Grabaciones filtradas obtenidas por espías rusos revelan que Alemania consideró dar a Ucrania misiles para destruir puente clave en Crimea

Agentes rusos grabaron una conversación que involucraba a altos oficiales militares alemanes, informó WSJ.

Los funcionarios estaban discutiendo planes para enviar misiles a Ucrania que podrían destruir el puente de Crimea.

Ese propósito es una de las principales razones por las que Alemania ha sido reacia a proporcionar los misiles.

Audio filtrado obtenido por espías rusos y posteriormente transmitido por la red de noticias controlada por el estado ruso RT el viernes muestra que altos funcionarios alemanes estaban discutiendo planes para posiblemente enviar a Ucrania misiles de largo alcance que pueden derribar el puente clave de Crimea.

Altos funcionarios alemanes confirmaron la autenticidad del audio a The Wall Street Journal.

El audio estaba relacionado con una reunión celebrada en febrero, durante la cual el jefe de la fuerza aérea alemana, el General Ingo Gerhartz, reunió a sus ayudantes para preparar una presentación para el ministro de defensa del país. La presentación debía describir cómo Alemania podría entregar el Taurus, un misil guiado de largo alcance, a Ucrania y cuántos misiles serían necesarios para destruir el Puente de Kerch, informó The Journal.

Los misiles han sido una de las principales peticiones de Ucrania a Alemania. El Taurus tiene un largo alcance de aproximadamente 310 millas, según MBDA, un fabricante de misiles europeo, y una capacidad furtiva que puede evadir la detección de radar, permitiendo el ataque a infraestructuras más complejas como un puente.

Pero también es la principal razón por la que el canciller alemán Olaf Scholz ha sido reacio, mucho para frustración de algunos funcionarios en el gabinete de Scholz y la oposición conservadora, a proporcionarle armas a Ucrania.

El Taurus es un “arma muy alcista”, dijo Scholz el lunes en una conferencia organizada por la agencia de noticias alemana dpa, según The Associated Press. El canciller argumentó que el sistema de armas era innecesario y expresó su preocupación de que pudiera intensificar la guerra.

El audio filtrado no confirma que Alemania definitivamente enviaría misiles Taurus a Ucrania. La filtración podría haber puesto en mayor riesgo cualquier posibilidad de que Ucrania obtenga las armas, dijeron analistas, según The Journal.

En la conversación, los oficiales militares estaban considerando cómo podrían entregar el Taurus a Ucrania, cuánto tiempo se necesitaría para capacitar a los soldados ucranianos para operar el misil, y cuántos misiles Alemania debería enviar, informó The Journal.

Según el informe, también se puede escuchar a los funcionarios reconociendo que el Taurus puede derribar el puente de Crimea —una línea de suministro clave para Rusia— y que se necesitarían de 10 a 20 misiles para evadir el sistema de defensa de Rusia y destruir la infraestructura.

“No hay una razón real para decir que no podemos hacer esto; solo depende de las líneas rojas políticas”, se escucha a Gerhartz decir en el audio, según The Journal. El general también se escucha diciendo que Alemania no debería enviar más de 100 misiles, ya que no ayudaría a Ucrania a seguir con una ofensiva terrestre, según el reporte.

El Kremlin expresó su indignación hacia Alemania tras la filtración del audio.

“Exigimos explicaciones de Alemania”, dijo Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a TASS, la agencia de noticias estatal rusa. “Cualquier intento de evadir responder preguntas será visto como una admisión de culpabilidad”.

Portavoces del Ministerio de Defensa alemán y de la oficina del canciller no respondieron a una solicitud de comentario enviada durante el fin de semana.

Lea el artículo original en Business Insider