Google Messages te advertirá acerca de mensajes de spam potenciales

En la era actual, el spam es uno de los problemas más molestos con los que tenemos que lidiar. Mientras que el producto de carne enlatada es un sabroso sustituto del jamón, es menos preferido en nuestros buzones de correo electrónico y mensajes de texto. Por esta razón, Google Messages advertirá a las personas sobre posibles mensajes de spam.

Estamos acostumbrados a escuchar sobre el spam invadiendo nuestros correos electrónicos. Sin embargo, el spam también puede existir en nuestros buzones de aplicaciones de mensajes de texto. El spam de mensajes de texto sigue el mismo principio del spam de correo electrónico. Están llenos de mensajes engañosos y enlaces a sitios web maliciosos. Su objetivo final es engañarte para que entregues tu información o dinero.

Google Messages te advertirá sobre posibles mensajes de spam

Es probable que en algún momento te hayas visto inundado de mensajes de spam, y puede ser difícil diferenciar entre esos mensajes y los mensajes legítimos. Solo se necesita un toque para que todo tu mundo se descontrole, por lo que siempre son bienvenidas las precauciones adecuadas.

Según un nuevo informe, parece que Google Messages te enviará una nueva advertencia cuando recibas un posible mensaje de spam. Al mirar la captura de pantalla a continuación, si recibes un mensaje de texto de una persona que no está en tus contactos, aparecerá un aviso emergente.

El aviso emergente dirá, “Cuidado: el remitente no está en tus contactos”, continúa diciendo, “Los enlaces de personas que no conoces pueden abrir contenido no deseado o dañino.” Debajo de eso, verás una casilla de verificación que te da la opción de permitir el contenido. Sin embargo, recalca que estarás haciendo esto bajo tu propio riesgo.

Reportes anteriores indicaban que esto solo se aplicaba a los mensajes RCS. Sin embargo, se aplica tanto a los mensajes RCS como a los SMS. Es importante tener en cuenta que esta función solo se aplica a la aplicación Google Messages. Si estás utilizando una aplicación de mensajería de terceros, no recibirás este aviso emergente.

La mayoría de los teléfonos Android vienen con Google Messages preinstalado, y esta es la aplicación de mensajería predeterminada en los dispositivos Pixel. Entonces, si crees que esta función es algo que te gustaría utilizar, puedes descargarla usando el enlace a continuación.

Descargar Google Messages