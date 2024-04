Los Joy-cons del Nintendo Switch 2 podrían usar imanes

La Nintendo Switch 2 sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero las filtraciones han seguido apareciendo sugiriendo lo que podríamos esperar, y el último rumor apunta a la posibilidad de que los controladores Joy-con utilizan imanes para adjuntarse a la consola. Para los no iniciados, la actual Nintendo Switch utiliza un sistema de rieles de bloqueo para adjuntar los controladores Joy-con. Es un diseño eficiente y fácil de usar.

Pero ¿sabes qué sería más fácil y quizás más elegante? Los imanes. No se puede negar que los dispositivos que tienen partes que se unen con imanes tienen un aura genial. La última filtración proviene de la publicación española Vandal, que afirma que la nueva consola de Nintendo, actualmente conocida como Nintendo Switch 2, vendrá con controladores Joy-con magnéticos y que no llegará en 2024.

Durante un tiempo se rumoreaba que la Switch 2 iba a llegar en la temporada navideña de 2024. Pero más tarde se rumoreó que Nintendo podría haber abandonado esos planes porque quería asegurarse de tener grandes juegos para mostrar junto a ella.

¿Serían los imanes el único mecanismo de sujeción para los controladores Joy-con de la Switch 2?

Los controladores Joy-con magnéticos seguramente aportarían un factor de facilidad de uso a la próxima iteración de la consola. Sin embargo, no está claro si los imanes serán el único sistema de conexión o si Nintendo planea implementar algo más para ayudar a que los Joy-con permanezcan adjuntos. Nintendo podría utilizar imanes superpotentes si no hay planes para elementos de sujeción adicionales. También podría tener los imanes como mecanismo de sujeción principal pero luego tener clips que ayuden a bloquear los controladores en su lugar.

Vandal no ofrece detalles sobre los controladores, aparte de que incluyen imanes. Por lo tanto, todavía no está claro cómo funciona todo el sistema de sujeción en su totalidad. Sin embargo, estas no son las únicas detalles sobre la Switch 2 que se descubrieron.

La Switch 2 podría venir con una pantalla más grande

El tamaño de la pantalla en el modelo original de Nintendo Switch era lo suficientemente grande para jugar en modo portátil. Pero eso no significa que no pudiera beneficiarse de algo más grande. Nintendo aumentó ligeramente el tamaño del modelo OLED, extendiendo el tamaño de la pantalla hasta 7 pulgadas completas. Parece que la Nintendo Switch 2 podría tener una pantalla aún más grande. Vandal dice que los fabricantes de accesorios pudieron sentir la consola dentro de una caja cerrada. Eso llevó al descubrimiento de que la próxima consola será más grande que cualquier otra versión.

Esto también permitió a los fabricantes tener una idea de las dimensiones generales de la consola. No se dieron tamaños específicos, sin embargo. Solo se dijo que sería más grande que los modelos anteriores de Nintendo Switch pero no tan grande como el Steam Deck.