Hay lecciones del crecimiento del PIB de Rusia, pero no son las que Putin piensa.(There are lessons from Russia’s GDP growth, but they are not the ones that Putin thinks.)

Dos años atrás, Occidente impactó al resto del mundo al imponer sanciones económicas sin precedentes a Rusia después del ataque de Vladimir Putin a Ucrania. Sin embargo, la euforia en las capitales occidentales sobre esta respuesta se convirtió en desencanto cuando la economía rusa no colapsó como algunos habían anticipado.

El sobrecumplimiento económico de Rusia en relación a las expectativas ha sido un regalo para la propaganda del Kremlin. “Se supone que nos están asfixiando y presionando desde todos los lados”, se jactó Putin recientemente. Según él, una moneda estable y el retorno del crecimiento después del impacto inicial de las sanciones demuestra la invencibilidad de una Rusia supuestamente bajo ataque económico occidental.

Muchos se han dejado impresionar. El FMI en los últimos tres meses ha más que duplicado su estimación de crecimiento del PIB para Rusia en 2024, que ahora sitúa en 2.6 por ciento. Entonces, ¿Putin tiene razón? ¿Han fracasado las sanciones? ¿Y hay lecciones para nosotros en la gestión económica de Rusia? Las respuestas son no, no y bastante posiblemente.

Primero, hay que tener en cuenta que el fuerte crecimiento del PIB no cuenta la historia que podría contar en otros países. El PIB, el total de toda la actividad remunerada en una economía, está influenciado por cuánto quieren comprar las personas: desde su ataque a su vecino, Moscú ha estado de compras con una fiebre para soldados, armas importadas y ha aumentado su propia producción de armas. El Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia (Bofit) encuentra que la mayor parte del crecimiento de la manufactura rusa está en subsectores relacionados con la guerra. El resto de la industria ha permanecido mayormente estancado. La producción de automóviles, por ejemplo, sigue siendo un tercio menor que en el pasado.

Esto no significa que el crecimiento del PIB no sea “real”. La actividad ha aumentado claramente, como lo demuestran otros indicadores como la disminución de la tasa de desempleo. Pero la cifra agregada refleja una composición cambiada de la actividad económica, y aun así, según las propias cifras de Rusia, el PIB apenas ha alcanzado su nivel previo a la invasión. Grandes problemas económicos, desde tuberías de calefacción urbanas que explotan hasta escasez de huevos, proliferan junto con el resurgimiento del crecimiento del PIB. Los servicios públicos y la infraestructura residencial se están deteriorando gravemente, agravados por déficits relacionados con las sanciones en repuestos y maquinaria. Economía de guerra, sí. Resiliencia amplia, no tanto.

Es un error, entonces, concluir que las sanciones han fracasado a partir del crecimiento del PIB de Rusia. Reasignar recursos hacia la guerra enmascara el bajo rendimiento de la economía ordinaria. El contrafáctico correcto es cuánto peor hubiera funcionado la economía rusa en su configuración anterior. El impacto del PIB de las sanciones hubiera sido mucho mayor. Además, las sanciones no fueron exhaustivas: durante casi un año después de la invasión, Rusia vendía petróleo y gas sin sanciones a precios que había conducido ella misma a alza.

No obstante, Moscú está explotando la posibilidad que las democracias de mercado liberal ignoran: si se desatienden las ortodoxias de la política económica, se pueden movilizar recursos para objetivos políticos y exprimir más actividad real de una economía en el proceso. En la década de 1930, el banquero central de los nazis, Hjalmar Schacht, encontró maneras ingeniosas de inyectar liquidez en un sistema bancario alemán quebrado, y luego la movilización militar restauró la demanda, el empleo y el crecimiento deprimidos.

Rusia, también, ha desechado mucha sabiduría económica convencional. (El FT ha reportado “mucho interés en Schacht” en el banco central ruso.) Los controles de capital y la intervención con mano dura en las decisiones corporativas evitaron un colapso de la moneda y trastornos financieros. La movilización masiva de trabajadores y recursos se ha logrado a través de una combinación de planificación, déficit presupuestario y represión del consumo.

Esto debería dar pausa a las democracias de mercado liberal. No es que deban emular a dictadores belicistas. Pero deben darse cuenta de que movilizar y asignar recursos muy grandes, no a la guerra, sino a inversiones valiosas, es perfectamente factible. Como dijo Keynes: “Todo lo que realmente podemos hacer, podemos permitírnoslo”.

Es cierto, la experiencia de Moscú nos recuerda por qué surgieron las ortodoxias en primer lugar: la economía de guerra devora su propio futuro económico. La infraestructura no militar sufre porque las inversiones se desvían. Bofit señala que Rusia gasta menos en investigación científica que hace una década. Pero los países occidentales podrían movilizar sus recursos para hacer precisamente lo contrario.

En verdad, los animadores de Rusia tienen poco que celebrar. El resto de nosotros debería (mientras se aprietan los tornillos de las sanciones) tener en cuenta su capacidad, por ahora, para alcanzar objetivos económicos dirigidos políticamente. Nuestros objetivos siendo infinitamente mejores, no debemos permitirnos avergonzarnos.

