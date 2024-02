Australianos luchan por salvar una playa nudista en Byron Bay

Australia’s Byron Bay es un lugar de surf reconocido como el paraíso de los surfistas. Es hogar del famoso rompiente derecho, The Pass, del peligroso izquierdista Tallows, y de rompientes en la playa en Broken Head. Además, está la playa de Tyagarah, un lugar de surf que ha sido una playa opcionalmente ropa interior desde finales de los años 90. Pero si los anti-nudistas tienen éxito, los bañistas tendrán que ir vestidos a partir del 8 de abril.

9News Queensland subtituló la publicación anterior: “Es probable que una playa nudista en Byron Bay cierre a partir del próximo mes. El inesperado movimiento del Consejo sigue a una recomendación del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Nueva Gales del Sur (NWPS).”

Según la historia, Tyagarah Beach ha sido una de las últimas playas nudistas legales en el estado desde 1998. Una sección de la playa fue declarada “opcionalmente ropa interior” después de que los lugareños hicieron campaña por una playa donde pudieran estar sin ropa.

La disputa comenzó el año pasado cuando NWPS envió una carta al Consejo del Condado de Byron Bay diciendo que la playa nudista no es “consistente con los valores bajo los cuales se administra la reserva”.

Pero aquellos en contra de la playa nudista dicen que se trata de mucho más que la desnudez.

“Por ejemplo, las personas no solo están accediendo a la playa, sino también a la duna y la duna trasera, lo que está creando problemas ambientales. El NPWS no apoya la continuación de un área de ropa opcional en la Reserva Natural Tyagarah”, dijo 9News que decía la carta.

Dado que el consejo no tiene jurisdicción sobre la tierra, su personal “recomendó que revoque su decisión de 1998 de hacer que la playa Tyagarah sea opcionalmente ropa interior”, informó 9News.

Una reunión pública tomará una votación sobre el tema el próximo jueves.

Mientras tanto, Bradley Benham del grupo de apoyo a la playa nudista Byron Naturists aún no se da por vencido.

Ha organizado una petición en línea para detener la prohibición y, hasta este momento, ha obtenido más de 1,000 firmas.

Según la petición, “miles de personas disfrutan ahora de esta playa de manera responsable. Cerrar la playa con tan poco tiempo y sin consulta pública o la oferta de un lugar alternativo no es justo.

