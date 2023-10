Resumen del lunes: Israel amplía la campaña terrestre en Gaza.

Israel dice que está ampliando las operaciones terrestres en Gaza

El ejército israelí señaló ayer un ataque más fuerte en Gaza y advirtió con cada vez más “urgencia” que los civiles palestinos deberían mudarse a la parte sur de la Franja costera de Gaza.

No está claro el número de soldados que han sido enviados a Gaza desde el viernes. El portavoz principal del ejército israelí dijo que el país está “expandiendo gradualmente la actividad terrestre y el alcance de nuestras fuerzas”, y “progresando en las etapas de la guerra según lo planeado”.

Videos publicados por el ejército israelí y geolocalizados por The Times indicaron que había al menos tres lugares separados donde las tropas habían cruzado la frontera hacia el norte de Gaza.

La telefonía e internet habían sido desconectados en la franja a medida que Israel comenzaba una operación terrestre intensificada el viernes. La conectividad en Gaza volvió parcialmente ayer por la mañana, según el director de la principal compañía de telecomunicaciones palestina.

El ejecutivo de comunicaciones afirmó que su compañía no había realizado reparaciones y sospechaba que Israel era responsable de la interrupción del servicio. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Times que Estados Unidos creía que Israel era responsable de la pérdida de comunicaciones. Funcionarios en Israel se han negado a comentar sobre las acusaciones de que el país instigó el apagón.

Aquí está lo último.

El balance: Las muertes en Gaza desde el 7 de octubre han superado las 8,000 personas, incluidos 3,342 niños, dijo ayer un portavoz del Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

Hospitales: El Hospital Al Quds en la Ciudad de Gaza dijo que recibió una advertencia de Israel de que debía ser evacuado antes de que un ataque aéreo lo alcanzara, y que no podía cumplir la orden. Un funcionario israelí se negó a decir si el ejército le informó al hospital que sería atacado directamente. El director general de la Organización Mundial de la Salud calificó los informes como “profundamente preocupantes”.

Combustible: Israel se ha comprometido a permitir el ingreso de 100 camiones de ayuda diarios a Gaza, según un alto funcionario estadounidense. La ayuda incluiría combustible limitado para que la ONU lo distribuya en infraestructuras humanitarias clave.

Líbano: Israel dijo que había respondido a ataques desde el norte y bombardeado objetivos pertenecientes a Hezbollah, la organización chiita que ha buscado mostrar solidaridad con Hamas. Ambos grupos están respaldados por Irán, cuyo presidente, Ebrahim Raisi, volvió a plantear la posibilidad de un conflicto más amplio al decir ayer que Israel había cruzado una “línea roja que podría obligar a todos a tomar medidas”.

Ucrania presiona a Estados Unidos por armas “Franken”

Con la llegada del invierno, los funcionarios ucranianos están desesperados por obtener más defensas aéreas para proteger sus redes eléctricas de los ataques rusos, lo que lleva a Kiev a experimentar con un monstruoso sistema de armas.

Originalmente concebidas por Ucrania, estas armas algo improvisadas ahora están siendo buscadas por el Pentágono. Los funcionarios estadounidenses lo llaman el programa FrankenSAM, que combina misiles tierra-aire occidentales con lanzadores o radares reacondicionados de la era soviética que las fuerzas ucranianas tienen a mano. Se han probado dos variantes en bases militares en Estados Unidos y se espera que se entreguen a Ucrania este otoño, dijeron funcionarios.

La gran lectura: Se conocieron cuando eran niños en el oeste de Ucrania, unidos por su amor por la aventura al aire libre. Cuando Rusia invadió, pelearon juntos en la primera línea. Lee su historia.

Una rara crítica: En una protesta pública, las familias de los soldados ucranianos desaparecidos exigieron respuestas sobre su estado por parte del gobierno.

Una tragedia de Halloween en Seúl: un año después

Seúl conmemoró un aniversario sombrío durante el fin de semana, un año desde la mortífera avalancha en Itaewon, un popular distrito de vida nocturna. El fotógrafo de The Times, Chang W. Lee, capturó la escena: las autoridades estaban presentes en gran número, pero las multitudes en el vecindario típicamente bullicioso eran escasas.

El 29 de octubre de 2022 comenzó como una celebración de Halloween muy esperada, la primera en varios años en Corea del Sur sin restricciones por la pandemia. Una multitud de festividades y un cuello de botella de tráfico humano en un callejón estrecho esa noche dejaron casi 160 muertos.

Acosados por la culpa y vilipendiados en línea: los sobrevivientes de la tragedia y los familiares de las víctimas han lidiado con preguntas sin respuesta y duelo mientras buscan responsabilidad oficial.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asia Pacífico

Es un buen momento para ser una bruja. Aquellos que están inmersos en la “brujería” forman parte de una industria de 2.3 mil millones de dólares dentro del amplio universo de los servicios psíquicos, un campo que incluye lectura de palmas, cartas del tarot y astrología. Estos practicantes ya no acechan en callejones oscuros o habitaciones traseras, sino en Etsy y TikTok.

Vidas vividas: Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la aclamada sitcom “Friends”, falleció a los 54 años.

Mientras el mundo envejece, África florece con juventud

Mientras que los países más ricos se enfrentan a poblaciones envejecidas, África está experimentando lo que algunos expertos llaman una “juventudquía”. La edad media en el continente es de 19 años, 20 años más joven que en China y Estados Unidos. Para la década de 2040, dos de cada cinco niños nacerán en África.

“Los expertos dicen que esta marea de humanidad que se acerca llevará a África al frente de las preocupaciones más apremiantes de nuestra era, como el cambio climático, la transición energética y la migración”, informa Declan Walsh, quien cubre África para The Times. En una nueva serie de The Times, “Viejo Mundo, Joven África”, los reporteros siguieron a jóvenes en busca de empleo. Viajaron con trabajadores migrantes, hablaron con personas que regresaron de estudiar en China y entrevistaron a jóvenes que desafiaron a líderes envejecidos.

“El mundo está cambiando”, dijo Edward Paice, autor de “Youthquake: Why African Demography Should Matter to the World”, a Walsh. “Y debemos comenzar a reimaginar el lugar de África en él”. — Lynsey Chutel, escritora de informes desde Johannesburgo