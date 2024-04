“Inversionistas deberían prepararse para tiempos peligrosos”, dice ex diplomático de alto rango.

Con tensiones geopolíticas en aumento y una elección en EE. UU. que podría redefinir su papel en el mundo, los inversores deben prepararse para el entorno sumamente peligroso en el que se encuentran, dijo un veterano diplomático estadounidense.

Richard Haass, quien fuera un alto funcionario del Departamento de Estado y ahora es asesor principal en Centerview Partners, fue consultado en Bloomberg TV el viernes sobre qué deben tener presente los inversores.

“Necesitan un cinturón de seguridad y mantenerlo abrochado”, respondió Haass.

Indicó que tanto los demócratas como los republicanos están compitiendo sobre quién puede ser más proteccionista en relación con China, lo que podría tener consecuencias inflacionarias. También buscan endurecer la frontera entre EE.UU. y México, lo que podría agregar inflación si limita la oferta de trabajadores.

Haass también expresó preocupación por el tiempo entre la elección estadounidense y la toma de posesión presidencial, especialmente si hay otro resultado cercano que genere violencia política.

“Mucha gente en todo el mundo podría ponerse nerviosa. Muchos enemigos en todo el mundo podrían verlo como un momento de oportunidad”, advirtió.

Luego de la toma de posesión, una pregunta clave será si el gobierno estadounidense es funcional o disfuncional, dijo. Y si el expresidente Donald Trump es reelegido, otra interrogante será si intenta desmantelar piezas clave del orden mundial que han servido a los intereses de EE.UU. por más de 75 años, agregó Haass.

Trump ha sido particularmente hostil con los miembros de la OTAN a los que considera no gastando lo suficiente. En febrero, dijo que alentaría a Rusia a hacer “lo que se les dé la gana” con aliados “morosos”. Días después, se reafirmó diciendo: “si no van a pagar, no los vamos a proteger”.

“Entonces, si eres un inversor, hay un grado de incertidumbre, esta combinación de geopolítica en el mundo en medio de una América que ya no es segura ni unida en cuanto a su papel”, señaló Haass. “Este es realmente el momento más peligroso, yo diría, no solo desde el final de la Guerra Fría, sino en muchos aspectos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

Seguro de destacarse, también mencionó algunos signos positivos, incluida la alianza fortalecida entre EE.UU. y Japón, las relaciones mejoradas entre Japón y Corea del Sur, el surgimiento de la economía de la India y el apoyo del Occidente a Ucrania frente a Rusia, aunque esto dudó hasta que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un nuevo paquete de ayuda después de meses de demoras.

Pero advirtió que el mundo no se organiza solo, y EE.UU. juega un papel importante que los inversores estadounidenses deben considerar.

“El estado de derecho aquí en casa, un mundo estable, todo esto proporciona el contexto para todo lo que hace el negocio estadounidense”, dijo Haass, destacando que los directores ejecutivos deberían apoyar las políticas pro democráticas en casa y “pro internacionalistas” en el extranjero.

Sus advertencias se asemejan a las del destacado economista Mohamed El-Erian, quien escribió en un artículo de opinión en Financial Times el viernes que hay un gran desacuerdo entre inversores y expertos en seguridad sobre cómo ven los riesgos del conflicto entre Irán e Israel, que aún podría suponer un gran impacto en el crecimiento global y los mercados financieros.

El conflicto ha “aumentado duraderamente la temperatura geopolítica en la región”, pero los mercados financieros lo han pasado por alto, ya que los recientes enfrentamientos aún no han resultado en grandes bajas o daños materiales, dijo.

"Dado que esta es una región vulnerable a errores de juicio, a una comprensión insuficiente de los adversarios y a accidentes de implementación, esa podría resultar ser una reacción demasiado complaciente", advirtió El-Erian.