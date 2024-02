Investigadores del Reino Unido ‘asombrados’ después de descubrir que un huevo de 1.700 años todavía contiene yema: informe

Los arqueólogos en el Reino Unido se sorprendieron al descubrir que un huevo romano anticuado de 1,700 años encontrado en Aylesbury, Buckinghamshire, todavía tenía una yema en su interior, según informes.

El descubrimiento del huevo fue anunciado en diciembre de 2019, después de que los arqueólogos de Oxford Archaeology completaron una excavación en Aylesbury entre 2007 y 2016.

Los expertos encontraron una canasta que contenía cuatro huevos en un pozo encharcado, que creen pudo haber sido usado como un “pozo de los deseos”. Sin embargo, cuando los huevos fueron retirados del ambiente, tres de ellos se rompieron y desprendieron lo que se describió como un “olos potente”.

El huevo restante sobrevivió y, según la BBC, fue sometido a un escaneo micro-CT que reveló lo que había en su interior.

Edward Biddulph, director senior de proyectos de Oxford Archaeology, supervisó la excavación y describió al medio de comunicación que fue “increíble” encontrar el único huevo intacto de esa época en Gran Bretaña, pero “absolutamente increíble” que el huevo todavía tuviera su contenido original.

La excavación tuvo lugar antes del desarrollo de viviendas en Berryfields en Aylesbury, y junto con los huevos, los arqueólogos encontraron decenas de monedas, zapatos, herramientas de madera y una cesta “muy rara”.

Biddulph dijo en ese momento que el “pozo de los deseos” puede haber funcionado de manera similar a los pozos de los deseos modernos.

“Los transeúntes quizás se detuvieran a arrojar ofrendas para pedir un deseo a los dioses del inframundo”, observó Biddulph, añadiendo que los huevos son un hallazgo raro. “Los romanos asociaban los huevos con el renacimiento y la fertilidad, por razones obvias. Antes hemos encontrado huesos de pollo y cáscaras de huevo rotas en tumbas romanas en Gran Bretaña, pero nunca un huevo completo.”

La firma de arqueología no respondió de inmediato a las investigaciones de Fox News Digital sobre el último descubrimiento que involucra al huevo.

La BBC informó que la conservadora Dana Goodburn-Brown, quien ha realizado un trabajo adicional con el huevo, lo llevó a la Universidad de Kent para su análisis.

“Produjo una imagen asombrosa que indicaba que el huevo, aparte de estar intacto (lo cual es lo suficientemente increíble), también conservaba su líquido en su interior, presumiblemente derivado de la yema, la clara, etc.,” dijo el Sr. Biddulph.

El huevo también ha viajado al Museo de Historia Natural de Londres, donde se discutió la extracción del contenido del huevo sin destruirlo.

Después de haber viajado a varios lugares, el huevo se encuentra ahora en Aylesbury en el museo Discover Bucks, mientras los expertos continúan determinando cómo extraer el contenido del huevo sin romper la cáscara.

“Es un poco como soplar un huevo, pero obviamente un proceso mucho más fino”, dijo el Sr. Biddulph a la BBC.

“Hay un gran potencial para futuras investigaciones científicas, y esta es la próxima etapa en la vida de este huevo extraordinario.”

Fuente del artículo original: UK researchers ‘blown away’ after discovering 1,700-year-old egg still contains yolk: report