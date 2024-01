iOS 17.3 Beta 3 trae solución de bucle de inicio y nuevas funcionesEl iOS 17.3 Beta 3 trae una solución para el bucle de inicio y nuevas funciones

Apple recently rolled out and then quickly rolled back its new iOS 17.3 beta. Known as “beta 2,” the update sent some devices into a boot loop, leading Apple to skip the second beta in favor of a more stable third version. It rolled out yesterday, bringing several updates and a fix for the dreaded boot loop issue.

The company introduced a new Stolen Device Protection feature that can disable certain features and require Face ID along with the passcode for devices compromised by thieves. It also requires a time delay to prevent a thief from turning off tracking and security features.

Apple reintroduced collaborative playlists with the update, allowing users to share the creation, editing, and organization of playlists. The idea is to make the Music app more social and engaging, and users are expected to be able to share emojis in a baked-in messaging function. The company pulled the feature from an earlier beta release over concerns that it could be abused for spam and other purposes.

This beta is only for developers for now, but it’s likely not far from a public release. The boot loop issue is an excellent example of why you shouldn’t install beta software on your primary device, so it’s best to wait for the public beta if you’re itching to try the new software.

Apple recientemente lanzó y luego rápidamente retiró su nueva versión beta de iOS 17.3. Conocida como “beta 2”, la actualización llevó a algunos dispositivos a un bucle de arranque, lo que llevó a Apple a saltarse la segunda beta a favor de una tercera versión más estable. Se lanzó ayer, trayendo varias actualizaciones y una solución para el temido problema del bucle de arranque.

La compañía introdujo una nueva función de Protección de Dispositivos Robados que puede deshabilitar ciertas características y requerir Face ID junto con el código de acceso para dispositivos comprometidos por ladrones. También requiere un retraso de tiempo para evitar que un ladrón apague las características de seguimiento y seguridad.

Apple reintrodujo listas de reproducción colaborativas con la actualización, permitiendo a los usuarios compartir la creación, edición y organización de listas de reproducción. La idea es hacer que la aplicación de Música sea más social y atractiva, y se espera que los usuarios puedan compartir emojis en una función de mensajería integrada. La compañía retiró la función de una versión beta anterior debido a preocupaciones de que pudiera ser utilizada para spam y otros propósitos.

Esta beta es solo para desarrolladores por ahora, pero es probable que no esté lejos de un lanzamiento público. El problema del bucle de arranque es un excelente ejemplo de por qué no deberías instalar software beta en tu dispositivo principal, por lo que es mejor esperar la beta pública si quieres probar el nuevo software.