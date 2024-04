Conflicto en Colombia lleva a Hochul y Adams a la controversia

Con la ayuda de Shawn Ness

Nueva York

En este momento:

La gobernadora Kathy Hochul visitó la Universidad de Columbia en medio del malestar allí.

Un nuevo proyecto de ley destinado a reducir el consumo de plásticos de un solo uso se está impulsando en el Día de la Tierra

Un despacho desde la Universidad de Columbia en medio de las protestas allí.

Y un informe fuera del juicio del ex presidente Donald Trump.

DÍAS DE DEMORA EN EL PRESUPUESTO:

¡No es así!

Nos vemos el próximo año.

Es la mayor noticia política en Nueva York en este momento.

Las protestas en la Universidad de Columbia han estado en la portada de The New York Times, The New York Post e incluso el presidente Joe Biden ha opinado al respecto.

Pero la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams pueden ser impotentes en su propio patio trasero.

“El problema es que no pueden hacer mucho,” dijo Hank Sheinkopf, un consultor político de Nueva York que ha asesorado a candidatos y políticos sobre temas judíos.

Fuera del campus de Columbia hoy, decenas de policías del NYPD se colocaron detrás de barricadas en el perímetro del campus de Columbia. Con bridas en la cintura, los oficiales estaban listos para actuar.

Pero, esta vez, la policía fue mantenida a raya.

“La Universidad de Columbia es una institución privada en propiedad privada, lo que significa que el NYPD no puede tener presencia en el campus a menos que sea solicitado específicamente por altos funcionarios de la universidad,” dijo Adams en un comunicado el domingo pasado.

Apenas cuatro días antes, habían dado el raro paso de arrestar a 113 estudiantes después de que la presidenta de Columbia, Minouche Shafik, escoltara a los oficiales al campus. En su declaración, el alcalde también instó a la universidad a comunicarse mejor con la fuerza policial.

Al igual que los oficiales de Adams, Hochul también estuvo hoy en Morningside Heights en Columbia, y se aventuró dentro para reunirse con el presidente de la universidad y los estudiantes judíos temprano hoy.

“La gente necesita encontrar su humanidad,” dijo en un video publicado en redes sociales, condenando los actos de antisemitismo en el campus mientras reafirmaba su apoyo a la libre expresión.

Pero tampoco había mucho que pudiera hacer, incluso cuando algunos republicanos pedían que se enviara la Guardia Nacional.

“Es un problema difícil de atribuir a los funcionarios electos, y la razón es que no tienen poder policial, como para detener manifestaciones, porque eso limitaría la libertad de expresión,” dijo el ex gobernador David Paterson a Playbook.

Paterson no pensó que hubiera hecho nada particularmente diferente.

“¿Qué pueden hacer ellos? Pueden hablar mucho, que es lo que van a hacer,” agregó Sheinkopf.

Los representantes Adriano Espaillat, Jerrold Nadler, el ex gobernador Andrew Cuomo y el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, todos han hecho eso, publicando declaraciones sobre X sobre el asunto.

El miembro de la Asamblea Danny O’Donnell y el senador estatal Cordell Cleare, cuyos distritos incluyen Columbia, aún no han comentado.

Aunque las protestas son en su mayoría una historia política, todas las miradas están puestas en Shafik.

Hoy temprano, todos los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Nueva York firmaron una carta, redactada por la representante Elise Stefanik, pidiendo la renuncia del presidente de Columbia.

“Es hora de que la Universidad de Columbia pase página en este capítulo vergonzoso. Esto solo se puede lograr mediante el restablecimiento del orden y su pronta renuncia,” decía la carta.

“Nosotros, los miembros firmantes, le instamos a que renuncie de inmediato para que alguien que tome medidas contra esta turba pueda asumir el momento que esta crisis exige.” — Jason Beeferman

RESIDUOS PLÁSTICOS: Se espera que los legisladores de Nueva York consideren un proyecto de ley en las próximas semanas que reduciría el consumo de plástico de un solo uso.

La Ley de Reducción de Envases e Infraestructura de Reciclaje, patrocinada por el senador estatal Pete Harckham y la asambleísta Deborah Glick, ha reunido a defensores del medio ambiente en el Día de la Tierra hoy.

“A medida que la energía renovable y los vehículos eléctricos se vuelven más prevalentes, las compañías de combustibles fósiles están aumentando rápidamente la producción de plástico — y la contaminación por plástico — para engrosar sus resultados financieros,” dijo Judith Enck, presidenta de Beyond Plastics, en un comunicado.

También instó al líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, a llevar el proyecto de ley al pleno para su votación.

El objetivo sería exigir a las empresas que cubran el costo de los residuos de embalaje mientras buscan reducir el embalaje plástico en un 50 por ciento en 12 años — y sí, incluyendo el queso envuelto individualmente. — Shawn Ness

CAMBIO CULTURAL: El Ayuntamiento y el Concejo Municipal anunciaron otra reversión de los recortes presupuestarios del alcalde hoy.

Bajo el acuerdo, se restaurarán $22 millones al Departamento de Asuntos Culturales durante los próximos tres años fiscales.

La mayor parte del dinero, inicialmente sacado del presupuesto como parte de los recortes de gastos anunciados el otoño pasado, irá a 34 museos, zoológicos, jardines botánicos y otras instituciones culturales que operan en terrenos de propiedad de la ciudad.

“Nuestra gente, las artes y la cultura son el corazón y el alma de la ciudad de Nueva York, y son la piedra angular de nuestra recuperación económica,” dijo el alcalde en un comunicado.

La restauración de fondos es parte de un tema más amplio de Adams revirtiendo los recortes planeados tras una encuesta de opinión pública abrumadora y cifras de ingresos que han superado con creces las proyecciones del Ayuntamiento — pero que se han adherido más estrechamente a las predicciones del Concejo, que ha argumentado que los recortes no eran necesarios para empezar. — Joe Anuta

Trump en juicio en Nueva York

TRUMP EN JUICIO: Los alegatos de apertura terminaron y el primer testigo tomó el estrado hoy en el juicio penal del ex presidente Donald Trump en Manhattan, donde un jurado recién juramentado de sus pares considerará los cargos de que falsificó registros comerciales para ocultar el dinero de silencio pagado a una estrella de cine para adultos durante su campaña de 2016.

“El acusado, Donald Trump, orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016,” dijo Matthew Colangelo, consejero principal del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, exponiendo el caso que su equipo presentará en las próximas semanas. “Luego, encubrió esa conspiración en sus registros comerciales mintiendo una y otra vez.”

El abogado principal de Trump, Todd Blanche, le dijo al jurado poco después: “No hay nada de malo en tratar de influir en las elecciones. … Se llama democracia.”

Ambos abogados mencionaron a un testigo clave en el caso, el ex arreglador de Trump, Michael Cohen. Colangelo anticipó ataques a la credibilidad de Cohen, diciendo que la defensa intenta socavar su testimonio “precisamente porque es tan condenatorio.” Blanche, mientras tanto, dijo que Cohen “ha hablado extensamente acerca de su deseo de ver al presidente Trump ir a prisión.”

Sin embargo, el primer testigo en tomar el estrado fue David Pecker, el ex editor de la empresa matriz del National Enquirer, que una vez fue cercano a Trump.

Pecker dio principalmente información biográfica antes de que el tribunal levantara por el día, pero está programado para regresar el martes para discutir el papel del tabloide en el presunto proceso de “capturar y matar” que enterró historias negativas sobre Trump. — Emily Ngo

