¡Aprovecha las ofertas de fin de semana en Amazon en productos de Apple con descuentos de hasta el 40%!

Dozens of Apple products are on sale at Amazon.

Amazon’s weekend deals are heating up, with Apple products ranging from the Apple Pencil 2 to M3 MacBook Pros up to 40% off.

Conforme febrero llega a su fin, las ventas de fin de mes en productos de Apple se están intensificando, con Amazon ofreciendo descuentos de hasta un 40% en hardware y accesorios populares.

Apple Pencil 2 for $79

El Apple Pencil 2, que se puede utilizar con el último iPad Pro, iPad Air y iPad mini de Apple, tiene casi un 40% de descuento en Amazon hoy. Adquiere este práctico lápiz por $79 y añade una nueva capa de funcionalidad a tu tableta, facilitando la toma de notas y el dibujo.

Los AirTags son populares independientemente de la época del año, pero hay una demanda especialmente alta a medida que se acerca la temporada de viajes de primavera. Ya sea para rastrear equipaje o si estás cansado de perder las llaves, los AirTags son útiles para los usuarios que ya están integrados en el ecosistema de Apple.

Apple Watch SE for $189

Otro superventas en Amazon es el Apple Watch SE 2. La elección económica en la línea de Apple Watch es aún más asequible gracias a un descuento de $60, lo que reduce el costo a $189 en colores seleccionados.

¿Buscas funciones como la ubicación precisa para el iPhone, el gesto de doble toque y la medición de la temperatura? El Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 también están en oferta en Amazon.

iPad Air 5 for $449

Hay un descuento en efectivo de $150 en la 5ª generación del iPad Air de Apple, con capacidades de 64GB y 256GB elegibles para el descuento en tu elección de funcionalidad Solo Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular.

M3 MacBook Pro for $1,449

Para completar las rebajas de fin de semana en productos de Apple en Amazon, hay un descuento de $150 en el M3 MacBook Pro de 14 pulgadas. Ahora tiene un precio de $1,449 para la opción de 8GB de RAM / 512GB de SSD, y este config es elegible para el descuento en tu elección de Gris Espacial o Plata.

Encuentra descuentos en modelos M3 actualizados, incluidas las configuraciones M3 Pro y M3 Max, en nuestra Guía de Precios de Mac.

