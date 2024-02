Zelenskyy nombra nuevos comandantes militares de alto rango

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha designado a nuevos comandantes de las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas Conjuntas, las Fuerzas de Asalto Aéreo y las Fuerzas de Defensa Territorial, informó un comunicado de prensa en su sitio web el 11 de febrero.

Oleksandr Pavliuk ha sido designado como el nuevo comandante de las Fuerzas Terrestres. Previamente, este puesto lo ocupaba Oleksandr Syrskyi, quien recientemente fue nombrado el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Serhiy Nayev fue destituido del cargo de Comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas a favor de Yuriy Sodol.

Maksym Myrhorodskyi fue destituido del cargo de Comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo. Ihor Skybyuk fue designado en su lugar.

Lea también: Director del Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación discute razones para el nombramiento de Syrsky

Ihor Plakhuta fue nombrado el nuevo comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial. Anteriormente, Anatoliy Bargylevych fue destituido de este cargo y se convirtió en el nuevo jefe del Estado Mayor, en lugar de Serhiy Shaptala.

Reorganización en el liderazgo militar: lo que se sabe

Las rotaciones en el liderazgo militar de Ucrania comenzaron el 8 de febrero con la destitución del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, quien ocupó el cargo de Comandante en Jefe durante más de 2 años.

En su lugar, el presidente Volodymyr Zelenskyy designó al comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

Lea también: Ministro de Defensa presentó al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas en una reunión del Estado Mayor

La destitución de Zaluzhnyi fue precedida por meses de rumores sobre un conflicto entre Zelenskyy y el Comandante en Jefe, particularmente en los medios occidentales. Después de su destitución, Zaluzhnyi fue galardonado con el título de Héroe de Ucrania.

Zelenskyy había hablado anteriormente de su intención de reiniciar todo el mando militar. Criticó a los generales ucranianos por problemas con la logística en el frente y exigió soluciones.

El asesor de la Oficina Presidencial Mykhailo Podolyak explicó la destitución de Zaluzhny en términos de la necesidad de revisar la estrategia y las tácticas que “no garantizaban completamente” el éxito de la contraofensiva en 2023.

Lea también: Zelenskyy reestructura el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, reorganiza el liderazgo militar superior

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyenos con una donación única o conviértase en un patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine