada, esta implementación se eliminará con macOS 15. La nueva implementación en forma de barra lateral con un botón dedicado tendría tanto sentido en iPadOS como en macOS.

La introducción de la barra lateral haría que la interfaz de usuario sea mucho más intuitiva y significativamente más fácil de usar, ya que las funciones clave estarían disponibles en una sola ventana de la aplicación, y las fechas de los cálculos también estarían accesibles para el usuario.

Además de Notas Matemáticas y la nueva función de barra lateral, se espera que la nueva aplicación de Calculadora también reciba una importante mejora al sistema de conversión de unidades y monedas. En lugar de obligar a los usuarios a realizar sus conversiones de unidades antes de calcular, los usuarios podrán calcular y convertir unidades con relativa facilidad.

El sistema de conversión de unidades, en la versión de macOS 15 de la aplicación de Calculadora, se incorporará a la interfaz de usuario principal cuando esté habilitado. El resultado de los cálculos se mostrará en ambas unidades: en su unidad original en la parte superior y la unidad seleccionada por el usuario en la parte inferior.

Apple seguirá utilizando las tasas de cambio de divisas actualizadas de Yahoo Finance, para conversiones de moneda en tiempo real precisas en macOS. Con iPadOS 18, podríamos ver el sistema de conversión de unidades y monedas llegar al iPad si Apple elige implementar la función.

La aplicación de Calculadora de macOS 15 tendrá un gran parecido con su contraparte de iOS

La introducción de una aplicación de Calculadora para iPad beneficiaría a una gran selección de usuarios, que van desde ingenieros, educadores y científicos hasta estudiantes y consumidores comunes. También podría reducir la dependencia de los productos de terceros existentes.

Aplicaciones como PCalc y Calcbot podrían haber servido como fuentes potenciales de inspiración para Apple en el desarrollo de su nueva aplicación de Calculadora. De manera similar, la función de Notas Matemáticas parece rivalizar con las ofertas actualmente disponibles de Microsoft en forma de la aplicación OneNote. Las tres de estas aplicaciones están disponibles tanto para macOS como para iPadOS.

En una conversación con Zac Cohan, el co-creador de la aplicación de calculadora de terceros Soulver 3, AppleInsider ha sabido que Apple aparentemente “se inspiró en Soulver para el diseño de la función Swift Playgrounds en Xcode”. Cohan también dijo que Apple invitó a los creadores de Soulver a “unirse al equipo de Xcode” en un momento dado.

Aunque Apple no ha expresado interés en adquirir Soulver, esto indica que Apple observa de cerca las aplicaciones de terceros, así como las características y las implementaciones únicas que pueden ofrecer. Apple ha sido conocida por implementar características encontradas en servicios de terceros, aplicaciones, trucos de jailbreak y modificaciones de sistemas operativos.

Se espera que la renovada aplicación de Calculadora de macOS haga su debut en la WWDC de la empresa el 10 de junio.