El Show de MacRumors: Resumen del Año 2023 de Apple.

En el episodio final de The MacRumors Show para 2023, echamos un vistazo y evaluamos el año de Apple en su conjunto.

El año comenzó en enero con una inusual variedad de lanzamientos de hardware que consistieron en el relanzamiento del HomePod junto con el lanzamiento de las MacBook Pros M2 Pro y M2 Max, así como las Mac mini M2 y M2 Pro. En mayo, Apple anunció Final Cut Pro y Logic Pro para iPad, extendiendo sus propias herramientas creativas de grado profesional a sus usuarios de tabletas por primera vez.

Junio fue particularmente movido con el anuncio de iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 y macOS Sonoma en la WWDC. Apple presentó simultáneamente el visor de realidad mixta Vision Pro, un nuevo modelo de MacBook Air de 15 pulgadas y actualizaciones a las líneas Mac Studio y Mac Pro con el chip M2 Ultra.

Septiembre marcó el lanzamiento oficial de los nuevos sistemas operativos y el debut de la serie iPhone 15, Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2, junto con la introducción de FineWoven como nuevo material para accesorios, y el lanzamiento de AirPods Pro 2 con USB-C. En octubre, Apple continuó presentando el Apple Pencil con USB-C, y anunció de manera algo inesperada las MacBook Pros M3, M3 Pro y M3 Max, así como el M3 iMac, a finales de mes.

Noviembre vio a Apple anunciar el soporte para Rich Communication Services (RCS). El año concluyó con el lanzamiento de iOS 17.2, Aston Martin y Porsche presentando el CarPlay de próxima generación, y un notable desarrollo legal donde las ventas del ‌Apple Watch Series 9‌ y ‌Apple Watch Ultra 2‌ fueron brevemente prohibidas en los Estados Unidos.

¿Cómo crees que fue 2023 para Apple? Háznoslo saber en los comentarios.

