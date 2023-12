La guerra en Rusia entra en una nueva fase, dice Zelensky El presidente Zelensky afirma que la guerra en Rusia entra en una nueva fase

Desarrollos clave el 1 de diciembre: La guerra de Rusia entra en una nueva fase con el invierno complicando las operacionesSBU reporta explosión de tren de carga en el este de RusiaRusia aumenta intentos de sabotaje en el noreste de Ucrania, informa la guardia fronterizaEl gobierno suizo estima que ha congelado $ 8.8 mil millones en activos rusosGobierno nombra nuevo funcionario principal de defensa cibernética

En una entrevista publicada el 1 de diciembre, el presidente Volodymyr Zelensky le dijo a The Associated Press que la guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en una nueva fase, con el invierno complicando la lucha y la atención del mundo desviada a la guerra entre Israel y Hamas. Además, admitió que la última contraofensiva de Ucrania no logró lo esperado debido a la falta de armamento y tropas.

A pesar de los contratiempos, Ucrania ha logrado recuperar más territorio ocupado por Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala y ha degradado las capacidades rusas en el Mar Negro, según el presidente. A pesar de todo, el presidente Zelensky continúa comprometido y listo para celebrar elecciones presidenciales el próximo año. Sin embargo, la opinión pública ucraniana se opone fuertemente a esta idea.

Además, el SBU informó que hizo estallar otro tren en una línea ferroviaria clave en la lejana república oriental de Buriatia. Esto fue parte de una operación para deshabilitar la línea ferroviaria Baikal-Amur, crucial para la logística militar rusa. Las autoridades suizas, por su parte, han bloqueado $ 8.8 mil millones en activos rusos como parte de sus sanciones contra Moscú.

Por último, existe un incremento de actividad de grupos de sabotaje rusos en la región de Kharkiv, según el portavoz del Servicio de Guardias Fronterizos, Andrii Demchenko.

En la entrevista, Zelensky dijo: “No hay suficiente poder para lograr los resultados deseados rápidamente. Pero esto no significa que debamos rendirnos, que tenemos que rendirnos”. A pesar de los contratiempos, Zelensky dijo que Ucrania ha logrado recuperar más territorio ocupado, pero al mismo tiempo ha degradado las capacidades de Rusia en el Mar Negro.

El presidente también dijo que está listo para celebrar elecciones presidenciales en el próximo año, pero la opinión pública ucraniana se opone a la idea de celebrar elecciones durante un tiempo tan inestable. Los resultados de las encuestas recientes también muestran que el 62 % de la población cree que deberían celebrarse elecciones solo después de que termine la guerra.

Por su parte, el SBU aparentemente voló otro tren en una línea ferroviaria clave en la lejana República de Buriatia. Según Ukrainska Pravda, esto fue parte de una operación para deshabilitar la línea ferroviaria Baikal-Amur, crucial para la logística militar rusa. Y la Guardia Fronteriza informa que hay un aumento de grupos de sabotaje rusos en la región de Kharkiv.