Investigan a asistente del Senado por acciones no oficiales en Ucrania

Un miembro senior del personal del Capitolio, una voz de larga data en política de Rusia, está bajo investigación del Congreso por sus frecuentes viajes a las zonas de guerra de Ucrania y por proporcionar lo que él dijo que eran $30,000 en equipo de francotirador a su ejército, muestran documentos.

El miembro del personal, Kyle Parker, es asesor principal del Senado para la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa de los Estados Unidos, conocida como la Comisión de Helsinki. La comisión está dirigida por miembros del Congreso y su personal está compuesto por asistentes congresistas. Tiene influencia en temas de democracia y seguridad y ha sido vocal en su apoyo a Ucrania.

Un informe confidencial del director y consejero general de la comisión, que revisó The New York Times, dijo que la transferencia de equipo podría convertir al Sr. Parker en un agente extranjero no registrado. Mencionaba que el Sr. Parker había viajado a las líneas del frente de Ucrania vistiendo camuflaje e insignias militares ucranianas y que había contratado a un funcionario ucraniano para una beca del gobierno de EE. UU. en contra de las objeciones de las autoridades éticas y de seguridad del Congreso.

El informe planteó la posibilidad de que estuviera siendo “deliberadamente o involuntariamente objeto de vigilancia y explotación por parte de un servicio de inteligencia extranjero”, citando “cuestiones de contrainteligencia” no especificadas que deberían ser remitidas al FBI.

Un representante de Mr. Parker dijo que no había hecho nada mal y que estaba siendo objeto de una “campaña de represalias” por hacer acusaciones de mala conducta contra los autores del informe.

El informe preocupó tanto al presidente de la comisión, el representante Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur, que recomendó el despido de Mr. Parker para proteger la seguridad nacional, muestran registros. Citó “graves presuntas conductas indebidas que involucraban individuos ucranianos y extranjeros”.

La investigación por mala conducta ha perturbado a la Comisión de Helsinki en un momento peligroso para Ucrania y su relación con el Congreso. El país ha sufrido reveses en su guerra con Rusia y necesita desesperadamente más dinero y armas. Los republicanos amenazan con bloquear $60 mil millones adicionales en ayuda.

En su carta, el Sr. Wilson advirtió que un escándalo en la comisión podría poner en peligro la “futura ayuda a Ucrania”.

La Comisión de Helsinki es una voz pro-Ucrania clave, tanto en el Capitolio como en Europa. Mr. Parker es uno de sus asistentes con más tiempo de servicio. Es conocido en círculos de políticas exteriores como una fuerza impulsora detrás de una ley de derechos humanos de 2012, la Ley Magnitsky, inspirada en la muerte del defensor anticorrupción ruso Sergei L. Magnitsky.

El informe plantea la posibilidad de que el apoyo enérgico de Mr. Parker a Ucrania haya cruzado líneas éticas o legales y de que él, como empleado del gobierno de los EE. UU., pudiera haber estado actuando como agente de Ucrania. A través de su representante, Mr. Parker lo negó.

Los representantes de Mr. Cardin y Mr. Wilson remitieron las preguntas a la Oficina del Asesor Legal del Empleo de la Cámara, que no respondió a los mensajes.

Mr. Parker es uno de los muchos estadounidenses que llegaron a Ucrania después de la invasión de Rusia en 2022. Algunos ofrecieron dinero y suministros o lucharon junto a soldados ucranianos. Otros eran deshonestos, incompetentes o se ocupaban de disputas internas.

En conferencias, podcasts y publicaciones en redes sociales, Mr. Parker dijo que había viajado a Ucrania al menos siete veces desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, incluidas zonas de combate, describiéndose como “el funcionario estadounidense más viajero en la Ucrania en guerra”….

