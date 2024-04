3 Razones para Comprar Acciones de Advanced Micro Devices Como si no Hubiera un Mañana.

Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) han tenido un rendimiento del 441% en los últimos cinco años, impulsadas en gran medida por las ganancias de participación de mercado contra Intel en las unidades de procesamiento central (CPU). La oportunidad de la compañía de vender unidades de procesamiento de gráficos (GPU) a centros de datos podría ser aún mayor y respaldar otra importante carrera para los accionistas en la próxima década.

La demanda de hardware de inteligencia artificial (IA) ya ha impulsado las acciones de Nvidia a la estratosfera. Aquí te explicamos por qué AMD podría ser el siguiente.

1. Una oportunidad de $400 mil millones

AMD está al principio de una ola de tsunami en el gasto de centros de datos. Los centros de datos necesitan muchas GPUs para manejar las cargas de trabajo para IA. La CEO de AMD, Lisa Su, ha dicho que el mercado de los llamados aceleradores de IA podría alcanzar los $400 mil millones para 2027. Es una cifra masiva en comparación con las estimaciones de AMD de $3.5 mil millones en ingresos de GPU para centros de datos este año.

El crecimiento de las implementaciones de sus GPUs Instinct y la robusta demanda de chips de servidor Epyc impulsaron un crecimiento de dos dígitos altos en el segmento de centros de datos en el cuarto trimestre de 2023. La dirección de la empresa dijo que sus nuevos aceleradores MI300 serán el producto de mayor rampa de ingresos en la historia de la empresa.

Microsoft ya está utilizando los aceleradores Instinct MI300X para su negocio de servicios en la nube de Azure, mientras que Meta Platforms, propietaria de Facebook, está utilizando el chip para la inferencia de IA y optimizar sus modelos de lenguaje Llama 2 a gran escala.

Los analistas esperan un aumento del 14% en los ingresos en 2024 antes de acelerar al 26% en 2025. Pero la verdadera historia es lo que este crecimiento podría hacer por las ganancias de AMD, o ganancias por acción.

2. El crecimiento de los ingresos de centros de datos impulsará ganancias récord

Nvidia ha sido la estrella del mercado de chips de IA hasta ahora. La demanda de sus costosas GPUs para centros de datos está permitiendo a la empresa obtener márgenes muy altos, algo poco común en la industria de semiconductores.

AMD puede que no vea un margen de beneficio del 48% como Nvidia, pero con su margen de beneficio actual en un solo dígito, hay un tremendo potencial al alza en su rentabilidad. El mercado está subestimando el crecimiento futuro de sus ganancias, a medida que las ventas de GPUs de centros de datos comienzan a aumentar.

A corto plazo, AMD ha señalado un pequeño aumento en su margen de beneficio bruto, impulsado por las ventas esperadas de sus chips de centros de datos y CPUs Ryzen. A largo plazo, la estimación de consenso de Wall Street tiene a AMD creciendo las ganancias a una tasa anualizada del 42%.

3. La acción podría duplicar su valor nuevamente

Los analistas actualmente pronostican que las ganancias de AMD alcanzarán los $7.26 en 2026. Suponiendo que la acción todavía se negocie a un ratio precio-ganancias adelantado de 40, la acción se valoraría en $290, o casi el doble del precio actual de $150.

Dado el éxito de Su en AMD desde 2014, los inversores no deberían subestimar la capacidad de la empresa para superar las expectativas. AMD estaba muy atrás de Intel en CPUs hace una década, pero logró superar al líder de la industria y ganar una participación de mercado significativa. Su llamó a la transición a la IA una oportunidad única en una generación a principios de este año, y la empresa claramente se está posicionando para otro gran impulso de crecimiento.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de Motley Fool. John Ballard tiene posiciones en Advanced Micro Devices y Nvidia. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: posiciones largas en llamadas de enero de 2025 por $45 en Intel, llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft, llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft y llamadas cortas de mayo de 2024 por $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Razones para Comprar Acciones de Advanced Micro Devices como si no Hubiera un Mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool.