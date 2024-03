Apple demanda a ex empleado por filtrar la aplicación de diario del iPhone y más

Este mes, Apple demandó a su ex empleado Andrew Aude en un tribunal estatal de California, alegando que violó el acuerdo de confidencialidad de la compañía y las leyes laborales al filtrar información sensible a los medios y a empleados de otras empresas tecnológicas. Apple ha solicitado un juicio con jurado y está buscando daños por más de $25,000.

Aude se unió a Apple como ingeniero de software de iOS en 2016, poco después de graduarse de la universidad. Trabajó en la optimización del rendimiento de la batería, lo que lo hizo “conocedor de información sobre docenas de los proyectos más sensibles de Apple”, según la denuncia.

Filtraciones

La demanda alega que durante un período de cinco años, Aude utilizó su iPhone de trabajo emitido por Apple para filtrar información sobre más de una docena de productos y políticas de Apple, incluyendo su entonces no anunciada app Journal y el auricular Vision Pro, políticas de desarrollo de productos, estrategias para el cumplimiento normativo, cantidad de empleados, y más.

En abril de 2023, por ejemplo, Apple alega que Aude filtró una lista de características finalizadas para la app Journal del iPhone a un periodista de The Wall Street Journal en una llamada telefónica. Ese mismo mes, Aaron Tilley de The Wall Street Journal publicó un reporte titulado “Apple planea app de diario en el iPhone en expansión de iniciativas de salud”.

Utilizando la app de mensajería encriptada Signal, se dice que Aude envió “más de 1,400” mensajes al mismo periodista, al que Aude se refería como “Homeboy.” También se le acusa de enviar “más de 10,000 mensajes de texto” a otro periodista en el sitio web The Information, y aparentemente viajó “al otro lado del continente” para reunirse con ella.

Una captura de pantalla incluida en la demanda

Otras filtraciones se relacionan con el Vision Pro y otros equipos:

Como otro ejemplo, una captura de pantalla de octubre de 2020 en el iPhone de trabajo de Mr. Aude muestra que divulgó el desarrollo de productos de Apple en el ámbito de la computación espacial a un empleado no relacionado con Apple. Mr. Aude hizo esta divulgación a pesar de que los esfuerzos de desarrollo de Apple eran confidenciales y no conocidos por el público. En los meses siguientes, Mr. Aude divulgó información confidencial adicional de Apple, incluyendo información sobre productos no anunciados y detalles de hardware.

Apple cree que las acciones de Aude fueron “extensas y premeditadas”, ya que Aude supuestamente admitió que filtró información para “eliminar” productos y características con los que no estaba de acuerdo. La compañía alega que sus divulgaciones incorrectas resultaron en al menos cinco artículos de noticias que discutían información confidencial y propietaria de la empresa. Apple dice que estas revelaciones públicas obstaculizaron su capacidad para “sorprender y deleitar” con sus últimos productos.

Apple se entera

Apple dijo que se enteró de las divulgaciones incorrectas de Aude a finales de 2023, y la compañía lo despidió por su presunta mala conducta en diciembre de ese año.

En una entrevista de noviembre de 2023, Apple alega que Aude negó haber filtrado información confidencial a nadie. Sin embargo, durante esa entrevista, Apple alega que Aude fue al baño y eliminó “cantidades significativas de evidencia” de su iPhone de trabajo, incluyendo la app Signal que usaba para comunicarse con “Homeboy”.

En una entrevista de seguimiento en diciembre de 2023, Apple alega que Aude admitió algunas de sus divulgaciones incorrectas, pero afirma que solo brindó “confesiones limitadas a la información que no pudo destruir.”

Apple intentó resolver este asunto fuera de los tribunales, pero dijo que Aude fue poco cooperativo:

Apple no demanda a sus ex empleados a la ligera. Sin embargo, como resultado de la destrucción intencional de evidencia por parte del Sr. Aude, Apple no puede conocer el alcance de lo que él divulgó a quién y cuándo. Antes de presentar esta demanda, Apple se acercó al Sr. Aude para resolver este asunto potencialmente. Hace más de un mes, Apple se puso en contacto con el Sr. Aude para comprender el alcance completo de sus filtraciones y solicitar su completa cooperación en la resolución de este asunto sin litigio. Sin embargo, el Sr. Aude no se comprometió a cooperar.

Se dice que Aude también se ha negado a deshacerse de las unidades de acciones restringidas de Apple que recibió como parte de su paquete de compensación.

Apple dijo que Aude representa una “amenaza continua” para la compañía debido a su “historial largo y extenso de divulgación a terceros de manera intencional y sin autorización, sus relaciones continuas con personas en otras empresas tecnológicas y periodistas, y sus intentos de ocultar su mala conducta”.

Apple está buscando tanto daños compensatorios como punitivos en una cantidad que se determinará en el juicio, y también está buscando otros remedios legales.

La denuncia completa se puede ver en este archivo PDF.