Cómo mejorar tu M2 Mac mini sin pagar los altos precios de Apple

Mac mini

El Mac mini ahora cuenta con un procesador M2 o M2 Pro increíblemente rápido, y compite e incluso supera a las computadoras más profesionales de Apple a pesar de costar significativamente menos. Sin embargo, por muy bueno que sea, hay un problema con el Mac mini: las actualizaciones son costosas y después de comprar uno, es imposible actualizar sus componentes internos. Sin embargo, estamos aquí para ayudar. La mayoría de estos consejos funcionan también con el Apple Studio. Apple no permite la actualización del Mac mini con componentes de terceros económicos como RAM o almacenamiento interno, y fija sus opciones de construcción personalizada en el extremo más alto de la asequibilidad. Al igual que el resto de las Macs con procesador de Apple, el Mac mini, Apple ha fijado la RAM al procesador y las SSD a la placa lógica, por lo que no se pueden intercambiar después de comprar uno. Aquí examinamos las mejores opciones de actualización de Mac mini M1, M2 y M2 Pro, agregando: almacenamiento, memoria, pantalla, altavoces y micrófono. Esta es la placa lógica del Mac mini M2, con un SSD y espacio para otro a la izquierda, pero solo se puede configurar en el momento de la compra.

Actualizar el Mac mini M2: Agregar memoria

Apple integró la RAM directamente en el paquete del chip M2 en el Mac mini (2023) y el Mac mini (M1, 2020) y, por lo tanto, no se puede actualizar. En su lugar, debes configurar la cantidad de memoria que deseas en tu Mac mini cuando lo compres. Desafortunadamente, simplemente no hay forma de añadir más memoria RAM al Mac mini después de comprarlo. Dependiendo del modelo que compres, hay tres opciones: 16GB, 24GB y 32GB, que cuestan hasta $400. Si necesitas más de 8GB de memoria estándar, tendrás que pagarla en el momento de la compra.

Actualizar el Mac mini M2: Agregar almacenamiento

Al igual que la RAM, Apple ha soldado el almacenamiento SSD (unidad de estado sólido) en la placa lógica del Mac mini, lo que significa que no puedes quitarlo y enchufar uno nuevo. Al igual que la RAM, en su lugar, debes configurar la cantidad de almacenamiento flash que deseas en tu Mac mini cuando lo compres. Sin embargo, hay varias formas en las que puedes mejorar tu Mac mini con almacenamiento adicional, a una fracción del costo que tendrías que pagar a Apple al momento de la construcción.

SSD o HDD? Las unidades de estado sólido no tienen piezas móviles. Los datos se almacenan en chips de memoria flash interconectados, lo que permite que los datos se extraigan de muchos lugares diferentes a la vez y aumenta significativamente la velocidad de lectura de la memoria. Las unidades de disco duro (HDD) dependen de discos metálicos giratorios para leer y escribir datos. Las SSD aceleran los tiempos de arranque, mejoran la capacidad de respuesta de tus programas y generalmente hacen que tu computadora se sienta más rápida. Sin embargo, pagarás más dinero por la misma capacidad de almacenamiento en SSD que en HDD. Las SSD cuestan más por gigabyte que los HDD mecánicos y no suelen estar disponibles en capacidades ultra altas. Incluso a medida que los precios de las SSD continúan bajando, los HDD siempre serán más baratos. Una buena estrategia es usar un HDD para hacer copias de seguridad, almacenamiento secundario o archivero, y un SSD para los archivos en los que trabajas todos los días. Recomendamos una unidad de respaldo al menos dos veces más grande que la capacidad total de tu Mac, por ejemplo, si tienes 1TB de almacenamiento en tu Mac, una unidad de respaldo de 2TB te permitirá hacer una copia de seguridad completa y guardar otros archivos o copias de seguridad archivadas en la misma unidad.

Tanto para HDD como para SSD, hay muchas marcas de almacenamiento de confianza, incluyendo Samsung, Seagate, Crucial y Kingston.

Agregar almacenamiento externo

La forma más sencilla de agregar almacenamiento a un Mac mini es la misma que cualquier otro Mac: Conectar un disco duro o SSD externo a uno de los puertos Thunderbolt en la parte posterior de la computadora. Incluso las SSD más lentas son más rápidas que los discos duros mecánicos (HDD), pero ten en cuenta las diferencias de velocidad: las SSD de nivel de entrada ofrecen velocidades de alrededor de 500MB/s, mientras que los modelos más avanzados pueden alcanzar hasta 1,000MB/s o incluso 2,000MB/s. Los HDD externos son una gran solución para copias de seguridad y archivos, ya que la velocidad es menos problema y los precios son mucho más baratos que las SSD. Ningún HDD, a menos que se combine en RAID con otros, puede superar los 5Gbps (aproximadamente 500MBps en el mundo real después de las ganancias) de rendimiento de USB-C. Donde Thunderbolt definitivamente ayuda es con las configuraciones de RAID de discos duros, o más probablemente una SSD externa. Otra forma de añadir almacenamiento portátil económico es a través de una tarjeta SD o microSD, que solía ser el formato de almacenamiento preferido para los usuarios de cámaras, pero también es un gran formato para copias de seguridad y almacenamiento de archivos baratos y portátiles. Lamentablemente el Mac mini no tiene una ranura para lector de tarjetas, por lo que necesitarás agregar uno, como este Lector de Tarjetas SD USB-C UGreen por $13. Pero hay métodos feos, admitámoslo. Tendrás cables colgando de la parte trasera de tu Mac mini y un escritorio lleno de unidades.

