Google y Reddit anuncian una alianza para mejorar la visibilidad del contenido en ambos servicios.

Google y Reddit han anunciado una expansión de su asociación existente, con el objetivo de hacer que el contenido de Reddit sea más descubrible y accesible a través de los productos de Google. La noticia sigue a informes anteriores de que un acuerdo de varios millones de dólares estaba en marcha, que daría a Google acceso para usar publicaciones de Reddit con el fin de entrenar sus modelos de IA. Según el anuncio, esta colaboración aprovecha la tecnología Vertex AI de Google y la API de datos de Reddit para lograr este objetivo. Esto significa que los usuarios de Reddit pueden esperar ver más contenido relevante de Reddit apareciendo en los servicios de Google. Esto se traduce en que los usuarios comiencen a ver recomendaciones más personalizadas para subreddits, o incluso fragmentos de hilos interesantes de Reddit, que aparecen en los resultados de búsqueda de Google. En resumen, será más fácil para los usuarios de Reddit encontrar y interactuar con el contenido. Esta asociación da a Google acceso a la API de datos de Reddit, que Google utilizará para entrenar y enriquecer sus modelos de IA y mejorar sus productos y servicios. Google afirma que al mejorar su comprensión de las preferencias de los usuarios y el comportamiento en línea, la empresa podrá ofrecer resultados más personalizados y relevantes en sus resultados de búsqueda.

Enfrentemos al elefante en la habitación

Tal vez lo que no se está diciendo aquí es cómo Reddit aprovechó su decisión inicial de restringir el acceso a la API, lo que resultó favorable para la empresa. Reddit reitera que este acuerdo no cambia su API de datos y los términos de desarrollador, enfatizando que estos datos no pueden ser utilizados con fines comerciales a menos que se tenga la aprobación de la empresa; aunque el acceso más restringido a la API sigue siendo gratuito para uso no comercial.

Sin embargo, esta asociación ampliada entre Google y Reddit sin duda será mutuamente beneficiosa. Aparte de cualquier motivación financiera que la empresa pueda haber considerado en sus últimos movimientos, los usuarios de Reddit ahora tendrán capacidades mejoradas de descubrimiento de contenido, mientras que Google obtendrá datos valiosos para mejorar sus productos. En última instancia, esta colaboración tiene el potencial de crear una experiencia en línea más enriquecedora y personalizada tanto para las empresas como para sus usuarios.